Χριστοφίδης: Επάξια το ΠΚ αναγνωρίζεται στην Κύπρο και διεθνώς

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον Σεπτέμβριο του 1992, όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποδέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριες, με την μέρα αυτή να χαρακτηρίζεται από τον Πρύτανη Τάσο Χριστοφίδη ως αναμφισβήτητα μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο, με πολλούς συμβολισμούς και μηνύματα για τον προσανατολισμό και τις επιδιώξεις της χώρας, στους τομείς της παιδείας και της έρευνας.

Τριάντα χρόνια μετά, σημειώνει ο Πρύτανης σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, το Πανεπιστήμιο δικαίως κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, με την αξία του να αναγνωρίζεται από τους εταίρους του σε Κύπρο και εξωτερικό ως Πανεπιστήμιο με κύρος και προσανατολισμένο στην έρευνα και διδασκαλία με επίδραση.

Παράλληλα σημειώνει ότι υπάρχει επίγνωση στην κοινότητα του Πανεπιστημίου για το πόσα ακόμα μπορούν να γίνουν για να ενισχύσουμε τους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της παιδείας στη χώρα μας.

Τριάντα και πλέον χιλιάδες φοιτητές, επιτεύγματα και διακρίσεις

Ο Πρύτανης υπενθυμίζει ότι το πρώτο δημόσιο Πανεπιστήμιο του νησιού, η ίδρυση του οποίου θεσπίστηκε με νόμο το 1989, μπορούσε επιτέλους το 1992 να λειτουργήσει στο ιστορικό κτήριο της ακαδημίας.

«Τριάντα χρόνια μετά, μετρώντας 30.091 απόφοιτους και σωρεία ερευνητικών επιτευγμάτων και διακρίσεων, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το στοίχημα και η επένδυση ήταν επιτυχής», αναφέρει ο Πρύτανης.

Σημειώνει την μετάβαση και επέκταση από τα κτήρια της ακαδημίας στην Καλλιπόλεως στην Πανεπιστημιούπολη, στην Αγλαντζιά λέγοντας ότι με αυτό τον τρόπο «δώσαμε ζωή στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Πρύτανης αναφέρει ότι το ΠΚ αξιοποιεί για την επίτευξη των σκοπών του την πρότυπη κτηριακή, πληροφοριακή και πληροφορική υποδομή, η οποία δημιουργήθηκε με τη στήριξη της πολιτείας, τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών τραπεζικών θεσμών και τις πολύτιμες δωρεές των συμπαραστατών.

Εκφράζει περηφάνεια για τους απόφοιτους και για όσα ως κοινότητα έχει συλλογικά πετύχει το Πανεπιστήμιο σε αυτά τα τριάντα χρόνια διδασκαλίας και έρευνας.

Σημειώνει ότι τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του ακαδημαϊκού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών και φοιτητριών μας.

«Σ΄αυτά τα 30 χρόνια διδασκαλίας και έρευνας το Πανεπιστήμιο Κύπρου μεγάλωσε, αναπτύχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται χάρη στη δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του, με σταθερή την υποστήριξη και τη χορηγία της Πολιτείας, με διαχρονικούς υποστηρικτές, δωρητές και δωρήτριες, ευεργέτες και ευεργέτιδες αλλά και τη στήριξη του απλού πολίτη», λέει στο ΚΥΠΕ ο Πρύτανης.

Νέα προγράμματα, ανάπτυξη και εξέλιξη

Ο κ. Χριστοφίδης τονίζει ότι αναπτύχθηκαν και προσφέρονται νέα προγράμματα σπουδών με σαφή προσανατολισμό και αξία και ότι για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο προσφέρθηκε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη των Δεδομένων.

Είναι, εξηγεί, ένα διατμηματικό πρόγραμμα με τη συνεργασία τριών τμημάτων, των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πληροφορικής και Μαθηματικών και Στατιστικής, «επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά την αξία και την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας».

