ΥΠΑΜ: Η Κύπρος πρωτοστατεί στην Α. Μεσόγειο για κυβερνοασφάλεια

Η Κύπρος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να πρωτοστατήσει στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Αμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, σε χαιρετισμό του σε σεμινάριο με τίτλο "Course on the role of the EU Cyber Ecosystem in the Global Cyber Security Stability», που συνδιοργάνωσαν η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας Υπουργείου Άμυνας και η Αρχή Ψηφιακής Ασφαλείας στο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης «ΖΗΝΩΝ» στη Λάρνακα, με 52 συμμετέχοντες από 11 κράτη.

Ο Υπουργός Αμυνας αναφέρθηκε στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, που όπως είπε «έχουν πολύ συχνά γίνει είδηση».

Πρόσθεσε ότι «τα αμυντικά μας συστήματα δεν μπορούν να αγνοήσουν την πιθανότητα κυβερνοπολέμου και πάρα πολλοί νέοι έχουν εκτεθεί στη διαδικτυακή προπαγάνδα τρομοκρατικών ομάδων και στην παραπληροφόρηση για την επίτευξη πολιτικών σκοπών. Ο κυβερνοχώρος είναι ένα παγκόσμιο αγαθό και όλοι ενδιαφερόμαστε να τον διατηρήσουμε ασφαλή και προστατευμένο».

Σύμφωνα με τον Υπουργό «η φύση των συγκρούσεων έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Σήμερα, ο κυβερνοχώρος έχει αναδειχθεί ως το τελευταίο μέτωπο, καθώς οι νεότερες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία όχι μόνο αποφέρουν τεράστια οφέλη για την ανθρωπότητα, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως όπλα».

Ταυτόχρονα εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο κυβερνοχώρος μπορεί να είναι ταυτόχρονα ασφαλής και ανοιχτός και ότι οι ευκαιρίες της παγκόσμιας συνδεσιμότητας υπερτερούν κατά πολύ των κινδύνων που εγκυμονεί. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε αυτές τις ευκαιρίες, πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην ασφάλεια και τη διακυβέρνηση για ένα ελεύθερο και ασφαλές παγκόσμιο διαδίκτυο».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Πετρίδης έκανε αναφορά και στην Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία «η Ένωση έχει δεσμευτεί να εμπλακεί στη διπλωματία στον κυβερνοχώρο και να επιδιώξει διεθνείς συμφωνίες για υπεύθυνη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο, με βάση το ισχύον διεθνές δίκαιο». Ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σημείωσε, «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας για την οικοδόμηση ισχυρότερης παγκόσμιας διακυβέρνησης και μιας πιο συνεργάσιμης παγκόσμιας τάξης».

Η διεθνής συνεργασία, συνέχισε «ορίστηκε ως η κύρια οδός για την "προώθηση ενός ελεύθερου και ασφαλούς παγκόσμιου διαδικτύου". Η συνέχεια της Παγκόσμιας Στρατηγικής της ΕΕ, η Στρατηγική Πυξίδα, η οποία εγκρίθηκε πριν από ένα μήνα, ανοίγει το δρόμο για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής ΕΕ για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών, όπως αυτές που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο». Καθώς η ΕΕ ξεκινά την ανάπτυξη της διπλωματικής εργαλειοθήκης για τον κυβερνοχώρο και τη δημιουργία μιας πολιτικής της Ένωσης για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, το σημερινό εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση, είπε.

Ανέφερε ακόμα πως «λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους, τόσο από πλευράς οικονομικών όσο και ανθρώπινων πόρων, στόχος μας πρέπει να είναι η αλληλοσυμπλήρωση των προσπαθειών μας για ένα ελεύθερο και ασφαλές παγκόσμιο διαδίκτυο, αποφεύγοντας τις περιττές επικαλύψεις».

Η προσπάθεια, ανέφερε ο Υπουργός Αμυνας «πρέπει να είναι συλλογική και χωρίς αποκλεισμούς, γι' αυτό και αναλάβαμε την πρωτοβουλία να πρωτοστατήσουμε στην περιοχή μας, παρουσιάζοντας το οικοσύστημα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, τις βέλτιστες πρακτικές και τις ευκαιρίες για κοινές προσπάθειες σε συμμετέχοντες από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τα κράτη εταίρους μας από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής».

Ο Χαράλαμπος Πετρίδης χαιρέτισε «το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου» και σημείωσε πως «είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε πληροφορίες, να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές, να διερευνούμε τρόπους συνεργασίας και να διασταυρώνουμε τις ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης».

Ευχαριστίες εξέφρασε και «στους 52 συμμετέχοντες, φυσικούς και εικονικούς, που ήταν παρόντες από 11 κράτη (Αλγερία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Ισραήλ, Ιορδανία, Γερμανία, Λίβανος, Σλοβακία, Πορτογαλία, Κατάρ) και φορείς της ΕΕ και τα ιδρύματα αποστολής τους για το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν μαζί μας».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Επίτροπος Επικοινωνιών Γιώργος Μιχαϊλίδης χαρακτήρισε το σεμινάριο σημαντικό και είπε ότι «αποτελεί ορόσημο για τον διάλογο και τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνο-ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής», ενώ ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC) «για τη συνεργασία που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία δύο χρόνια και τη συνεχή αφοσίωσή τους στην παραγωγή μαθημάτων και σεμιναρίων πολύ υψηλής ποιότητας. Είναι σαφές ότι μια τέτοια συνεργασία προσφέρει και στις δύο πλευρές σημαντικά οφέλη» είπε.

