ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ: Καλεί τις γυναίκες σε μονόωρη στάση εργασίας

Η πρωτοβουλία ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ καλεί όλες τις γυναίκες της Κύπρου αύριο Παρασκευή σε μονόωρη στάση εργασίας από τις 11:00 μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Η πρωτοβουλία σε ανακοίνωση της, καλεί επίσης τις γυναίκες να ενώσουν τη φωνή τους στις αλυσίδες που θα γίνουν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στη Λευκωσία, η αλυσίδα ξεκινά από τη Βουλή και τερματίζεται στο Προεδρικό. Στη Λεμεσό, η αλυσίδα ξεκινά έξω από το κτίριο της Επαρχιακής Διοίκησης. Στη Λάρνακα, η αλυσίδα ξεκινά από την πλατεία Ευρώπης μπροστά από το Διοικητήριο. Στην Πάφο, η αλυσίδα ξεκινά από τα Κυβερνητικά Γραφεία και δια μέσου της οδού 1ης Απριλίου φτάνει μέχρι το Δημαρχείο.

Παράκληση της πρωτοβουλίας ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ, είναι όπως όλες οι γυναίκες που θα συμμετάσχουν στη μονόωρη στάση εργασίας, αναρτήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από τη δράση τους με το hashtag #ΕίναιΗώρα, και το λόγο που η κάθε μία ξεχωριστά θεωρεί ότι Είναι η Ώρα.

Τη στάση εργασίας στηρίζουν οι ακόλουθες οργανώσεις: Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία, Γυναικεία Οργάνωση Δημοκρατικού Κόμματος - ΓΟΔΗΚ, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση - Women`s Socialist Movement, Γυναικεία Οργάνωση Δημοκρατικού Συναγερμού, Ίσα Δικαιώματα Ίσες Ευθύνες, Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων ΓΥΚΟ GYKO, Συμμαχία Γυναικών, Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου καθώς επίσης οι Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ - Pancyprian Federation of Labour PEO, η ΣΕΚ - Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου, Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου - ΑΣΔΥΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΚΟΓΕΕ και Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Στηρίζουν επίσης οι μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) ΣΠΑΒΟ/Association for the Prevention and Handling of Violence in the FamilyΚυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού - ΚΣΟΠ / Cyprus FPA AIPFE Cyprus - Women of Europe Foundation Promoting Equality "Hypatia" Stigma Organisation Hands Across the Divide ZOE Vs War Violence Zonta Club of Nicosia Region, Κίνηση Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων, Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ), `Ιδρυμα ΦΗΜΟΜΟΗ, Obreras Empowered - Female Migrant Domestic Workers Cyprus.

Στηρίζουν κυρίως ανεξάρτητες και ανένταχτες γυναίκες από όλη την Κύπρο.

Στόχος, της μονόωρης στάσης εργασίας, σημειώνεται, είναι να φέρουμε στο προσκήνιο τα δικαιώματά μας, να θέσουμε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου τις σοβαρές ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος μας, να κινητοποιήσουμε την κοινωνία ώστε να κατανοήσει ότι οι έμφυλες διακρίσεις συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη και την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την ουσιαστική δημοκρατία, αλλά και το πώς η έμφυλη βία, σε κάθε της έκφανση, αποτελεί κοινωνικό όνειδος και υποβιβάζει τον πολιτισμό μας.

ΚΥΠΕ