Αναφέρει επίσης ότι η Ιατρική Σχολή προσέφερε το πρώτο της μεταπτυχιακό στην Ιατρική Ακριβείας στην κλινική πράξη.

«Απευθυνόμαστε στους γιατρούς της Κύπρου και του εξωτερικού, αλλά και στους απόφοιτούς μας για να εξειδικευτούν και να εξελιχθούν στην επιστήμη τους», αναφέρει.

Παράλληλα το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου αναγνωρίζει το πώς οι νέες εφαρμογές και τεχνολογίες έρχονται να λειτουργήσουν θετικά στη διατήρηση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Στη χώρα μας με σημαντικό πεδίο και χώρο για αρχαιολογικές ανασκαφές, το μεταπτυχιακό αυτό προσφέρει στους αρχαιολόγους μοναδική ειδίκευση και στη χώρα μας ένα ανταγωνιστικό διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών», σημειώνει.

Ο Πρύτανης αναφέρει ακόμη ότι το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται δύο ακόμα μεταπτυχιακά προγράμματα, το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό στα συμπεριφορικά οικονομικά που προσφέρουν τα Τμήματα Οικονομικών και Ψυχολογίας και το μεταπτυχιακό του τμήματος Πληροφορικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Μεγαλώνουμε, αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε. Κι αυτή η συνεχής μετεξέλιξή μας απεικονίζεται σε μεγάλο βαθμό και στις διεθνείς κατατάξεις κύρους στις οποίες συγκαταλεγόμαστε: TIMES (στα κορυφαία 401-500), QS (473) και στη λίστα της Σαγκάης (501-600). Δεν θεοποιούμε τις κατατάξεις, δεν είναι αυτοσκοπός, για μας όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς τις λίστες επισκέπτονται τόσο υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και υποψήφιοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές και ερευνήτριες που αναζητούν εργασία σε διεθνή πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα», λέει με περηφάνεια.

Ερευνητικά προγράμματα

Το ΠΚ, σύμφωνα με τον Πρύτανη, εξασφάλισε ερευνητικά προγράμματα-σημαίες για το ακαδημαϊκό ίδρυμα, μεταξύ αυτών προγράμματα TEAMING για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και τη Βιοϊατρική Έρευνα και του Κέντρου Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία - «ΚΟΙΟΣ».

Το ΠΚ είναι επίσης εταίρος με το Κέντρο Αριστείας CYENS και παράλληλα κατάφερε να εξασφαλίσει 23 προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

«Στο Πανεπιστήμιό μας έχουμε την τιμή να εργάζονται ακαδημαϊκοί διεθνούς εμβέλειας και δυναμικής, όπως ο νομπελίστας Σερ Χριστόφορος Πισσαρίδης. Αυτά τα ενδεικτικά μόνο παραδείγματα, συμβάλλουν τόσο στην παραγωγή νέας γνώσης, αλλά επίσης δημιουργούν σημαντικούς συνδέσμους διεθνώς και τοπικά με θετική επίδραση και πραγματικές εφαρμογές προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας. Οι συμφωνίες – συνεργασίας που έχουν συναφθεί με διάφορους φορείς αφορούν και συνδράμουν πρώτιστα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη», αναφέρει.

Ο κ. Χριστοφίδης σημειώνει ότι η εποχή που διανύουμε αποδεικνύει ότι οι εμπειρίες που αποκομίζουμε από το Πανεπιστήμιο δεν αφορούν μόνο την απόκτηση και μετάδοση γνώσεων, αλλά πολύ περισσότερο ότι στο πανεπιστημιακό περιβάλλον αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες που ενδυναμώνουν όλες και όλους μας για την επόμενη μέρα, σκεφτόμαστε και δρούμε με πυξίδα μας τη συμπεριληπτικότητα και την ενδυνάμωση της κοινότητάς μας.

