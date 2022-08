ΥΠΕΞ: Κατά της απαγόρευσης για τουριστική βίζα σε Ρώσους η Κύπρος

Κατά της ολικής κατάργησης των θεωρήσεων εισόδου για Ρώσους πολίτες τάχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, προβάλλοντας την ανάγκη διατήρησης των σχέσεων σε επίπεδο πολιτών, ενώ αναφέρθηκε και στην μη εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Τουρκία, μιλώντας κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των ΥΠΕΞ της ΕΕ (Gymnich) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Πράγα, στο πλαίσιο της Τσεχικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε στην παρέμβαση του στη σημασία τα μέτρα που θα ληφθούν «να στρέφονται κατά του καθεστώτος Πούτιν, χωρίς να πλήττουν ή να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ρωσικό λαό».

Ο κ. Κασουλίδης εξέφρασε παράλληλα τον σκεπτικισμό της Κύπρου για το ενδεχόμενο «πλήρους και οριζόντιας κατάργησης των θεωρήσεων εισόδου για όλους τους Ρώσους υπηκόους» και επεσήμανε «τη σημασία διατήρησης επαφών με την κοινωνία των πολιτών».

Κατά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών δεν λήφθηκε απόφαση για ολική απαγόρευση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων για Ρώσους τουρίστες, όπως ζητούσαν οι ανατολικές και οι Βαλτικές χώρες.

Ωστόσο, αποφασίστηκε η αναστολή της συμφωνίας ΕΕ - Ρωσίας για παροχή διευκολύνσεων στην έκδοση θεωρήσεων για Ρώσους πολίτες, απόφαση που θα μειώσει τον αριθμό των θεωρήσεων και θα αυξήσει τον χρόνο που χρειάζεται για την έκδοσή τους και το κόστος.

Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε πως η κάθε χώρα μπορεί να επιβάλει τους δικούς τους περιορισμούς στα σύνορά της στη βάση των αρχών του Σένγκεν, ενώ θα ζητηθεί από την Κομισιόν να προτείνει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των θεωρήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί σε Ρώσους από κράτη μέλη.

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμα ότι «η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων εξαρτάται από την συνέπεια στην εφαρμογή τους», παραπέμποντας στο ότι «θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή από πλευράς ΕΕ στις προσπάθειες της Τουρκίας για παράκαμψη των κυρώσεων μέσω συμφωνιών της με τη Ρωσία».

«Η εξαίρεση τραπεζών και εταιρειών που επιχειρεί η Τουρκία από το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία να συνεχίσει να προμηθεύεται υλικά που ενισχύουν, μεταξύ άλλων και την αμυντική της βιομηχανία» ανέφερε ο κ. Κασουλίδης σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Ο κ. Κασουλίδης κάλεσε την ΕΕ να είναι σε εγρήγορση και να παρακολουθεί την εφαρμογή των Συμφωνιών του Σοτσι, αλλά και τις τουρκικές κινήσεις και συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτει η Τουρκία με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως ο κ. Κασουλίδης είχε διμερή συνάντηση με τον Εσθονό ομόλογό του, Ουρμάς Ρεϊνσαλού, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κασουλίδη στο Twitter, τη συνάντηση απασχόλησαν οι διμερείς σχέσεις, η απάντηση της ΕΕ για την εισβολή στην Ουκρανία και η διαδικασία επανένωσης της Κύπρου.

#Cyprus 🇨🇾 FM @IKasoulides participated today in the deliberations of the Informal Foreign Affairs Council Meeting in #Prague | Discussions on #EU 🇪🇺 #Africa Relations | Situation in #Ukraine 🇺🇦 & EU coordinated response | #Gymnich#CYMFApressrelease👇https://t.co/DLN6qDbyM9 pic.twitter.com/IPTVJSqtXS

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) August 31, 2022