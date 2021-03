Εξελίξεις με το Δρόμο Πάφου – Πόλις Χρυσοχούς και Μαρίνα Πάφου

Τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα που αφορά την κατακύρωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου για το δρόμο Πάφου - Πόλις Χρυσοχούς συζήτησαν ο Γραμματέας/ Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου, σε επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Καρούσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕ Πάφου.

Οπως αναφέρεται, σύμφωνα με τον Υπουργό, μετά και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν για το έργο στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου του έχει προχωρήσει σε κατακύρωση του Διαγωνισμού «Μελέτη και Κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση (Α)» στον επιτυχόντα προσφοροδότη και πλέον είναι θέμα διαδικασιών και θέμα χρόνου για ανάθεση του έργου από την προσφοροδότρια εταιρεία.

Την εξέλιξη χαιρέτισε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου αφού πλέον αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει ένα έργο υποδομής για την πόλη και Επαρχία Πάφου και που συζητείται για δεκαετίες τώρα, αναφέρεται.

Σε μια άλλη εξέλιξη, που αφορά το έργο της Συνδυαστικής ανάπτυξης Μαρίνας και Υποδομής Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Πότιμα στην Κισσόνεργα, το Επιμελητήριο μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με Βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ενημερώθηκε επίσημα ότι έχει αποδεσμευτεί το κονδύλι που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο «Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships) in Kissonerga area, pafos» στη συνεδρίαση που προηγήθηκε τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021.

Ως εκ τούτου, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι θέμα ημερών και διαδικασιών να ενημερωθεί ο επιτυχών προσφοροδότης από το Υφυπουργείο Τουρισμού ώστε να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία που λόγω πανδημίας έχει ξεφύγει από τα χρονοδιαγράμματα που αρχικά είχαν τεθεί.

Οι εξελίξεις είναι θετικές και το ΕΒΕ Πάφου όπως τόνισε ο Γραμματέας/ Διευθυντής θα παρακολουθεί στενά τις διεργασίες και τα χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής και εκεί και όπου κρίνεται σκόπιμο θα γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις για το κοινό καλό και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