«Συνεχίζουμε με προσοχή, κατανόηση και αλληλοσεβασμό να εργαζόμαστε, να διδάσκουμε και να μαθαίνουμε», αναφέρει.

Το μέλλον, το όραμα και οι επιδιώξεις

Η επέτειος των 30 χρόνων από την ίδρυση μας, λέει ο Πρύτανης, θυμίζει στην κοινότητα πόσο άλλαξε και πόσο προόδευσε το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και τι περισσότερο μπορεί να πετύχει.

«Τριάντα χρόνια φοιτητικής ζωής, απρόσκοπτης διδασκαλίας, προσαρμοσμένης και ευέλικτης στις συνθήκες των καιρών. Το πρώτο δημόσιο ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα απέδειξε αυτά τα χρόνια ότι δικαίως κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, με την αξία του να αναγνωρίζεται από τους εταίρους του σε Κύπρο και εξωτερικό ως πανεπιστήμιο με κύρος και προσανατολισμένο στην έρευνα και διδασκαλία με επίδραση», ανέφερε.

Ο Πρύτανης σημειώνει πως το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει η συνεισφορά και επίδραση στην κοινωνία, η απονομή πτυχίων με κύρος, η επιρροή όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη μέσα από ουσιαστικές συνέργειες και αξιοποιώντας την ισχύ της ακαδημαϊκής διπλωματίας.

Σημειώνει ότι πολλά έγιναν, αλλά πολλά πρέπει να γίνουν και ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός.

«Καλούμε όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς να μας στηρίξουν. Δεν μπορεί η Ιατρική μας Σχολή και κατ’ επέκταση η χώρα μας να μην έχει πανεπιστημιακές κλινικές. Στην εποχή που η διεθνής συνεργασία είναι στο επίκεντρο κάθε δράσης, δεν μπορεί τα δημόσια πανεπιστήμια να μην προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αδικούμε τις δυνατότητες και την προοπτική των δημόσιων πανεπιστημίων μας. Αδικούμε την ίδια τη χώρα μας», λέει ο Πρύτανης.

Ο κ. Χριστοφίδης σημειώνει ότι οι εξελίξεις φανερώνουν ότι η διπλωματία και οι συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή και ότι η πολιτική αφορά και επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας.

Σημειώνει ότι η παιδεία, η έρευνα, η μάθηση και η καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά είναι βαθιά πολιτικές πράξεις.

«Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάσκουμε, δημιουργούμε, ερευνούμε για την κοινότητα και την κοινωνία. Ειδικότερα μέσα από την εδραίωση διεθνών συνεργασιών και συμμαχιών, όπως η συμμαχία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων YUFE (Young Universities for the Future of Europe), και μέσα από την προσέλκυση ταλαντούχου προσωπικού και φοιτητριών και φοιτητών από το εξωτερικό, η προοπτική για το πανεπιστήμιο και τη χώρα μας είναι τεράστια», αναφέρει.

Ο Πρύτανης αναφέρει ότι στα επιτεύγματα των τριάντα χρόνων περιλαμβάνεται και η αναγνώριση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από χώρες και οργανισμούς, λέει όμως ότι «αδυνατούμε ωστόσο να προσελκύσουμε μία μεγάλη αγορά για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, επειδή η νομοθεσία δεν εκσυγχρονίζεται».

«Η τεχνολογία, οι εξελίξεις πρόλαβαν τους νομοθέτες. Πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα και ρυθμό, αν θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στις αλλαγές που συντελούνται και θα γίνουν είτε με εμάς, είτε χωρίς εμάς», σημειώνει.

Ο Πρύτανης λέει με περηφάνεια ότι κάθε ιστορία περιέχει μοναδικά ψήγματα δημιουργίας και καινοτομίας και ότι μια από αυτές τις σημαντικές ιστορίες για την Κύπρο μας είναι η ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΚΥΠΕ