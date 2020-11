Αλλαγές σημείων δειγματοληψίας με τη μέθοδο των rapid tests

Λόγω βροχών στην Επαρχία Λευκωσίας, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες ότι το σημείο δειγματοληψίας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος Οδού Λήδρας) και στον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Αθηαινίτης στην Παλλουριώτισσα δεν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους για σήμερα. Οι μονάδες δειγματοληψίας μεταφέρθηκαν από τα συγκεκριμένα σημεία στο Mall of Cyprus, όπου θα λειτουργήσουν σήμερα οι δύο σταθμοί. Ως εκ τούτου, ο πίνακας με τα σημεία που θα λειτουργήσουν σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2020, διαφοροποιείται ως εξής: Δείτε επίσης: Περίπου 1,000 άτομα από Λατσιά-Γέρι προσήλθαν για δειγματοληψία Αυτά είναι τα νέα σημεία διενέργειας rapid και PCR test στην Πάφο Περιοχή Σημεία δειγματοληψίας Ωράριο Πάφος Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς Παπαντωνίου (Λεωφόρος Ελλάδος) 8 π.μ.-5 μ.μ. Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου (μπροστά από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) 8 π.μ.-5 μ.μ. Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης, Χλώρακα 9 π.μ.-7 μ.μ. Λεμεσός Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο) 8 π.μ.-5 μ.μ. Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Λινόπετρα 8 π.μ.-5 μ.μ. Limassol Shopping Centre, Πολεμίδια (πρώην Ορφανίδης) 9 π.μ.-5 μ.μ. Μόλος – Περιοχή Caffe Nero 8 π.μ.-5 μ.μ. Μόλος – Παλιό Λιμάνι 8 π.μ.-5 μ.μ. Λάρνακα Λειβάδια (χώρος στάθμευσης Υπεραγοράς Στέλιος Ανδρέου) 8 π.μ.-5 μ.μ. Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου 8 π.μ.-5 μ.μ. Πλατεία Ευρώπης 8 π.μ.-5 μ.μ. Χώρος στάθμευσης Jumbo 8 π.μ.-5 μ.μ. Αμμόχωστος Εκκλησία Παναγίας Ελεούσης, Λιοπέτρι 8 π.μ.-5 μ.μ. Λευκωσία Mall of Cyprus (ισόγειο) 8 π.μ.-5 μ.μ. Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Έγκωμη 8 π.μ.-5 μ.μ. Εξωτερικά Ιατρεία Ιδαλείου 8 π.μ.-7 μ.μ. Διασταύρωση Λεωφόρων Σταυρού και Ιωσήφ Χατζηιωσήφ (μπροστά από Coffee Island) 8 π.μ.-5 μ.μ. Mall of Cyprus (1ος όροφος) 8 π.μ.-5 μ.μ.