Εξέλιξη/ Κληθηκαν για απολογία οι κατηγορούμενοι για Συνεργατισμό

Σε απολογία κάλεσε τους 10 κατηγορούμενους (σ.σ. 7 φυσικά και 3 νομικά πρόσωπα) το Κακουργιοδικείο σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του Συνεργατισμού, με την εκδίκαση της υπόθεσης να συνεχίζεται την Παρασκευή (23/7).

Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki Kotrona Ltd.

Μετά και την τελευταία απόφαση του Δικαστηρίου φαίνεται ότι, εκ πρώτης όψεως, έχει αποδειχθεί υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων και γι’ αυτό έχουν κληθεί σε απολογία.

Οι 10 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: BRIEF