Άσκηση «ΙΡΙΣ»: Θερμό επεισόδιο με τρίτη χώρα το σενάριο (βίντεο)

Tου Γιώργου Μιχαηλίδη

Οι τουρκικές προκλήσεις εντείνονται το τελευταίο διάστημα με τις κατοχικές Αρχές να βάζουν στο «παιχνίδι» και το στρατό ξηράς με ασκήσεις ακόμα και έξω από τη Λευκωσία. Στις ασκήσεις αυτές η Εθνική Φρουρά απαντά με τη δική της διακλαδική άσκηση «ΙΡΙΣ» σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Στην άσκηση συμμετέχουν τόσο επίγεια, εναέρια και θαλάσσια μέσα αφού συμμετέχει Αεροπορία, Ναυτικό και Στρατός Ξηράς και θα γίνει σε διάφορα σημεία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός του κυπριακού FIR που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της άσκησης.

Το σενάριο της άσκησης

Το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει θερμό επεισόδιο συνεπεία έντασης με τρίτη χώρα. Στην άσκηση θα χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιούνται ημερήσιες και νυχτερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με φίλιες χώρες. Οι δραστηριότητες θα διεξάγονται εντός του FIR Λευκωσίας, περιλαμβάνουν επεισόδια αεράμυνας και θα συμμετέχουν εναέριες και επίγειες δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς.

Διαβάστε επίσης: Γεμίζει με μαχητικά ο ουρανός της Κύπρου

Παράλληλα, στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλες χώρες η Εθνική Φρουρά διενεργεί τριμερείς ασκήσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες στην Ανατολική Μεσόγειο όπως η άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ» που έγινε την περασμένη εβδομάδα ενώ έρχεται τον Νοέμβριο η άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ».

EXERCISE IRIS-2021 Loading...

Follow this space and @NationalGuardCY for coverage and updates.#ourDefence #Cyprus #IRIS2021 https://t.co/k90h5Rp85N

— Ministry of Defence (@DefenceCyprus) October 13, 2021