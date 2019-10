Το έγκλημα δεν έχει φύλο - Crime has no gender (Βίντεο)

Τη νέα εκστρατεία της για προώθηση της ιστοσελίδας EU Most Wanted, με καταζητούμενα πρόσωπα από όλη την Ευρώπη, εγκαινιάζει σήμερα η Europol.

Θέμα την νέας αυτής εκστρατείας, οι γυναίκες που καταζητούνται από τις ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές, επισημαίνοντας παράλληλα πως «Το Έγκλημα δεν έχει φύλο». Στην εκστρατεία συμμετέχει και η Αστυνομία Κύπρου.

Διαβάστε πιο κάτω το Δελτίο Τύπου, που δημοσίευσε σήμερα η Europol.

Το έγκλημα δεν έχει φύλο: Γνωρίστε τους πιο διάσημους φυγόδικους της Ευρώπης

Είναι οι γυναίκες εξίσου ικανές, με τους άνδρες, να διαπράξουν σοβαρά εγκλήματα; Οι γυναίκες φυγόδικοι που εμφανίζονται στον ιστότοπο EU Most Wanted αποδεικνύουν ότι η απάντηση είναι ναι. Οι εγκληματίες - και των δύο φύλων - σε αυτή τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης των αστυνομικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούνται για σοβαρά αδικήματα όπως φόνους, εμπορία ναρκωτικών, απάτες, κλοπές και εμπορία ανθρώπων. Αναζητούμε πληροφορίες, που μπορούν να μας βοηθήσουν να τους εντοπίσουμε και να τους αναγκάσουμε να αναλάβουν την ευθύνη για τα εγκλήματά τους.

Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το φύλο παίζει ρόλο στην εγκληματικότητα. Η πλειοψηφία αυτών εξέτασε το φύλο του θύματος αλλά πολύ λιγότεροι σε εκείνο του δράστη. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των γυναικών που ασκούν εγκληματική δραστηριότητα αυξήθηκε, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τους άνδρες. Μια από τις πιθανές εξηγήσεις είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος και τα κοινωνικά πρότυπα απελευθέρωσαν τις γυναίκες από το σπίτι, αυξάνοντας και τη συμμετοχή τους στο έγκλημα. Οι ερευνητές θεωρούν σημαντικό να διερευνηθεί η εγκληματική συμπεριφορά των γυναικών προκειμένου να καθοριστεί εάν οι πολιτικές για τη μείωση της εγκληματικότητας πρέπει να διαφέρουν για τις γυναίκες*.

Η μάσκα του εγκλήματος

Συνολικά, 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλέξει έναν από τους πιο σημαντικούς καταζητούμενους τους, για να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκστρατεία. Η εκστρατεία εστιάζει στην ιστορία πίσω από το έγκλημα, ξεκινώντας με μια πλήρη μάσκα που καλύπτει το πρόσωπο του καταζητούμενου. Καθώς η ιστορία ξεδιπλώνεται, τμήματα της μάσκας εξαφανίζονται αφήνοντας τον θεατή να μαντέψει το φύλο του εγκληματία.

Στόχος είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες στο www.eumostwanted.eu/crimehasnogender, αφού η εμπειρία δείχνει ότι όσο περισσότερα μάτια εξετάζουν τους αναζητούμενους, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κάποιος να τοποθετήσει το τελικό κομμάτι του παζλ για να εντοπιστεί και να συλληφθεί κάποιος καταζητούμενος. Οι πληροφορίες μπορούν να αποστέλλονται ανώνυμα, μέσω του ιστότοπου, απευθείας στους ανακριτές των εθνικών μονάδων, που αναζητούν τον φυγόδικο.

Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί επιτυχής τα τελευταία τρία χρόνια. Μετά από κάθε μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία, αρκετοί από τους καταζητούμενους συνελήφθησαν ή παραδόθηκαν επειδή η πίεση που ασκήθηκε σε αυτούς και τους συγγενείς τους, έγινε υπερβολικά μεγάλη. Από την έναρξη της προσπάθειας αυτής, 69 εγκληματίες που εμφανίστηκαν στον ιστότοπο συνελήφθησαν. Σε τουλάχιστον 21 περιπτώσεις, οι συλλήψεις προήλθαν από τις πληροφορίες που λήφθηκαν από το ευρύ κοινό μέσω του ιστότοπου.

Το Europe’s Most Wanted ξεκίνησε από την κοινότητα ENFAST τον Ιανουάριο του 2016 με την πλήρη υποστήριξη της EUROPOL. Τα μέλη της ENFAST είναι εξειδικευμένα για τον εντοπισμό εγκληματιών, που είναι ύποπτοι ή έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα και εναντίον τους εκκρεμούς ευρωπαϊκά ενταλμάτα σύλληψης.

Εάν αναγνωρίζετε κάποιον από τους πιο διάσημους φυγόδικους της Ευρώπης ή κάτι για αυτούς, άνδρες ή γυναίκες, μπορείτε να βοηθήσετε την Αστυνομία για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.

Crime has no gender: meet Europe’s most wanted female fugitives

Are women equally as capable of committing serious crimes as men? The female fugitives featured on Europe’s Most Wanted website prove that they are. The criminals – of both genders – in this new campaign by EU law enforcement are all wanted for grave offences like murder, drug trafficking, fraud, theft and trafficking in human beings. We are asking for your information to help us track them down and make them take responsibility for their crimes.

Many studies have examined how gender plays a role in crime. The majority of those looked at the gender of the victim but less often at that of the offender. However, in recent decades, the number of women engaged in criminal activity has increased, although at a slower pace than men. One of the possible explanations is that technological progress and social norms have liberated women from the home, increasing their participation in the crime market. Researchers consider it important to investigate female criminal behaviour to determine whether the policy prescriptions to reduce crime should differ for women*.

Masquerade of crime

Altogether 22 EU Member States have selected one of their most wanted fugitives to feature in this campaign. The focus is on the story behind the crime, starting with a full mask covering the face of the fugitive. As the story unfolds, parts of the mask disappear leaving the viewer guessing the gender of the criminal.

The aim is to attract as many visitors to www.eumostwanted.eu/crimehasnogender as possible. Experience has shown us that the more eyes look at the wanted fugitives, the higher the chance is that someone can place the final piece of the puzzle to locate and arrest the wanted person. Information can be sent anonymously via the website, directly to the national investigators looking for the fugitive.

This approach has proven successful in the past three years. After every large communication campaign, several wanted fugitives were arrested or turned themselves in because the pressure became too high for them and/or their relatives. Since the launch of the project, 69 criminals who featured on the website have been arrested. In at least 21 cases this was down to information received from the general public via the website.

Europe’s Most Wanted was initiated by the ENFAST community in January 2016 with the full support of Europol. The members of ENFAST are all specialised in locating criminals on the run who are suspected, or have been convicted of serious crimes and are subjects of European Arrest Warrants.

If you recognise one of Europe’s most wanted fugitives, male or female, you could help police make Europe safer.