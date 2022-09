Digital Tree: Χορηγός επικοινωνίας του Reflect Festival 2022

Η Digital Tree Group, πρωτοπόρα στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και καινοτομίας, είναι υπερήφανη υποστηρικτής του Reflect Festival & Expo 2022 ως κύριος χορηγός επικοινωνίας.

Το πέμπτο Reflect Festival, το εμβληματικό τεχνολογικό γεγονός της Κύπρου, επιστρέφει στη Λεμεσό στις 19 - 21 Οκτωβρίου. Μετά την περσινή επιτυχημένη παρουσία του σε όλη την πόλη, οι διοργανωτές επικεντρώνονται στην ενίσχυσή της όλης εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσβλέπουν σε θέματα που θα «ταρακουνήσουν» τον κόσμο της τεχνολογίας, καθώς και σ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα δικτύωσης.

Η Digital Tree υποστηρίζει τη φετινή διοργάνωση με τη δημιουργία και επιμέλεια στοχευμένου γραπτού και οπτικοακουστικού περιεχομένου, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, καθώς και τη δημοσίευσή του σε όλο το δίκτυο των εξειδικευμένων ιστότοπών της- Brief, Offsite News, Avant Garde, MyLife και Digital TV. Αυτή η μοναδική συνεργασία θα βοηθήσει το κοινό να διευρύνει τις γνώσεις του γύρω από την εκδήλωση, ενώ θα φέρει κοντά μια ακόμη μεγαλύτερη κοινότητα σε ένα τριήμερο μάθησης, δικτύωσης και ανταλλαγής ιδεών.

Το Reflect θα προσφέρει αυτή τη φορά τρεις σκηνές στη Λεμεσό και θα περιλαμβάνει πάνω από 80 ενδιαφέρουσες ομιλίες. Οι βασικοί θεματικοί τομείς θα είναι: Building the Future, Money & Web 3.0 και You 2.0. Όπως πάντα, η κύρια σκηνή του Reflect, με την ονομασία Building the Future, θα φιλοξενήσει ιστορίες που κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και διαμόρφωσαν τον κόσμο μας. Η δεύτερη σκηνή Money & Web 3.0, θα εστιάσει στον στόχο της Κύπρου να αποτελέσει κομβικό σημείο για προηγμένες fintech εταιρείες και συναρπαστικές νεοφυείς διαδικτυακές επιχειρήσεις. Στη σκηνή You 2.0, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ομιλίες που θα αφορούν τους τομείς της υγείας και της ευημερίας.

Ο εκθεσιακός χώρος θα μεγαλώσει σημαντικά φέτος φιλοξενώντας πολλά θεματικά «χωριά», με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο φλέγουσες θεματικές της τεχνολογίας. Η διαδραστική και ενημερωτική έκθεση όχι μόνο θα αναδείξει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους λύσεων, αλλά θα αποτελέσει έναυσμα για αξιοσημείωτες συνομιλίες μεταξύ των παρευρισκομένων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Tree, Φάνος Δημητρίου, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Καινοτομία, πρωτοπορία, ταλέντο. Αυτές είναι τρεις από τις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο της Digital Tree. Συνεπώς δεν θα μπορούσαμε παρά να στηρίξουμε το Reflect Festival, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία αυτή συνάδει με τη στρατηγική μας για στήριξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην εξέλιξη και την πρόοδο του οικοσυστήματος της Κύπρου».

Ο Στυλιανός Λάμπρου, συνιδρυτής του φεστιβάλ αναφέρει «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Digital Tree Group για να διαδοθεί το όνομα του Reflect και η σημαντική αποστολή του να θρέψει την τεχνολογική σκηνή της Κύπρου. Όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι, τόσο μεγαλύτερη επίδραση μπορούμε να έχουμε για να μεταμορφώσουμε τη χώρα μας σε ένα αληθινό τεχνολογικό νησί».