Ανακοίνωση Ελεγκτικής για Έκθεση Ερευνητικής για Cypra

Ανακοίνωση για την έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τις εταιρείες Cypra Ltd εξέδωσε την Τετάρτη η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει «έξι χρόνια μετά η αλήθεια έλαμψε».

Δείτε επίσης: Στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για CYPRA

Αυτούσια η ανακοίνωση

Έξι σχεδόν χρόνια μετά που για πρώτη φορά ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος ξεκίνησε να κατηγορεί άδικα την Ελεγκτική Υπηρεσία και τον Γενικό Ελεγκτή, συνεπικουρούμενος από τα ΜΜΕ τα οποία έλεγχε, και άλλα που συστηματικά λασπολογούν κατά του Γενικού Ελεγκτή, με αποκορύφωμα τα όσα αναφέρθηκαν στις 26.11.2020 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, που ήταν το έναυσμα για το διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής, η αλήθεια έλαμψε. Δεν θα επεκταθούμε απλώς και μόνο από σεβασμό στη μνήμη του τεθνεώτος.

Η Ερευνητική Επιτροπή κατέληξε, μεταξύ άλλων, αυτολεξεί, στα εξής συμπεράσματα:

(α) «Θα ήταν αντιφατικό από τη μία να προωθείται εκκαθάριση και διάλυση του ΚΣΚ και από την άλλη να γίνονται συμφωνίες για μακρόχρονη ενοικίαση και λειτουργία του. Στο σημείο αυτό δικαιώθηκε η θέση του Γενικού Ελεγκτή ο οποίος είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία που τηρείτο. Θέση του η οποία εν τέλει επιβεβαιώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά συνέπεια, δεν γίνεται δεκτή ούτε η θέση του Σ. Χάσικου, ότι ο Γενικός Ελεγκτής παρενέβαλλε εμπόδια στην εκμετάλλευση του ΚΣΚ.»

(β) «Οι προσπάθειες της ΕΥ ήταν για να σπάσει το μονοπώλιο της SIGAN και να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού. Και η προσφορά της BIOENERGY ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή της SIGAN. ... Οι λόγοι που ο Γενικός Ελεγκτής και Α. Χασαπόπουλος ευνοούσαν την προσφορά της BIOENERGY ήταν η διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού και η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος. Από όλα τα τεθέντα ενώπιόν μας στοιχεία, θεωρούμε ότι στις διαχρονικές παρεμβάσεις των 2 πιο πάνω αξιωματούχων υπέρ της BIOENERGY, τα μοναδικά τους κίνητρα ήταν, τόσο η διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού, αλλά πολύ περισσότερο η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος. Τα 2 πιο πάνω πρόσωπα ήταν σαφέστατα στην τοποθέτησή τους ότι δεν είχαν οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τους Ρέα Γεωργίου και Γ. Γεωργίου. Η μοναδική τους σχέση ήταν επαγγελματική.»

(γ) «Ο αείμνηστος Σ. Χάσικος, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής στις 26/11/2020 (ΒΑ κ-1), ισχυρίστηκε ότι, η προαγωγή του Α. Χασαπόπουλου στη θέση του Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου, ΕΥ, από τις 11/5/2015, έγινε ως επιβράβευση των ενεργειών του υπέρ της CYPRA/BIOENERGY. ... Για όλους τους πιο πάνω λόγους, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε οποιαδήποτε βαρύτητα στους πιο πάνω ισχυρισμούς του Σ.Χάσικου.»

(δ) «Αναφορικά με τα τέλη επιθεώρησης τα οποία όφειλε η CYPRA, θεωρούμε ότι τα γεγονότα αποτυπώνονται με σαφήνεια στο Τ.Α69 που είναι η Κατάθεση του Γενικού Ελεγκτή στην Επιτροπή.»

(ε) «Καταγγελίες για παραχώρηση νερού στην CYPRA

Υιοθετώντας τη θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, θεωρούμε ότι ...»

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν περίτρανα τα όσα αναφέραμε επί σειρά ετών, ότι δηλαδή μόνο μέλημα της Υπηρεσίας μας ήταν και παραμένει η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και ότι ενεργούμε αμερόληπτα και αντικειμενικά, μακριά από σκοπιμότητες και συμφέροντα.

Αποδεχόμαστε την κριτική της Επιτροπής σε επιμέρους θέματα που αφορούν την Υπηρεσία μας, όπως αυτή καταγράφεται στο Πόρισμα. Ήδη από το 2017 λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για βελτίωση των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούμε, στη βάση των ευρημάτων της αυτοαξιολόγησης και των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναμένουμε την κίνηση των κατάλληλων μηχανισμών αναζήτησης λογοδοσίας σχετικά με τη συνεχιζόμενη για 13 χρόνια σκανδαλώδη απευθείας ανάθεση της διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων σε συγκεκριμένη εταιρεία.

Η θέση της Υπηρεσίας μας παραμένει ότι εγείρονται θέματα σύγκρουσης συμφέροντος όταν ένα Πόρισμα περιέχει κεφάλαιο με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και αυτό υπογράφεται από τον επί μακρόν πρώην Αρχηγό, Υπαρχηγό, Βοηθό Αρχηγό και στέλεχος της δύναμης. Η αναφορά αυτή δεν αποτελεί μομφή κατά του συγκεκριμένου μέλους της Επιτροπής. Καταγράφεται όμως για λόγους αρχής. Η επιβαλλόμενη ανεξαρτησία του δικαστή, του ελεγκτή, του ερευνώντος λειτουργού κ.λπ., έχει δύο πτυχές. Την ανεξαρτησία στην εμφάνιση και στη σκέψη (Independence in Appearance and in Fact). Αμφότερες είναι πολύ σημαντικές.