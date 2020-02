90s - 00s Throwback Party & Stand Up Comedy!

Το πρόγραμμα αρχίζει στις @20:00 με ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΥΑΝ ΣΤΑΝΤ ΑΠ ΣΙΟΟΥ από τον Ηλία Ανδρέου και DJ ZERO on the decks!! Ένα Stand Up Comedy κατάλληλο για μικρούς (+12) αλλά και για μεγάλους! Συνεχίζουμε το πάρτι με 90s/00s Throwback Party με τον ΛΟΥΚΑ ΠΑΥΛΙΔΗ (MixFM) on the decks! Μια νύχτα γεμάτη διασκέδαση, χορό και τρελό κέφι!

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου @ 20:00 – 00:00

Τοποθεσία: Καρναβαλίστικη Τέντα (χώρος στάθμευσης Λεωφ. Κερύνειας απέναντι από την Εκκλησία του Αποστ. Ανδρέα). Βρείτε μας στον χάρτη.

Είσοδος €5,00

Πληροφορίες & κρατήσεις στο 22460580, 97631655.