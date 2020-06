Το CIM σε συνεργασία με την AIPFE προσφέρει μία υποτροφία MBA

Το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School (CIM), προσφέρει μία πλήρη υποτροφία αξίας €7.700, για το πρόγραμμα "Master in Business Administration (MBA), Λευκωσία/Λεμεσό" στα μέλη της AIPFE Κύπρου-Γυναίκες της Ευρώπης για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020. Αυτή η αποκλειστική ευκαιρία για ένα παγκοσμίου κλάσεως ΜΒΑ, προσφέρεται μόνο στα μέλη της AIPFE (λεπτομέρειες για την υποτροφία ΕΔΩ).

Η υποτροφία, η οποία ακολουθεί την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της AIPFE και του CIM για το πρόγραμμα Women Fit for Business, θα δοθεί σε μία/ένα επιτυχημένο/η υποψήφιο/α που φιλοδοξεί να αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητες και την εξειδίκευσή του/της στη διοίκηση και τη διαχείριση.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο ΜΒΑ πρόγραμμα του CIM διδάσκεται στα Αγγλικά και προσφέρεται με πλήρη (ένα έτος) ή μερική (δύο έτη) φοίτηση. Είναι πιστοποιημένο από τον Κυπριακό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας και αναγνωρίζεται από το KYΣΑΤΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω αυτού του LINK έως τις 30 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο πτυχίο Bachelor, τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας καθώς και IELTS 6.5 ή ισοδύναμό του. Επιβάλλεται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε ξανά την AIPFE, αυτή τη φορά μέσω της προσφοράς μιας πλήρους υποτροφίας για το αναγνωρισμένο MBA πρόγραμμά μας. Στο CIM αναδεικνύουμε τα τελευταία 42 χρόνια ηγέτες και ηγέτιδες επιχειρήσεων και ως μέρος της στρατηγικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσφέρουμε αυτή την υποτροφία σε ένα μέλος της AIPFE με σκοπό την διάκριση στην καριέρα του επιτυχημένου υποτρόφου. Ανυπομονούμε να θεσπίσουμε αυτό το πρόγραμμα σε ετήσια βάση», σημείωσε ο Γιάγκος Χατζηγιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του CIM.