50.000 παιδιά επιστρέφουν αύριο στα σχολεία / Πόσο έτοιμα είναι

Το πρώτο στοίχημα «που έχουμε να κερδίσουμε από την Πέμπτη στα σχολεία, και που ήδη νομίζω ότι κερδίζουμε στα Λύκεια, είναι η υγειονομική ασφάλεια», είπε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης σε δίωρο διαδικτυακό συνέδριο (on line conference) με θέμα «Το RESTART στην παιδεία και τα ΜΕΓΑΛΑ ερωτηματικά», που οργάνωσε η εταιρεία FMW Financial Media Way, με συντονιστή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της δημοσιογράφο Ιωσήφ Ιωσήφ.

Ο Υπουργός Παιδείας, σε αρχική τοποθέτηση του είπε, μεταξύ άλλων, ότι το σχολείο θα δώσει αυτές τις ημέρες μια υπηρεσία και στις οικογένειες και στην ευρύτερη κοινωνία, «γιατί δεν είναι μάθημα υγειονομικής συμπεριφοράς με τους κανόνες αποστάσεων , με την συχνή χρήση του αντισηπτικού, και όλα τα άλλα μέτρα προφύλαξης, αλλά είναι και η εμπειρία των παιδιών που θα εφαρμόσουν μέσα στο σχολείο μαζί με τους συμμαθητές/τριες τους, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους σε ένα οικείο περιβάλλον στο οποίο επανασυνδέονται μετά από εβδομάδες απουσίας, θα εφαρμόσουν στην πράξη αυτούς τους κανόνες, θα τους εμπεδώσουν».

Σημείωσε ότι δεν τελειώνει ακριβώς η σχολική χρονιά τώρα στο τέλος του Ιουνίου, αλλά πάμε ολοταχώς για τον Σεπτέμβριο όταν θα πρέπει να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, σε όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αυριανή επαναλειτουργία των σχολείων, καθώς και στο ιστορικό της απόφασης για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, επιπρόσθετα, για την πρόοδο που έγινε στον τομέα της τηλεκπαίδευσης και κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν την προσπάθεια κατάρτισης και επιμόρφωσης τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων στη συζήτηση, ο κ. Προδρόμου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι όλες οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας στηρίζονται στις απόψεις και γνωματεύσεις της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας και σημείωσε ότι τα αντικειμενικά προβλήματα που υπάρχουν σε ειδικές ομάδες εκπαιδευτικών ή μαθητών λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας και θα επιλύονται ανάλογα με την περίπτωση.

Σημείωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας άρχισε την προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας , στην αρχική του τοποθέτηση είπε, μεταξύ άλλων, ότι όλο αυτό το διάστημα περάσαμε όλοι πολύ δύσκολα ένεκα, δυστυχώς, αυτού του επικίνδυνου κορωνοϊού και πρόσθεσε ότι από τις πρώτες μέρες, μετά την αναγκαστική αναστολή της τακτικής φοίτησης των μαθητών οι εκπαιδευτικοί ρίχθηκαν στην μάχη και βγήκαν πρώτοι μπροστά και χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα, εργαλεία, μεθόδους, βρίσκονταν σε συνεχή μαθησιακή επικοινωνία, εφαρμόζοντας την σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

«Παρόλο που ο εκπαιδευτικός πρέπει να πω βρέθηκε μπροστά σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, παρόλο που βρέθηκε μπροστά σε ένα άγνωστο περιβάλλον, θέλω να τονίσω ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν πραγματικά πολύ σκληρά και κατάφεραν να ανταποκριθούν πάρα πολύ καλά σε αυτή τη νέα κατάσταση πραγμάτων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα«, πρόσθεσε.

Προβλήματα, είπε ο κ. Χατζησάββας, σίγουρα βρήκαν μπροστά τους, όπως αυτό της επιμόρφωσης του συγκεκριμένου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, του Teams, της μη κατοχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού από μέρους των μαθητών, τα θέματα υγείας που αφορούν τόσους τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές, καθώς και άτομα που βρίσκονται στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ο κ. Χατζησάββας είπε ότι παρόλες τις αντίξοες συνθήκες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που όλοι βιώσαμε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα έκανε τεράστιο βήμα μπροστά και αυτό βεβαίως οφείλεται στον επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία, την έγνοια των εκπαιδευτικών μας για τους μαθητές τους και το δημόσιο σχολείο.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού, στην αρχική του τοποθέτηση είπε, μεταξύ άλλων, ότι την Πέμπτη επιστρέφουν χιλιάδες παιδιά στις σχολικές μονάδες και πρόσθεσε ότι «μιλούμε για περίπου με την δημοτική και το γυμνασιακό κύκλο γύρω στις 50.000 παιδιά και οι εργαζόμενοι είναι χιλιάδες ο κόσμος που θα πάει την Πέμπτη στα σχολεία».

