Καδής: Μέτρα για ένταξη νέων αγροτών στον στρατηγικό σχεδιασμό

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός της Κύπρου στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιλαμβάνει μέτρα για ένταξη νέων αγροτών αλλά και στήριξη και βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιούνται, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατά την παρουσίαση του έργου «CAPture the Future Generation».

Το έργο αναδεικνύει τις προκλήσεις του γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού και την προώθηση της επιχειρηματικότητας ανάμεσα στη νέα γενιά. Υλοποιείται από την εταιρεία ΙΜΗ και έχει διάρκεια ενός έτους. Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Αύγουστο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2021. Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση κατά 60% από τον πρόγραμμα IMCAP (Funds for information measures relating to the common agricultural policy) της ΕΕ.

Όπως ανέφερε ο κ. Καδής τόσο η νέα ΚΑΠ και το νέο στρατηγικό σχέδιο της Κύπρου, όσο και αυτό της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, περιλαμβάνουν μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στην ένταξη νέων αγροτών στο επάγγελμα.

«Μέσα από τα προηγούμενα σχέδια είδαμε έναν αριθμό νέων ανθρώπων να μπαίνουν στον αγροτικό τομέα, είδαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, νέες αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό που θέλουμε είναι να τα αυξήσουμε και έχουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο κ. Καδής. Πρόσθεσε ότι είναι μέτρα τα οποία αφορούν την στήριξη των ίδιων των αγροτών ώστε να μπει ο νέος αγρότης στο επάγγελμα και στη συνέχεια υπήρχε πριμοδότηση της αγροτικής υποδομής για να δραστηριοποιηθεί και να είναι βιώσιμη η παρουσία του στον αγροτικό τομέα.

Από την άλλη, πρόσθεσε, μια άλλη σειρά έργων στόχευαν στο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές. Όπως είπε εκεί είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, διότι ένας αγρότης που θέλει να δραστηριοποιηθεί στον αγροτικό τομέα και να ζήσει στην ύπαιθρο δεν πρέπει μόνο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής του, πρέπει να ζήσει και την οικογένειά του, τα παιδιά του, να έχει συνθήκες που να ευνοούν την εκπαίδευση, την υγεία και να υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο να είναι ελκυστικό.

«Αυτά αποτυπώνονται στην στόχευση της νέας ΚΑΠ και σίγουρα να περιμένετε μέτρα στο νέο μας στρατηγικό σχεδιασμό, που θα κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Και στην ένταξη νέων αγροτών αλλά και στη στήριξη και βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει ένας εθνικός στόχος, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση περισσότερων αγροτών, ο κ. Καδής είπε ότι ο στόχος είναι να διατηρηθεί μια αυξητική πορεία.

«Φάνηκε μέσα από την κρίση ότι ο αγροτικός τομέας κράτησε, ήταν σταθερός, δεν υποβαθμίστηκε και θεωρούμε ότι με τα κατάλληλα μέτρα στήριξης μπορεί αυτή την σταθερότητα των τελευταίων χρόνων να την οδηγήσουμε σε τάση αύξησης», είπε σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρόθεση και η προσπάθεια χωρίς να θέλει να αναφερθεί σε φιλόδοξους στόχους οι οποίοι μπορεί να ανατραπούν.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της Κύπρου στις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ.

Σημείωσε ότι μέσα από τη διαμόρφωση παρεμβάσεων και στρατηγικών συμμαχιών με άλλες χώρες η Κύπρος πέτυχε τη συμπερίληψη στους Κανονισμούς θετικών για την Κύπρο προνοιών. Μεταξύ αυτών η ευελιξία στα κράτη-μέλη να διαμορφώνουν τα «δικά τους» μέτρα, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας με ειδική πρόνοια για «ελάφρυνση» των «μικρών» γεωργών, από μια σειρά εκτεταμένων υποχρεώσεων, ευνοϊκές ρυθμίσεις για κάλυψη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων και συνέχιση της δυνατότητας για παροχή εθνικών μεταβατικών ενισχύσεων από εθνικούς πόρους σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους.

Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται μαζί με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου της Κύπρου και των μέτρων που θα εφαρμοστούν. Σε αυτή την πορεία, πρόσθεσε, θέλουν να έχουν δίπλα τους και το αγροτικό κίνημα για αναβαθμίσουν ουσιαστικά τον αγροτικό τομέα και να μπορέσει να είναι βιώσιμος.

«Αν κάτι μας έδειξε η πανδημία είναι ότι θέλουμε έναν αγροτικό τομέα βιώσιμο ο οποίος να μπορεί να εγγυάται την διασφάλιση της επάρκειας της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στον καταναλωτή», είπε.

Στην παρουσίασή της η λειτουργός προγραμμάτων στην IMH Μαριάννα Δημοσθένους ανέφερε ότι γενικός στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους στόχους της ΚΑΠ, αλλά και της συμβολής του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα στην οικονομία της ΕΕ. Ταυτόχρονα στοχεύει στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών και άλλων εμπλεκόμενων για τη συμβολή της ΚΑΠ στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης στόχος είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση εκπαιδευτικών για τη συμβολή της ΚΑΠ, καθώς και η ενημέρωση νέων αγροτών για τα οφέλη της ΚΑΠ.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν τέσσερις δραστηριότητες. Το Πρόγραμμα «Νέοι Αγροεπιχειρηματίες» με στόχο την ενθάρρυνση των νέων να γίνουν επιχειρηματίες με τη συμμετοχή σε γεωργικές δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων που θα οδηγήσουν σε ένα καινοτόμο γεωργικό προϊόν ή υπηρεσία.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά σχολείου διδάσκοντας τους ιδίους τους δασκάλους οι οποίοι στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Η προσέγγιση «εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή – train the trainer» θα εφαρμοστεί μέσω εργαστηρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όπου θα παρουσιαστεί η εργαλειοθήκη καθώς επίσης και πρακτικές πληροφορίες για το πώς να την αξιοποιήσουν στην τάξη.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης Συνέδριο Γεωργικής Επιχειρηματικότητας & Έκθεση που θα παρέχει στους μαθητές μια πλατφόρμα μέσω της οποίας τα έργα τους μπορούν να παρατηρηθούν από πιθανούς χορηγούς/επιχειρηματίες που μπορεί να είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στις ιδέες τους. Η συμμετοχή ενδιαφερομένων, αγροτών και αγροτικών παραγόντων θα προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη του γεωργικού τομέα στην Κύπρο και την ΕΕ.

Επίσης θα υλοποιηθεί επικοινωνιακή εκστρατεία με τη χρήση διάφορων μέσων ενημέρωσης, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία Τύπου, ενημερωτικά δελτία και άρθρα, προβολή στο ραδιόφωνο, ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και δημιουργία σημείων πληροφόρησης.

Η Προϊστάμενη Μονάδας για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Αραβέλλα Ζαχαρίου, αναφέρθηκε σε δική της παρουσίαση στην ΚΑΠ, ως κομμάτι της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και τις πρακτικές εφαρμογές στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.

