Άγκυρα: Μπαράζ Navtex από Αιγαίο μέχρι Κύπρο

Λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ όπου θα εξεταστούν και οι εξελίξεις με την Τουρκία, η Άγκυρα αυξάνει την πίεση τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία εξέδωσε δύο Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη θαλάσσιας περιοχής της Λέσβου, με ισχύ από αύριο 19 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τις τις 20 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το ερευνητικό πλοίο Barbaros ανανέωσε την NAVTEX για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο με ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι επόμενη βδομάδα (24-25) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Συνοδός Κορυφής της ΕΕ όπου θα εξετάσει πιθανές κυρώσεις για την Τουρκία.

Αναλυτικά οι 3 Navtex

Θαλάσσια περιοχή Λέσβου

TURNHOS N/W : 1176/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0600Z TO 0730Z IN AREA BOUNDED BY;

38 51.00 N - 026 19.00 E

38 55.00 N - 026 05.00 E

38 43.00 N - 026 02.00 E

38 42.00 N - 026 19.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200830Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1175/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

38 39.97 N - 026 44.10 E

38 41.93 N - 026 18.97 E

38 50.93 N - 026 18.97 E

38 50.93 N - 026 35.97 E

38 57.82 N - 026 47.78 E

38 57.40 N - 026 47.80 E

38 44.20 N - 026 45.30 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200930Z SEP 20.

Ανατολική Μεσόγειος