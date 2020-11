Βρετανικά πανεπιστήμια που διατήρουν τα ίδια δίδακτρα με πέρυσι

Βρετανικά πανεπιστήμια διατηρούν τα δίδακτρα στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ).

Ανακοίνωση του ΚΣΕΣ αναφέρει ότι ο σύνδεσμος είναι δέκτης αρκετών τηλεφωνημάτων από μαθητές και γονείς που θέλουν να ενημερωθούν για τα βρετανικά πανεπιστήμια που θα διατηρήσουν τα δίδακτρα στα ίδια επίπεδα με πέρσι (£9250) για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22 αλλά και για όλη την διάρκεια των σπουδών.

Μέχρι στιγμής, τα πανεπιστήμια που διατηρούν τα δίδακτρα είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Brunel University, Northumbria University, Royal Holloway University of London, Solent University, Swansea University (£9.000), University of Leicester, University of Portsmouth, University of South Wales (£9.000), University of Suffolk, University of the Creative Arts, York St John University.

Επίσης, αναφέρεται ότι τα πιο κάτω πανεπιστήμια ανακοίνωσαν εκπτώσεις/υποτροφίες για όλη την διάρκεια των σπουδών: Oxford Brookes University, University of Essex, University of Surrey.

Oι λίστες μεταβάλλονται συνεχώς, καταλήγει ο ΚΣΕΣ.

ΚΥΠΕ