Δίκη Συνεργατισμού: Απορρίφθηκε αίτημα για διαχωρισμό της δίκης

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με ενδιάμεση απόφασή του, απέρριψε σήμερα το αίτημα της υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση του Συνεργατισμού για διαχωρισμό της δίκης. Όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν σήμερα μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 48 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, ψευδών λογαριασμών, αθέμιτης κτήσης περιουσίας, κατάχρησης εξουσίας καθώς και αδικήματα συγκάλυψης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα αδικήματα προέκυψαν κατά τη σύναψη 7 δανείων από τη ΣΠΕ Στροβόλου με παράνομο τρόπο.

Πριν οι κατηγορούμενοι απαντήσουν στις κατηγορίες, οι Καρολίνα Αγγελοπούλου, Κωνσταντίνος Λύρας και Γιώργος Μαυρέας ζήτησαν, μέσω των δικηγόρων τους, όπως οι κατηγορίες που αυτοί αντιμετωπίζουν, εκδικαστούν ξεχωριστά, καταχωρώντας σχετικό αίτημα. Σύμφωνα με τους αιτητές, τα 4 επιπλέον δάνεια που προστέθηκαν στο κατηγορητήριο της παρούσας υπόθεσης δεν τους αφορούν, αφού οι σχετικές κατηγορίες δεν αναφέρονται σε αυτούς. Αντίθετη ήταν η θέση της Κατηγορούσας Αρχής, η οποία εισηγήθηκε ότι είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, η συνεκδίκαση όλων των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι.

«Μελετώντας το σύνολο της κατ΄ ισχυρισμό παράνομης συμπεριφοράς και των κατηγοριών που προσάπτονται σε όλους τους κατηγορούμενους, κρίνουμε ότι αυτές παρουσιάζουν μεταξύ τους τέτοια ομοιότητα ως προς τα γεγονότα και τα νομικά τους χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούσαν εύλογα να χαρακτηριστούν ως μια σειρά από αδικήματα που έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και ένα κοινό σκοπό. Την κατ’ ισχυρισμό καταδολίευση της ΣΠΕ Στροβόλου με την ίδια ακριβώς τακτική. Τη χορήγηση δανείων με την κατάρτιση και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στην απόφαση τους οι τρεις δικαστές του Κακουργιοδικείου.

Το Κακουργιοδικείο αποφάσισε ότι ορθά η Κατηγορούσα Αρχή συμπεριέλαβε στο παρόν κατηγορητήριο όλες τις κατηγορίες που αφορούν και τα 7 επίδικα δάνεια όπως ορθά συνενώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι στο ίδιο κατηγορητήριο. Έκρινε, επίσης, ότι δεν δικαιολογείται η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου να διατάξει την χωριστή δίκη των αιτητών από αυτή που αντιμετωπίζουν οι συγκατηγορούμενοι τους.

«Το συμφέρον της δικαιοσύνης κατά την κρίση μας, συνηγορεί υπέρ της διεξαγωγής ενιαίας δίκης για όλους τους κατηγορούμενους σε όλες τις κατηγορίες», αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου και προσθέτει πως «η διάσπαση της δίκης και η συνεπαγόμενη διπλή διαδικασία για αδικήματα που έχουν τα ίδια πραγματικά και νομικά χαρακτηριστικά θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην εκδίκαση της σοβαρής αυτής υπόθεσης από αυτά που οι αιτητές ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν να λύσουν με το αίτημα για διαχωρισμό της δίκης».

Αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στις κατηγορίες που τους απήγγειλε η Κατηγορούσα Αρχή. Όλοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 13 -17 Ιανουαρίου 2020.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΚΥΠΕ