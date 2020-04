CBS College: Υιοθέτηση πολιτικής δωρεάν παιδείας

Το CBS College of Business Studies Cyprus αποφάσισε να υιοθετήσει την πολιτική δωρεάν παιδείας, που ακολουθούν τα κρατικά Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕ.ΠΑ.Κ.).

Σε ανακοίνωσή του, το CBS College of Business Studies Cyprus αναφέρει ότι η πολιτική αυτή αφορά το εγκεκριμένο από τον ΔΙΠΑΕ πτυχίο μας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – BSc, διάρκειας τεσσάρων ετών στην Αγγλική γλώσσα.

Σημειώνει ότι στο πτυχίο αυτό μπορούν να φοιτήσουν δωρεάν απόφοιτοι Λυκείου (δημόσιου ή ιδιωτικού) με βαθμό όχι μικρότερο του 16/20 (80/100) στο μάθημα των Αγγλικών, βαθμό C στα IGCSCΕ ή βαθμό 5,5 στα IELTS.

Προσθέτει ότι αφορά όλους τους Κύπριους πολίτες και όχι μόνο δικαιούχους κρατικής φοιτητικής χορηγίας, ενώ σημειώνει ότι με την απόκτηση του πτυχίου μας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι απόφοιτοι αποκτούν ταυτόχρονα και το πιστοποιητικό Γενικής Τραπεζικής (General Banking) από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από όλες τις Τράπεζες στην Κύπρο αλλά και διεθνώς (πέραν των δύο χιλιάδων υπαλλήλων των Τραπεζών στην Κύπρο κατέχουν το πιστοποιητικό αυτό).

Σημειώνεται ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών οι φοιτητές θα έχουν ως επιλογή είτε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο CBS College of Business Studies Cyprus, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για άλλα δύο έτη στο Liverpool John Moores University στο Ηνωμένο Βασίλειο (νοουμένου ότι οι φοιτητές θα καταβάλλουν τα δίδακτρα και έξοδα φοίτησής τους), λαμβάνοντας ένα από τα παρακάτω πτυχία: BA Business with Finance, BA Business with Marketing ή BA Business with International Business Management.

Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Grandall University του Καναδά (νοουμένου ότι οι φοιτητές θα καταβάλλουν τα δίδακτρα και έξοδα φοίτησής τους), λαμβάνοντας το πτυχίο International Bachelor of Commerce.

ΚΥΠΕ