Διεθνής διάκριση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας

Η Πλατεία Ελευθερίας ήταν ανάμεσα στα 150 αρχιτεκτονικά έργα παγκοσμίως που διακρίθηκαν στα βραβεία που διοργανώνει το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design και το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας

Όπως αναφέρεται, η τελετή βράβευσης έγινε στην Αθήνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Η διεθνής κριτική επιτροπή επέλεξε τα έργα νέων κτηρίων και αστικού σχεδιασμού που διακρίθηκαν ανάμεσα σε περισσότερα από 450 έργα από 48 χώρες. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Zaha Hadid και συνεργάτες βραβεύτηκε για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας, στην κατηγορία Αστικός Σχεδιασμός / Αρχιτεκτονική Τοπίου.

Ο Πρόεδρος του Chicago Athenaeum δήλωσε ότι τα φετινά διακριθέντα έργα δείχνουν απίστευτη ευαισθησία στο περιβάλλοντα χώρο και στις τοπικές κοινωνίες, στο σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς και στις βιώσιμες λύσεις. Όπως σημείωσε, η βιωσιμότητα, η αποκατάσταση και ο οικολογικός σχεδιασμός αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τις φετινές επιλογές των έργων που βραβεύτηκαν. «Μας δόθηκε η ευκαιρία στα φετινά βραβεία να ανακαλύψουμε τα καλύτερα νέα κτήρια παγκοσμίως και να γιορτάσουμε την αξία της αρχιτεκτονικής στις κοινότητες σε όλο κόσμο», πρόσθεσε.

Το βραβείο για την Πλατεία Ελευθερίας παρέλαβε ο Διευθυντής του αρχιτεκτονικού γραφείου Zaha Hadid Χρίστος Πασάς, ο οποίος δήλωσε ότι «για τους αρχιτέκτονες το καλό σχέδιο είναι ένας αγώνας για την καλυτέρευση της κοινωνίας. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι ένα τέτοιο έργο, είναι για εμάς ένα έργο αγάπης και αφοσίωσης».

Εξέφρασε «ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και σε όλη την ομάδα του Δήμου που μας εμπιστεύτηκαν αυτό το έργο και στην εργοληπτική εταιρεία Lois Builders που έφερε εις πέρας το κατασκευαστικό μέρος του έργου και φυσικά το Chicago Atheneaum για αυτή την βράβευση».

Στην τελετή βράβευσης παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ο οποίος συνεχάρη τον κ. Πασά και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το έργο της Πλατείας Ελευθερίας τοποθετεί για μια ακόμα φορά τη Λευκωσία στον χάρτη του παγκόσμιου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

«Όπως είχα δηλώσει και στα εγκαίνια της Πλατείας Ελευθερίας, η αείμνηστη Zaha Hadid και οι συνεργάτες της κατάφεραν να απελευθερώσουν τον χώρο, να δημιουργήσουν νέες συνθήκες και να φέρουν μια νέα οπτική στο όλο εγχείρημα», είπε.

Κατάφεραν, πρόσθεσε, «να δημιουργήσουν έναν κόμβο σύνδεσης της σύγχρονης πόλης με το ιστορικό της κέντρο, μετατρέποντας την Πλατεία σε ένα νέο ελκυστικό προορισμό στην καρδιά της πρωτεύουσας. Είμαι βέβαιος ότι αυτά τα στοιχεία αναγνώρισαν και οι διοργανωτές των σημαντικών αυτών διεθνών βραβείων».

Σημειώνεται ότι στα φετινά βραβεία το Αρχιτεκτονικό Γραφείο της Zaha Hadid κέρδισε και βραβείο για το κτήριο Opus στο Dubai, ΗΑΕ στην κατηγορία μικτής χρήσης.