«Άρα, καταλαβαίνουμε ότι το εγχείρημα που γίνεται την Πέμπτη, το οποίο είναι και περίπλοκο και δύσκολο, δεν έχει καμιά σχέση σχεδόν με αυτή που παρακολουθήσαμε την περασμένη εβδομάδα με την επιστροφή των παιδιών της Γ΄ Λυκείου. Οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι. Ο χρόνος παραμονής των παιδιών στα δημοτικά είναι πολύ περισσότερος, οπότε με αυτό το δεδομένο πρέπει να το κρατήσουμε και εκ των προτέρων να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά», σημείωσε.

Ο κ. Φυλακτού είπε, παράλληλα, ότι ο δυνατός κρίκος ήταν οι εκπαιδευτικοί και πρόσθεσε ότι «χωρίς να παρεξηγηθώ θα έλεγα ότι ο αδύνατος κρίκος ήταν το Υπουργείο Παιδείας, γιατί είδαμε ότι δεν υπήρχε καταρχάς ένα νομικό πλαίσιο, δεν υπήρχε ούτε η απαραίτητη υποδομή, ιδιαίτερα μέσα στις σχολικές μονάδες».

Τόνισε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί ναι μπόρεσαν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και σε όλες τις βαθμίδες να αφήσουν ένα θετικό πρόσημο.

«Νομίζω στο τέλος της ημέρας αν αξιολογήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια εγώ θα έλεγα, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε πλήρως γιατί ήταν εξ ανάγκης που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, ίσως ξεκίνησε μια μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την οποία το Υπουργείο Παιδείας οφείλει από εδώ και μπρος να την οργάνωσει και θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα πραγματικά, εάν αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, της ψηφιακής επαφής πλέον και δυνατότητας, πάρει σάρκα και οστά το επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων, ο κ. Φυλακτού είπε ότι το υγειονομικό πρωτόκολλο που βγήκε για τη Δημοτική είναι πάρα πολύ καλό, δομημένο, είναι αρκετά αναλυτικό και αποτελεί πραγματικά ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι διευθύνσεις των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί.

Αναφέρθηκε και στην προσπάθεια των διευθύνσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών για να οργανωθούν και όπως είπε είναι έτοιμοι σε πολύ μεγάλο βαθμό για να υποδεχθούν τα παιδιά.

Σημείωσε ότι αυτό που τους απασχολεί είναι το θέμα της τάχιστης αντικατάστασης εκπαιδευτικών που δικαιολογημένα είτε επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες είτε επειδή θα κάνουν χρήση κάποιου είδους άδειας για φροντίδα τέκνων, θα λείψουν από τις σχολικές μονάδες.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Χαράλαμπος Διονυσίου, στην αρχική του τοποθέτηση είπε, μεταξύ άλλων, ότι την Πέμπτη όλοι αναμένουμε την επιστροφή του μεγαλύτερου αριθμού των μαθητών πίσω στα σχολεία, μετά την απόφαση της Κυβέρνησης που λήφθηκε στις 6 του Μάη.

«Αναμφίβολα, είναι ένα μεγαλύτερο διαγώνισμα για όλους μας. Υπολογίζεται ότι για την Μέση Εκπαίδευση, μαζί με τους τελειόφοιτους του Λυκείου και της Τεχνικής Σχολής είναι γύρω στις 25.000 μαθητές. Θα δοκιμαστούν αύριο αρκετά πράγματα, όπως είναι η διακίνηση με τα λεωφορεία των παιδιών, κατά πόσο είναι επαρκή τα δρομολόγια, αλλά και οι ώρες που έχουν διευθετηθεί αφού τα σχολεία θα κλείσουν στις 11.30 το πρωί», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η ανατροφοδότηση που έχουν πάρει από όλα τα μέλη τους παγκύπρια είναι ότι σχεδόν τα σχολεία την Πέμπτη είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα παιδιά και πρόσθεσε ότι είναι και δική τους επιθυμία να ανοίξουν τα σχολεία αλλά να είναι ασφαλές για την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

«Μέσα από την κρίση της πανδημίας το θετικό για τα σχολεία αλλά και για τα παιδιά τα ίδια είναι ότι αποκτήσαμε ένα χρήσιμο υλικό για το μέλλον, την τηλεκπαίδευση και οφείλουμε εφόσον το αποκτήσαμε, να το κρατήσουμε και να το αφήσουμε ως παρακαταθήκη για τα υπόλοιπα παιδιά, για τις επόμενες γενιές. Είναι η ευκαιρία να εντοπιστούν τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν, να διορθωθούν, να αξιολογηθεί στο σύνολο της η τηλεκπαίδευση τόσο ως εξοπλισμός, αλλά και στην ουσία της εκπαίδευσης και να είναι έτοιμο όποτε χρειαστεί αλλά και να δοθεί και για κάποιες άλλες κατηγορίες παιδιών που πρέπει να μείνουν για κατ΄ οίκον εκπαίδευση να την χρησιμοποιούν από τη νέα σχολική χρονιά», συμπλήρωσε.

Στο διαδικτυακό συνέδριο υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ σε δημοσκόπηση που «έτρεξε» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το 72% των ψηφισάντων δήλωσαν ότι ανησυχούν από το άνοιγμα των σχολείων, ενώ το 28% δήλωσε πεπεισμένο πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

ΚΥΠΕ