Αύξηση 95% στον αριθμό των κλήσεων στον ΣΠΑΒΟ σε σχέση με πέρσι

Αύξηση της τάξης του 95% στον αριθμό των κλήσεων προς τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), σε σχέση με πέρσι, διαπιστώθηκε κατά την φετινή εκστρατεία Πανεπιστημίου Frederick “It starts with ME, together WE can”, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο των παγκόσμιων 16ήμερων δράσεων ενάντια στη βία κατά των γυναικών.

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Frederick αναφέρει ότι ως μέρος της πολύπλευρης δράσης του, για ευαισθητοποίηση των φοιτητών του, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα σε θέματα ισότητας των φύλων, βίας κατά των γυναικών και ανάπτυξης υγιών σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, συνέχισε την περσινή του εκστρατεία “It starts with ME, together WE can”, με στόχο να αναδείξει την ευθύνη, αλλά και τη δύναμη που έχει ο καθένας από εμάς να κάνει το πρώτο βήμα, με την αμφισβήτηση στερεοτύπων και με καθημερινές αλλαγές συμπεριφοράς, που θα οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Όπως σημειώνει φέτος, λόγω της πανδημίας, η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, για να προσθέσει πως το Πανεπιστήμιο παρουσίαζε κάθε μέρα, για 16 ημέρες, παραδείγματα προβληματικών συμπεριφορών, που καλλιεργούν και βοηθούν την αποδοχή της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών.

«Μερικά από τα παραδείγματα, που παρουσιάστηκαν ήταν τα στερεότυπα φύλων, τα σεξιστικά αστεία, η ενδοοικογενειακή βία, τα εμπόδια που βρίσκουν οι γυναίκες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, το χάσμα των μισθών που υπάρχει ανάμεσα στα φύλα κ.ά», συμπληρώνει.

Προσθέτει πως το Πανεπιστήμιο, με διαδραστικές διαδικτυακές δραστηριότητες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλούσε τους φοιτητές και το προσωπικό του, αλλά και το ευρύ κοινό να αναγνωρίσουν αυτά τα παραδείγματα ως προβληματικές συμπεριφορές, αναγνωρίζοντας έτσι και το μέγεθος του φαινομένου αυτού.

Επιπρόσθετα, σημειώνει το κοινό κλήθηκε να υπογράψει διαδικτυακά την προσωπική του δέσμευση για υιοθέτηση συμπεριφορών που οδηγούν σε αμφισβήτηση στερεοτύπων των φύλων, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://new.frederick.ac.cy/itstartswithme/

Παράλληλα, με τη βοήθεια του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), γινόταν καθημερινή καταγραφή του αριθμού των κλήσεων που γίνονται στην τηλεφωνική γραμμή 1440 του Συνδέσμου, χαρακτηρίζοντας αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πέρσι μετά την ολοκλήρωση των 16ήμερων ο αριθμός που καταγράφτηκε ήταν 365 κλήσεις, ενώ φέτος ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 711 κλήσεις.

