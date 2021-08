Κατεχόμενα: Προετοιμασίες για πετρελαιοκηλίδα - Βίντεο από σημείο

Περιμένουν και προετοιμάζονται για την πετρελαιοκηλίδα που φτάνει στα κατεχόμενα οι κατοχικές αρχές.

Όπως όλα δείχνουν η πετρελαιοκηλίδα θα φτάσει σύντομα προς τις ακτές της Καρπασίας και του Αποστόλου Ανδρέα.

Η Τουρκία έστειλε ήδη δ​​​​ύο θαλάσσια σκάφη τα οποία αναχώρησαν από από τα Άδανα με εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν την πετρελαϊκή ρύπανση στα ανοιχτά της Καρπασίας. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι δήλωσε ότι αντιπροσωπεία με τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα μεταβεί στα κατεχόμενα σήμερα το πρωί.

Στο πιο κάτω βίντεο βλέπετε την περιοχή στην Καρπασία και προετοιμασίες που γίνονται από τις κατοχικές αρχές.

Θυμίζουμε ότι πρόκειται για καύσιμα από Ηλεκτροπαραγωγικό (Η/Π) σταθμό στην παράκτια περιοχή Baniyas της Συρία. Πρόκειται για «γυαλάδα πετρελαίου» (oil sheen) και όχι για αργό πετρέλαιο.

Σημειώνεται ότι έχουν γίνει οι ενέργειες για ενημέρωση του κατοχικού καθεστώτος και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να παρέχει βοήθεια στην περίπτωση που αυτό της ζητηθεί.

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, συνήλθε η Ομάδα Αντίδρασης (ΤΑΘΕ, Υφυπουργείο Ναυτιλίας) στο Συντονιστικό Κέντρο ΖΗΝΩΝ του ΚΣΕΔ για διερεύνηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων με σκοπό τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών πρόληψης/αντιμετώπισης.

Ήδη έχει κινητοποιηθεί αντιρρυπαντικό σκάφος για να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα καθώς και άλλα μέσα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως φαίνεται από ανάρτηση στο Twitter του Κέντρου Αριστείας "Ερατοσθένης", η πετρελαιοκηλίδα είχε πλησιάσει πολύ κοντά στο Ακρωτήρι αργά χθες το βράδυ.

🛢️ The @ERATOSTHENESCoE of the @CyUniTech is monitoring the #oilspill spotted by @CopernicusEU #Sentinel1 satellite drifting from the coast of #Syria towards #Cyprus. pic.twitter.com/IaOoLlg8VR

— EXCELSIOR H2020 (@excelsior2020eu) August 30, 2021