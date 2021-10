Αποσύρονται κεφτέδες από την Κυπριακή αγορά (Φωτο)

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει σέλινο, χωρίς να αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος (κατάλογο των συστατικών) κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων.

Το σέλινο συγκαταλέγεται στις αλλεργιογόνες ουσίες και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε άτομα που είναι αλλεργικοί σε αυτό.

Ονομασία τροφίμου επί συσκευασίας: ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΚΕΦΤΕΔΕΣ

PORKMEATBALLS

(κατεψυγμένο προϊόν)

Εμπορική επωνυμία: foodsavermoreforless

Χρονική ένδειξη: Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από / Bestbefore: 02/06/2022

Αρ. Παρτίδας / batch no: 2221

Καθαρό Βάρος/ net weight: 500g (+/- 17 Τεμάχια / Pieces)

Συσκευασία: Πλαστικό δισκίο καλυμμένο με ημιδιαφανές μεμβράνη

Χώρα Προέλευσης: Productof: Κύπρου / Cyprus

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που επανασυσκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από την αγορά.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση σέλινου, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.