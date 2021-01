Δωρεάν εργαστήρια καριέρας για άνεργους νέους από ΜΚΟ

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός SEAL CYPRUS προσφέρει σε άνεργους νέους δωρεάν πενθήμερα διαδικτυακά εργαστήρια καριέρας.

Σε ανακοίνωση του ΜΚΟ αναφέρεται ότι «τα εργαστήρια καριέρας απευθύνονται σε όλους τους νέους μέχρι 30 ετών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης». Τα εργαστήρια θα επαναλαμβάνονται κάθε λίγες ημέρες με διαφορετικές ομάδες νέων μεταξύ 12 Φεβρουαρίου και 23 Απριλίου, 2021.

Προστίθεται ότι τα εργαστήρια γίνονται στο πλαίσιο του έργου DARE- Day One Alliance for Employment. Το έργο DARE χρηματοδοτείται από το EEA & Norway Grants Fund for Youth Employment (το Ταμείο Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για την Απασχόληση των Νέων).

Περιγραφή των εργαστηρίων και λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού https://sealcyprus.org/news-and-events/ergastiria-karieras-dare/ και η δήλωση συμμετοχής είναι στο: https://sealcyprus.org/job-labs-form/

Η επικοινωνία με τον οργανισμό μπορεί να γίνει μέσω email στο: [email protected] ή στέλνοντας μήνυμα στο Messenger μέσα από τη σελίδα του οργανισμού SEAL CYPRUS στο Facebook: https://www.facebook.com/sealngocy

Πηγή: ΚΥΠΕ