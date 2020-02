Τι συμφώνησαν Αναστασιάδης – Ακιντζί για κορωνοϊό

Τη μεγάλη συμβολή της τέχνης και του πολιτισμού στην επίτευξη ειρήνης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες στην Κύπρο υπογράμμισε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Μουσταφά Ακκιντζί, εγκαινίασε τη δικοινοτική έκθεση για τον Πολιτισμό, στο Λήδρα Πάλας.

Νωρίτερα, το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση, στο Λήδρα Πάλας, με τον κ. Ακκιντζί και τα μέλη της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, όπου εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη λήψη προληπτικών μέτρων σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορωναϊού.

Εγκαινιάζοντας την έκθεση για τον Πολιτισμό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση είναι μοναδική και εξαιρετικά συναισθηματική και συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ενώ παράλληλα τονίζει τα κοινωνικο-πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον κ. Ακκιντζί και με τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η συνάντηση ήταν αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανησυχίας για τους κινδύνους που σχετίζονται με τον κορωναϊό.

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήσαμε από κοινού για την ανάγκη αύξησης της συνεργασίας μας για λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για παροχή της μέγιστης δυνατής προστασίας στον κυπριακό λαό, στους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Την ίδια ώρα το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι ότι παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε ή και τις διαφορετικές απόψεις σε αριθμό θεμάτων, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους κινδύνους ή τα γεγονότα, για τα οποία δεν μετράει ποιος είναι ο δυνατός ή ο αδύναμος, και μας ωθούν να ενώσουμε δυνάμεις και να δράσουμε μαζί.

Στις 26 Φεβρουαρίου πέρσι, ο καλός φίλος Μουσταφά και εγώ συμφωνήσαμε σε αριθμό μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και μεταξύ αυτών ήταν και η επιστροφή 219 έργων τέχνης Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων καλλιτεχνών που βρέθηκαν στην Αμμόχωστο, και η παράδοση οπτικοακουστικού υλικού Τουρκοκυπρίων καλλιτεχνών που υπάρχουν στα αρχεία του ΡΙΚ».

Όπως είπε ο Πρόεδρος τα έργα τέχνης βρέθηκαν σε διάφορα σπίτια και δημόσιους χώρους στην Αμμόχωστο μετά το 1974 περιλαμβανομένης και της Δημοτικής Πινακοθήκης και του λιμανιού Αμμοχώστου.

Πρόσθεσε ότι τα αρχεία του ΡΙΚ ψηφιοποιήθηκαν και καλύπτουν την περίοδο από το 1955 μέχρι το 1963 και αφορούν κοινωνικά πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Ευχαρίστησε το UNDP και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τεχνική και οικονομική βοήθεια που παρείχαν για τη διοργάνωση της σημερινής έκθεσης, τη διεύθυνση του ΡΙΚ και το τμήμα αρχείου του.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους συμπρόεδρους της τεχνικής επιτροπής για τον πολιτισμό κα Ανδρούλα Βασιλείου και Κανί Κανόλ και τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Σημείωσε ότι η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να συμβάλουν στις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης και συμφιλίωσης μέσω διαλόγου, οικοδόμησης εμπιστοσύνης και κατανόησης ανάμεσα στις κοινότητες.

Οι αναμνήσεις του ειρηνικού παρελθόντος θα πρέπει να οδηγήσει τις πράξεις μας σε αυτό που οραματιζόμαστε για κοινό μας μέλλον, είπε ο Πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή ή εναλλακτική από το να φέρουμε την ειρήνη στην πατρίδα μας και ο μόνος τρόπος να το πραγματοποιήσουμε αυτό είναι μέσω της αντιμετώπισης των δικαιολογημένων ευαισθησιών και ανησυχιών της κάθε κοινότητας και με την οικοδόμηση αμοιβαίου σεβασμού, και ενώνοντας αυτό που αποτελεί τα κοινά συμφέροντα των Κυπρίων και μόνο των Κυπρίων. Μόνο τότε θα επιτευχθεί διαρκής ειρήνη και θα υπάρχει ένα βιώσιμο και λειτουργικό ομόσπονδο κράτος, που να διασφαλίζει το κοινό μας μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο, μέλος της ΕΕ, ελεύθερο από εξαρτήσεις οποιασδήποτε τρίτης χώρας, με πλήρη σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των νομίμων πολιτών του», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το Tweet του Νίκου Αναστασιάδη:

With @MustafaAkinci_1 and the bi-communal Technical Committee on Health we agreed to increase our cooperation so as to take all necessary measures regarding coronavirus and to provide the maximum possible protection to the Cypriot people, Greek and Turkish Cypriots. pic.twitter.com/5OKc4oHn1C

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) February 3, 2020