Αλλαγή σκυτάλης στις Δημόσιες μεταφορές σε Λευκωσία & Λάρνακα

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει ότι από την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας αναλαμβάνουν οι εταιρείες NPT Nicosia Public Transport Services and Operations LTD και LPT Larnaca Public Transport Services and Operations LTD αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, τα δρομολόγια και ωράρια τα οποία θα ισχύουν από τις 5 Ιουλίου 2020, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://publictransport.com.cy/ , στην εφαρμογή pame app (διαθέσιμη σε Android και iOS), στην εφαρμογή Motion (διαθέσιμη σε Android και iOS) καθώς επίσης στους κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων. Για περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί επίσης να αποταθεί στο τηλεφωνικό κέντρο των εταιρειών, το οποίο θα είναι σε λειτουργία από το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2020, στον αριθμό 1416.