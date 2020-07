Έκθεση Κύπρου στα ΗΕ για εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών

Η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, απέστειλε την Παρασκευή στο Υπουργείο Εξωτερικών για κατάθεση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, τη Συμπληρωματική Έκθεση αναφορικά με την 8η Περιοδική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών, υποχρέωση που απορρέει από τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις/ Συστάσεις της Επιτροπής της CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) στην υπό αναφορά Έκθεση (παράγραφος 55 των συστάσεων).

Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αναφέρει ότι «η Συμπληρωματική Έκθεση της Επιτρόπου παρουσιάζει την πρόοδο επί συγκεκριμένων ζητημάτων για τα οποία η ομώνυμη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε να έχει γραπτές πληροφορίες για τα μέτρα που έχει λάβει η Δημοκρατία αναφορικά με την ουσιαστική και περιεκτική συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα στάδια της ειρηνευτικής διαδικασίας, σε μεταβατικές διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο».

Εισηγήσεις ζητήθηκαν και δίνονται και «σχετικά με την επίσπευση υιοθέτησης και αποτελεσματικής εφαρμογής του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και τη διασφάλιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό και εφαρμογή όλων των νόμων, κανονισμών και προγραμμάτων σε όλα τα Υπουργεία και αποκεντρωμένες κυβερνητικές δομές».

Στη Συμπληρωματική Έκθεση της Επιτρόπου, καταγράφονται και απαντήσεις «σε ό,τι αφορά στην επίσπευση επείγουσα βελτίωση του συστήματος αναγνώρισης θυμάτων βασανιστηρίων και εμπορίας και άμεση παροχή αποκατάστασης και σε σχέση με την υποχρέωση του Κράτους να διασφαλίσει ότι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οικογένειες με παιδιά δεν τίθενται υπό κράτηση παρά μόνο ως έσχατο μέτρο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στην Έκθεση που κατάθεσε η Επίτροπος συνέβαλαν για τα συγκεκριμένα θέματα, τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία των Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων».

Σημειώνεται ότι «η Συμπληρωματική Έκθεση κατατίθεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει η ομώνυμη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών με την προθεσμία να λήγει την 24ην Ιουλίου 2020».

ΚΥΠΕ