Πρόσθεσε πως «η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αναγνωρίζεται από όλους» και σημείωσε ότι «καταλαβαίνουμε πολύ καλά την κρίσιμη σημασία που αποδίδεται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αλλά και τη σημασία των ισχυρών σχέσεων και της συνεργασίας στον τομέα αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κυβερνοχώρος δεν έχει σύνορα» είπε.

Χαρακτήρισε επίσης «εξαιρετικά ενδιαφέρον το περιεχόμενο του σεμιναρίου αφού καλύπτει θέματα όπως το παγκόσμιο πλαίσιο του κυβερνοχώρου, η διπλωματία του κυβερνοχώρου, η προοπτική των θεσμικών οργάνων - φορέων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η στρατηγική της Ενωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η βασική νομοθεσία, καθώς και οι ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την εξωτερική ανάπτυξη ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο».

Αυτή τη στιγμή είπε ο κ. Μιχαηλίδης «γινόμαστε μάρτυρες μιας σημαντικής αύξησης των στρατηγικών πρωτοβουλιών και εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή».

Αναφερόμενος στο σεμινάριο ο Επίτροπος Επικοινωνιών είπε πως «ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη συνολική στρατηγική μας στην Κύπρο όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία και την ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σχετικής τεχνολογίας, της διευκόλυνσης της συνεργασίας, της οικοδόμησης σχέσεων, της ανάπτυξης περιφερειακών ικανοτήτων και της δημιουργίας κοινών έργων κυβερνοασφάλειας».

Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά, συνέχισε «τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όχι μόνο σε οργανωτικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ των χωρών της περιοχής αυτής και πέραν αυτής» και εξέφρασε την ελπίδα το σεμινάριο να αποτελέσει «καταλύτη για την ανάπτυξη νέων και διευρυμένων σχέσεων στον τομέα αυτό».

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών επανέλαβε «τη σημασία της ύπαρξης και της διατήρησης στενών σχέσεων και συνεργασίας, πρέπει να οικοδομήσουμε και να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες συνεργασίας μας και πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, μαζί». «Το πρόβλημα κυβερνοασφάλειας μιας χώρας μπορεί πολύ εύκολα να εξαπλωθεί σε άλλες» είπε και σημείωσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργήσουμε ουσιαστική συνεργασία, για να αυξήσουμε την κυβερνοασφάλεια προς όφελος όλων».

Εξάλλου στο δικό του χαιρετισμό ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας Dirk Dubois ευχαρίστησε «την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συνεχή στήριξη της προς το ESDC και όλα όσα γίνονται, όχι μόνο με την διοργάνωση αριθμού σεμιναρίων αλλά και με τη διάθεση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας, οι οποίοι εκτιμώνται και εργάζονται πολύ σκληρά και πολύ καλά ειδικά στον τομέα του κυβερνοχώρου».

Ο κ. Dubois αναφέρθηκε και στη γεωγραφική θέση της Κύπρου και είπε πως «είμαστε η πιο σημαντική θαλάσσια γραμμή επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου περνάει από τη Μεσόγειο, στη διώρυγα του Σουέζ, μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και στη συνέχεια στον Ινδικό Ωκεανό», σημειώνοντας πως εκτός από το σημαντικό κεφάλαιο της ασφάλειας υπάρχει και το κεφάλαιο των εταίρων.

Ανέφερε επίσης πως «δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε επιλέξει τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τα κράτη του Κόλπου ως κοινό στόχο για το συγκεκριμένο σεμινάριο». Αυτό, σημείωσε, «έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την προστασία ενός από τα κύρια ζωτικά μας συμφέροντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία των θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας, αφού η οικονομία μας εξαρτάται άμεσα και έμμεσα από αυτό, δηλαδή τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας και τον κυβερνοχώρο».

Σύμφωνα με τον κ. Dubois «η συνεργασία με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η συνεργασία με τα κράτη του Κόλπου δεν είναι για εμάς δεδομένη αλλά χρειάζεται σε ευαίσθητους τομείς όπως ο κυβερνοχώρος και πρέπει να βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Είπε ακόμα ότι «η συνεργασία μπορεί να γίνει μόνο αν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αν εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο, και εάν μοιραζόμαστε το ενδιαφέρον για τη προστασία μας», αφού όπως εξήγησε «στον κόσμο του κυβερνοχώρου δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών. Στον κόσμο του κυβερνοχώρου δεν υπάρχουν σύνορα αλλά σήμερα είναι ένα διεθνές πρόβλημα ύψιστης σημασίας».

ΚΥΠΕ