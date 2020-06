Κατεχόμενα: Συνεχίζεται ο σάλος για την άφιξη τζετ από Τουρκία

Η συνεδρία του «υπουργικού συμβουλίου» συνεχίζεται στα κατεχόμενα, στον απόηχο της χθεσινής 4ωρης συζήτησης – αντιπαράθεσης στη «βουλή» για τις συνθήκες και τον λόγο για τον οποίο ήρθαν οι επιβαίνοντες του ιδιωτικού τζετ από την Αντάλεια της Τουρκίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Και ενώ το «υπουργικό» συνεδριάζει, ανακοινώθηκε πως η κεντρική επιτροπή του ΚΕΕ – του μεγαλύτερου εταίρου της «κυβέρνησης» - θα συνεδριάσει αύριο με θέμα τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις «προεδρικές εκλογές». Χθες το βράδυ συνεδρίασε και το αντίστοιχο σώμα του κόμματος του Λαού – του μικρότερου «κυβερνητικού» εταίρου – το οποίο κατέληξε στο ότι υπάρχουν ερωτήματα για το θέμα του τζετ τα οποία πρέπει να απαντηθούν και να ξεκαθαρίζει το ζήτημα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χθες μέλη του ΚΕΕ στηρίζουν με αναρτήσεις τους τον «υπουργό τουρισμού και περιβάλλοντος», Ουνάλ Ουστέλ που δέχθηκε προσωπικά πυρά για ιδίον όφελος από την έλευση της συγκεκριμένης ομάδας επιχειρηματιών και όχι μόνο.

Η εφημερίδα Ντεταί με τίτλο σήμερα «Σεξ και κουμάρι» γράφει ότι αυτός ήταν ο λόγος που έσπασε η καραντίνα των 3 μηνών και αντιπαραβάλλει τις δηλώσεις χθες στη «βουλή» του Κουντρέτ Οζερσάι και του Ερσίν Τατάρ που απαντούσαν στα πυρά της αντιπολίτευσης. Ο δε «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ είπε ότι ζήτησε από την «αστυνομία» να διερευνήσει εάν η προϋπόθεση για την καραντίνα παραβιάστηκε από τα εν λόγω άτομα. Έκανε δε λόγο για απόφαση που έλαβε το «υπουργικό» με καλή πρόθεση (για τη ειδική άδεια πτήσης του ιδιωτικού τζετ) λέγοντας ότι το θέμα έχει μεγαλοποιηθεί και αυτό τον προβληματίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Όζερσαϊ σήμερα το «υπουργικό συμβούλιο» θα αξιολογούσε το όλο ζήτημα ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχει απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία της προσφοράς της μαρίνας στην Λάπηθο κατά την θητεία της παρούσας «κυβέρνησης» και δεν υπάρχει απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» που δεσμεύει την «κυβέρνηση» και το «κράτος» σε σχέση με το έργο της μαρίνας. (ΣΣ: Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε λεχθεί πως οι επιβάτες του τζετ ήρθαν στα κατεχόμενα για να μελετήσουν το έργο της μαρίνας)

Ο «υπουργός υγείας», Αλί Πιλί δήλωσε χθες στη «βουλή» ότι δεν υπήρξε παρέκκλιση από τον όρο για «υποχρεωτική καραντίνα» και αν τα εν λόγω άτομα βγήκαν έξω από το ξενοδοχείο και διαπιστωθεί αυτό, η ευθύνη θα ανήκει στην «κυβέρνηση». Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Πιλλί είπε ότι τα άτομα αυτά δεν υποβλήθηκαν σε τεστ επειδή αυτή η πρακτική δεν εφαρμόζεται για όσους τίθενται σε καραντίνα. Σημείωσε ότι τα άτομα αυτά έφυγαν από την «χώρα» μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και είναι γνωστές οι επαφές τους.

