Ανοίγει ο δρόμος για εκδίκαση αγωγής Ελλήνων καταθετών κατά ΚΔ

Το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes) απεφάνθη ότι τηρεί το ίδιο αρμοδιότητα για την εκδίκαση της συλλογικής αγωγής 956 Ελλήνων καταθετών και ομολογιούχων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις για τις βαριές ζημίες που υπέστησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2013.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου που εξεδόθη από το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων –το οποίο αποτελεί διαιτητικό θεσμό για την επίλυση διεθνών επενδυτικών διαφορών, υπαγόμενο στην Παγκόσμια Τράπεζα– σημειώνει ότι οι διεκδικήσεις των 956 Ελλήνων καταθετών και ομολογιούχων υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, αναφέρονται όλες στις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των τραπεζών της το 2013, και προκύπτουν από παρόμοιες ζημίες που υπέστησαν οι ενάγοντες.

Ως εκ τούτου, το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων έκρινε ότι οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις έχουν επαρκή ομοιογένεια, ώστε να εκδικαστούν ως συλλογική αγωγή σε ενιαία διαιτησία, υπό τη δικαιοδοσία του συγκεκριμένου διεθνούς οργάνου επίλυσης διαφορών.

Σύμφωνα με την νομική εταιρία Grant & Eisenhofer, που αποτελεί μία εκ των εκπροσώπων των εναγόντων, η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς «σε μια εποχή που η διαιτησία μεταξύ επενδυτών και κρατών βρίσκεται υπό επίθεση, και η ΕΕ επιχειρεί να βάλει ένα τέλος στις διμερείς συμφωνίες επενδύσεων μεταξύ κρατών-μελών, η απόφαση “Adamakopoulos versus Cyprus” εκτοξεύει, ξανά, το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων στην εμπροσθοφυλακή της διεθνούς νομολογίας διαιτησίας».

ΚΥΠΕ