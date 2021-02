Διαδικτυακή συζήτηση για την οδική ασφάλεια εν μέσω πανδημίας

Διαδικτυακή εκδήλωση/συζήτηση με θέμα «Addressing road safety during the pandemic» διοργανώνεται την Πέμπτη, με πρωτοβουλία της Υπάτης Αρμοστείας της Αυστραλίας στην Κύπρο και του Centre of Excellence in Risk & Decision Sciences (CERIDES) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Σε δελτίο Τύπου της Υπάτης Αρμοστείας αναφέρεται ότι η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνέχεια του Cyprus Road Safety Forum 2019, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι τοπικοί φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων από το Πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο Monash University Accident Research Centre της Αυστραλίας.

Τα συμπεράσματα και οι συμβουλές των Κυπρίων και Αυστραλών εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών που προέκυψαν από το συγκεκριμένο συνέδριο, συμπεριλήφθηκαν στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2021-30 για την οδική ασφάλεια που βασίζεται στην προσέγγιση Safe System.

Στην αυριανή διαδικτυακή εκδήλωση, που είναι ανοικτή για το κοινό, θα συμμετέχουν από την Κύπρο το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Αστυνομία Κύπρου και οι Πρέσβειρες Οδικής Ασφάλειας, από την Ελλάδα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας - ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» και από την Αυστραλία το MUARC.

Το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα της εκδήλωσης και να εγγραφεί στον εξής σύνδεσμο https://hopin.com/events/addressing-road-safety-during-the-pandemic

Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο webinar του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (WHO Regional Office for Europe) με θέμα «Safe Systems Approaches to Road Policing».

Στο webinar θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων και ο Ευρωπαίος Συντονιστής για την οδική Ασφάλεια Matthew Baldwin. Για εγγραφή και συμμετοχή στο webinar του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εξής σύνδεσμο https://who.zoom.us/webinar/register/WN_dllnvfqoqxiebrgrvig4ng

Πηγή: ΚΥΠΕ