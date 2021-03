Φ.Υ.:Ενημερώνουν για την ευρωπαϊκή καμπάνια για καλλυντικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, έχει ξεκινήσει ευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με τα καλλυντικά προϊόντα, αναφέρεται σε ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται, η καμπάνια αυτή επικεντρώνεται στον ρόλο των καλλυντικών προϊόντων στην προσωπική υγιεινή, καθώς και στα οφέλη που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα καλλυντικά προϊόντα.

Σε σχετικό άρθρο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο “Safe & Healthy: 5 facts you should know about cosmetics in the ΕU”, αναφέρεται ότι τα καλλυντικά προϊόντα βρίσκονται καθημερινά στη ζωή μας και είναι απαραίτητα για την προσωπική μας υγιεινή. Συμβάλλουν επίσης ουσιαστικά στην υγεία και την ευημερία μας.

Ας αναλογιστούμε, σημειώνει, ότι η χρήση των σαπουνιών και το πλύσιμο των χεριών μας, καθώς και η χρήση άλλων προϊόντων προσωπικής φροντίδας έχουν γίνει πιο σημαντικά από ποτέ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεταξύ 5 και 15 καλλυντικών προϊόντων ημερησίως. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα και τα μαλλιά μας και λαμβάνοντας υπόψιν τη σοβαρότητα των πιθανών βλαβών, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα καλλυντικά είναι ένας από τους βασικούς τομείς προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ.

Χάρη στη νομοθεσία της ΕΕ και την καθημερινή συνεισφορά ειδικών εμπειρογνωμόνων, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτών όταν αγοράζουν και χρησιμοποιούν καλλυντικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στις συμβουλές μιας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής αφιερωμένης στην ασφάλεια των καταναλωτών. Κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα καλλυντικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι ασφαλή.

Όπως αναφέρεται, υπάρχουν πάνω από 1600 απαγορευμένα συστατικά καλλυντικών στην ΕΕ. Η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό γίνεται στενή παρακολούθηση των ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη εάν χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά. Μόλις η επιστημονική επιτροπή εντοπίσει πιθανό κίνδυνο για τους καταναλωτές, η ουσία απαγορεύεται από ολόκληρη την αγορά της ΕΕ (ή τίθενται περιορισμοί στη χρήση και τη μέγιστη συγκέντρωσή της).

Τα καλλυντικά συστατικά που χρησιμοποιούνται ως χρωστικές, συντηρητικά ή ως φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) πρέπει να είναι ασφαλή για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά προϊόντα. Υπάρχουν περίπου 250 συστατικά καλλυντικών που έχουν βρεθεί ασφαλή για χρήση ως χρωστικές, συντηρητικά ή ως φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).

Αυτούσιο το άρθρο το οποίο έχει δημοσιεύσει η ΕΕ είναι διαθέσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://europeancommission.medium.com/safe-cosmetics-europe-eu-a2485eb71407

Πηγή: ΚΥΠΕ