Σύνοδος Κορυφής/«Λευκός καπνός» από τις Βρυξέλλες μετά από 2 βέτο

«Λευκός καπνός» από την Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι «27» μετά από 9 ώρες διαβουλεύσεων, συμφώνησαν λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα για το προσχέδιο συμπερασμάτων, για «τον τρόπο αντιμετώπισης της Τουρκίας».

Εκτός της Τουρκίας, αποφασίστηκε και το πλάνο με τις πιθανές κυρώσεις για την Λευκορωσία, με αφορμή τις προεδρικές εκλογές της χώρας, όπου ο Αλεξάντερ Λουκασένκο επανεκλέχτηκε, κάτω από την έντονη αμφισβήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Συμφωνία μετά τις διορθώσεις Μισέλ

Η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, αν και λίγο νωρίτερα, αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ένα δεύτερο διάλλειμα. Οι «27» θα συνεχίσουν το πρωί στις 10:30 (ώρα Ελλάδος) την Σύνοδο Κορυφής, αφού κατέληξαν σήμερα στο προσχέδιο συμπερασμάτων για την στάση απέναντι στην Τουρκία.

Από το απόγευμα η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς η Ελλάδα και η Κύπρος απέρριψαν το αρχικό προσχέδιο, το οποίο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό καθώς υπήρξε «ήπια» αναφορά προς την Τουρκία, κάτι που εκτιμάται πως έγινε με παρέμβαση της Μέρκελ, η οποία δεν ήθελε να αφήσει δυσαρεστημένο τον Ερντογάν.

Ακολούθησε η έκτακτη σύσκεψη μεταξύ Μητσοτάκη, Μέρκελ, Μακρόν, Αναστασιάδη και Μισέλ, όπου ο τελευταίος συμφώνησε στο να γίνουν διορθώσεις στο κείμενο το οποίο θα άφηνε ικανοποιημένη την Αθήνα και την Λευκωσία.

Τι αναφέρει το νέο προσχέδιο Μισέλ

Ο Σαρλ Μισέλ παρέδωσε ένα νέο προσχέδιο συμπερασμάτων για την Τουρκία στις 27 αντιπροσωπείες. Το νέο κείμενο βασίζεται στα δύο προηγούμενα και προσθέτει την καταδίκη της ΕΕ για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Αναφέρει πως η ΕΕ «είναι πλήρως δεσμευμένη στην επίλυση του κυπριακού», διατηρεί τη φράση για «χρήση όλων των μέσων» σε περίπτωση μονομερών ενεργειών της Τουρκίας, δεσμεύει το Συμβούλιο για αποφάσεις ως το Δεκέμβρη και περιλαμβάνει την ελληνική φράση για «οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών».

Επίσης, στο νέο προτεινόμενο κείμενο τονίζεται πως η ΕΕ «καλεί την Τουρκία να ξεκινήσει διάλογο με στόχο την επίλυση όλων των θαλάσσιων διαφορών με την Κύπρο» και σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «παραμένει πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού».

Ενα άλλο σημείο που έχει γίνει διόρθωση, είναι η διατύπωση που αναφέρει πως «σε περίπτωση ανανεωμένων μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕΕ και το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, προκειμένου για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της», αναφερόμενη σε τυχόν κυρώσεις, αν και δεν γίνεται αναφορά της λέξης.

Το νέο προσχέδιο καταργεί επίσης μια προηγούμενη αναφορά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατανομή των πόρων υδρογονανθράκων στην Κύπρο, ενώ τονίζεται πως «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου».

Λάιεν: Ξεκάθαρη η αλληλεγγύη μας σε Κύπρο και Ελλάδα]

Από την πλευρά της η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανέφερε πως η ΕΕ είναι ξεκάθαρα αλληλέγγυα με την Κύπρο και την Ελλάδα και τόνισε πως υπάρχουν «εργαλεία» στο συρτάρι, υπονοώντας κυρώσεις, αλλά δεν θέλουν οι «27» να τα χρησιμοποιήσουν.

«Είναι καλό πως υπάρχει ένας αξιόπιστος διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ωστόσο η Αγκυρα δεν έχει κάνει βήματα προόδου με την Κύπρο. Θέλουμε μία αξιόπιστη σχέση με την Τουρκία και αυτό θα γίνει μόνο αν σταματήσουν οι προβοκατόρικες συμπεριφορές. Εχουμε ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την στάση της με κυρώσεις αν χρειαστεί, αλλά δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε διάλογο και να δουλέψουμε ώστε να βελτιώσουμε ζητήματα όπως το εμπόριο και το μεταναστευτικό. Θέλουμε να χτίσουμε μία γερή σχέση με την Τουρκία», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Κυρώσεις σε 40 αξιωματούχους στην Λευκορωσία

Εκτός της Τουρκίας, οι «27» αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε κυρώσεις, σε 40 περίπου αξιωματούχους της Λευκορωσίας. Οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να επιβληθούν κυρώσεις σε αυτούς που ευθύνονται για την καταστολή στη Λευκορωσία, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Η επιβολή τους θα προχωρήσει μετά την επίτευξη συμφωνίας για να σταλεί αυστηρό μήνυμα από την ΕΕ στην Τουρκία, συνοδευόμενο από την απειλή επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα, όπως πρότεινε η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τις ίδιες πηγές.

🔴 LIVE NOW: follow the press conference after the first day of #EUCO https://t.co/yR9w9pCOzP

— Charles Michel (@eucopresident) October 1, 2020