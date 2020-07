Τουρκική Navtex για εκτόξευση πυραύλων στο Καστελλόριζο

Στην έκδοση νέας, παράτυπης ταξιδιωτικής οδηγίας προχώρησε αργά το απόγευμα ο σταθμός της Αττάλειας.φορά στη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων από το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020, από τις έξι το πρωι μέχρι τις τρείς το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα γίνει χρήση θαλάσσιων πυραύλων και καλεί πλοία και σκάφη που θα πλέουν στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

Η νέα περιοχή που δέσμευσε παράτυπα η Τουρκία εκτείνεται μεταξύ Κύπρου και Καστελόριζου και είναι δίπλα από την περιοχή που δέσμευσε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα για τις παράνομες σεισμογραφικές έρευνες από το ωκεανογραφικό σκάφος "Oruc Reis"

Η νέα τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N - 030 00.00 E

35 37.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 00.00 E