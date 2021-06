Αποσύρονται σιεφταλιές & ρολό κοτόπουλο από την αγορά (ΦΩΤΟΣ)

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία των πιο κάτω προϊόντων, τα οποία, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας:

Προϊόν 1:

Ονομασία Τροφίμου: ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Εμπορική επωνυμία: ParadisiotisΠαράδοση στη νοστιμιά

ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ / DEEP FROZEN

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (Kg) / NET WEIGHT: πωλείται ανάλογα με το βάρος της συσκευασίας

Χρονική ένδειξη: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ / BESTBEFORE: 21.10.22

ΚΑΤΑΨΥΧΘΕΙ ΣΤΙΣ / FROZENON: 26.04.21

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: LOTNO: 210424

Γραμμικός κωδικός: 2802050014468

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ / PRODUCED AND PACKED BY: PARADISIOTIS LTD / CY CY P 234 ΕΚ

Συσκευασία: πλαστική διάφανης συσκευασία

Προϊόν 2:

Ονομασία Τροφίμου: Χοιρινή Σιεφταλία (PorkSheftalia)

Προϊόν βαθείας κατάψυξης / Deep -frozenproduct

Εμπορική επωνυμία: Κιτρομηλίδη

Καθαρό βάρος / Net weight: 700g

Χρονική ένδειξη: Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: Bestbefore: 10/04/2022

Γραμμικός κωδικός: 5290167001063

Παρασκευάζεται και συσκευάζεται για την εταιρεία: Αλλαντικά Ι. Κιτρομηλίδης ΛΤΔ, με αριθμό λειτουργίας: CYCYR 09 ΕΚ

Συσκευασία : Δισκάκι κλειστό αεροστεγώς με διαφανές πλαστικό

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά τις εταιρείες που παρασκευάζουν και διακινούν τα εν λόγω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων των συγκεκριμένων παρτίδων.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των εν λόγω παρτίδων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.