Ελλείψεις σε self test και φάρμακα στα Φαρμακεία

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Η μετάλλαξη Όμικρον σε συνάρτηση με τις άλλες εποχικές ασθένειες φέρνει στα όριά τους και τα φαρμακεία. Το μέτρο με τα self test ανάγκασε το κοινό να τα προμηθευτεί με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε φαρμακεία.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Φαρμακοποιών Ελένη Πιέρα Ισσεγιέκ, σε αριθμό φαρμακείων δεν υπάρχουν διαθέσιμα self test, αφού δεν παραλήφθηκαν από το Υπουργείο Υγείας όλα με την πρώτη διανομή. Όπως ανέφερε η κα Ισσεγιέκ, το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει όλες τις ανάγκες μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2022. Η κα Ισσέγιεκ είπε ότι μαζί με τα self -test τα φαρμακεία παραχωρούν και οδηγό χρήσης.

Εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας η συντονίστρια πληθυσμιακού ελέγχου Καρολίνα Στυλιανού ανέφερε ότι όντως σε κάποια φαρμακεία υπάρχουν ελλείψεις σε self test αφού με βάση την παραγγελία που έκαναν τελείωσε η διαθεσιμότητα. Ωστόσο, όπως είπε εντός Ιανουαρίου θα καλυφθούν οι ανάγκες όσων δεν έχουν στοκ σε self test. Συνολικά, το Υπουργείο θα καλύψει 630.000 εμβολιασμένους με self test.

Όσον αφορά στα φάρμακα, παρατηρούνται ελλείψεις τόσο σε σκευάσματα όπως το panadol, σε παιδικά φάρμακα αλλά και εισπνεόμενα, λόγω και της εποχής με την αυξημένη ροή ασθενειών. Η κα Ισσεγιέκ εμφανίστηκε καθησυχαστική λέγοντας ότι οι ελλείψεις αυτές δεν είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από τις συνηθισμένες σε σκευάσματα.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Υγείας Μ. Χατζηπαντέλας δεσμεύτηκε ότι θα συζητήσει με τους φαρμακοποιούς για το ενδεχόμενο αύξησης των διανυκτερευόντων φαρμακείων ώστε να υπάρχουν περισσότερα σημεία rapid tests. Η πρόεδρος των Φαρμακοποιών ανέφερε ότι το θέμα θα το έθετε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για να ληφθούν αποφάσεις.