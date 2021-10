Αποσύρεται USB από την αγορά (φωτο)

Κατηγορία: Μετατροπείς, προσαρμογείς και φορτιστές

Είδος: USB HUB ME 4 ΘΥΡΕΣ (αλουμινίου)

Εμπορική επωνυμία: NOD

Μοντέλο: UHB-100 (στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσης του)

Χαρακτηριστικά: USB 3.0, Input: 5 V, max 5 A (στη συσκευασία)

Διανομέας: ALEXANDROS STEPHANIS & CO LTD

Εισαγωγέας: SUN A.E. (στη συσκευασία)