Η Γενί Ντουζέν επισημαίνει «αντιφάσεις που ελκύουν την προσοχή», σημειώνοντας ότι ο «υπουργός τουρισμού» δήλωσε ότι οι επισκέπτες διεξήγαγαν μελέτη στην περιοχή Λαπήθου φορώντας ειδικές στολές, ενώ ο «υπουργός υγείας» ανέφερε ότι δεν βγήκαν από το ξενοδοχείο της καραντίνας. Γράφει επίσης ότι ο «υπουργός τουρισμού» δήλωσε ότι ο «δήμος» Λαπήθου κάλεσε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ ο ίδιος ο «δήμαρχος» Λαπήθου σημείωσε ότι δεν τους κάλεσαν ούτε και είχαν συνάντηση μαζί τους όταν ήρθαν.

Κάτω από τον τίτλο «Η απάντηση είναι στις κάμερες», η Κίπρις Μανσέτ γράφει ότι πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα ότι τα άτομα αυτά έπαιξαν κουμάρι/τζόγο σε μερικά καζίνο της κατεχόμενης Κερύνειας και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τις κάμερες των καζίνο. Οι πηγές σημείωσαν ότι τα άτομα αυτά βρίσκονταν σε καραντίνα σε ιδιωτικό ξενοδοχείο, όμως δεν τήρησαν τους όρους της καραντίνας και κανείς δεν τους έλεγξε. Γι’ αυτό, προστίθεται, είναι άκρως απαραίτητο η «αστυνομία» να παρακολουθήσει αυτά που κατέγραψαν οι κάμερες των καζίνο.

Η Ντιαλόγκ γράφει ότι το κόμμα του Λαού δεν σχεδιάζει οποιοδήποτε βήμα για αποχώρησής του από την «συγκυβέρνηση», αλλά θα απαιτήσουν την παραίτηση του «υπουργού τουρισμού και περιβάλλοντος| Ουνάλ Ουστέλ.

Το έργο στην κατεχόμενη Λάπηθο

Στο μεταξύ η Αφρίκα γράφει ότι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τουρκικής εταιρείας Annex Turizm Grubu, Νεσέτ Κοτσκάρ πραγματοποίησε μια «επίσκεψη έκπληξη» στα κατεχόμενα με ιδιωτικό αεροσκάφος και «ειδική άδεια» σε σχέση με προσφορά στην οποία συμμετείχε η εταιρεία του και παρέτεινε την διάρκεια της εγγύησης για υξμ τουριστική επένδυση που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει.

Η εταιρεία του Κοτσκάρ κατέλαβε την δεύτερη θέση σε προσφορά για ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων και μαρίνα για 400 σκάφη αναψυχής στην Λάπηθο, προστίθεται και σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η εταιρεία η οποία κέρδισε την προσφορά δεν εκπληρώσει τους όρους της, στις 26 Ιουνίου η προσφορά κατακυρώνεται αυτομάτως στην Annex Turizm Grubu.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κοτσκάρ επισκέφθηκε τα κατεχόμενα επειδή η εταιρεία που κέρδισε την προσφορά δεν εκπλήρωσε τους όρους αυτούς μέχρι στιγμής, παρέτεινε την ισχύ της εγγυητικής του επιστολής και επιθεώρησε τον χώρο που θα γίνει η επένδυση. Μαζί του επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα και άλλοι επιχειρηματίες.

Με τίτλο «Το θέμα δεν είναι απλά η διαφθορά του UBP», η Γενί Μπακίς γράφει ότι ο γενικός γραμματέας του κόμματος Νέα Κύπρος, Μουράτ Κανατλί αποκάλυψε ότι υπήρχαν προσφορές από δύο εταιρείες, την Cyprus Deluxe Global Travel Ltd και την Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd για συμβόλαιο του ξενοδοχείου Marina, που θα ανεγερθεί στην Λάπηθο, με διαφορά 4 εκατομμύρια στερλίνες. Πρόσθεσε ότι ο «δήμαρχος» Λαπήθου ανακοίνωσε ότι αν η πρώτη εταιρεία [Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd] δεν υπογράψει το συμβόλαιο μέχρι τις 26 Ιουνίου, θα προχωρήσουν με την δεύτερη εταιρεία [Cyprus Deluxe Global Travel Ltd].

ΚΥΠΕ