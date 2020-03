Κούμουρου: Κατέθεσε για τρία επίδικα δάνεια της ΣΠΕ Στροβόλου

Με την εξέταση του Αστυφύλακα Ζαχαρία Κούμουρου από την Κατηγορούσα Αρχή συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης, που αφορά δάνεια του Συνεργατισμού, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Ο κ. Κούμουρου κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση υπό την ιδιότητα του μέλους της ανακριτικής ομάδας που διερευνά τα αίτια κατάρρευσης της κυπριακής οικονομίας και σε σχέση με αριθμό δανείων που είχαν παραχωρηθεί, με ευνοϊκούς όρους, σε αξιωματούχους του συνεργατισμού και σε συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.

Η κατάθεση του μάρτυρα επικεντρώθηκε στο ανακριτικό έργο που διενεργήθηκε από την ανακριτική ομάδα σε σχέση με τα επίδικα δάνεια που λήφθηκαν από τη ΣΠΕ Στροβόλου.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας εξετάστηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής αναφορικά με τρία επίδικα δάνεια ύψους 150,000 λιρών Κύπρου, 190,000 λιρών Κύπρου και 800,000 ευρώ.

Αναφορικά με το δάνειο των 150,000 λιρών Κύπρου που έγινε το 2001, ο μάρτυρας είπε ότι για το εν λόγω δάνειο είχε καταγραφεί μια αίτηση δανείου προς τον Κώστα Κωνσταντίνου, η οποία όμως δεν εντοπίστηκε ούτε και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ως προς τον σκοπό του δανείου και την ικανότητα του αιτητή για την αποπληρωμή του.

Είπε ότι αυτό που εντοπίστηκε στα πρακτικά της συνεδρίας της επιτροπείας της ΣΠΕ Στροβόλου ήταν η έγκριση του δανείου υπογραμμένη και από τα πέντε μέλη της Επιτροπείας. Ο μάρτυρας είπε ότι από το μηχανογραφημένο σύστημα διαπιστώθηκε ότι ο σκοπός τους δανείου ήταν η αγορά ακινήτου, ενώ εκδόθηκε, όπως είπε, τραπεζική επιταγή ύψους 150,000 λιρών Κύπρου επ’ ονόματι του κ. Ερωτόκριτου Χλωρακιώτη.

Αναφορικά με το δάνειο των 190,000 λιρών Κύπρου που συνήφθη το 2003, ο μάρτυρας είπε ο αιτητής του δανείου ήταν και πάλι ο Κώστας Κωνσταντίνου και για την εξασφάλιση του δανείου δηλώθηκε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας του κ. Χλωρακιώτη.

Είπε ότι και γι’ αυτό το δάνειο δεν εντοπίστηκε η αίτηση του δανείου για να διαπιστωθεί ο σκοπός του δανείου. Ανέφερε ότι εντοπίστηκε το πρακτικό της έγκρισης του δανείου το οποίο είναι υπογραμμένο από τα πέντε μέλη της επιτροπείας. Ανέφερε ότι στο μηχανογραφημένο σύστημα ως σκοπός του δανείου καταγραφόταν η ανέγερση ή συμπλήρωση οικοδομής.

Αναφορικά με το δάνειο των 800,000 ευρώ που συνήφθη το 2009, ο μάρτυρας είπε ότι για το εν λόγω δάνειο εντοπίστηκε η αίτηση του δανείου στο όνομα του Κώστα Κωνσταντίνου και ως εξασφάλιση είχε δηλωθεί ακίνητο ιδιοκτησίας του κ. Χλωρακιώτη. Το πρακτικό της έγκρισης του δανείου που εντοπίστηκε υπογράφεται και από τα πέντε μέλη της Επιτροπείας, είπε. Στην αίτηση, πρόσθεσε, ως ο σκοπός του δανείου καταγράφεται η εξόφληση δανείου του Κώστα Κωνσταντίνου. Για το υπόλοιπο ποσό περί των €350,000 εκδόθηκε τραπεζική επιταγή στο όνομα του κ. Χλωρακιώτη, ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο δικηγόρος του κ. Χλωρακιώτη, Άντρος Πελεκάνος, ήγειρε ένσταση, η οποία έγινε αποδεκτή από το δικαστήριο, σε ερώτηση της Κατηγορούσας Αρχής Πολίνα Ευθυβούλου προς το μάρτυρα με την οποία τον καλούσε να πει γιατί χρησιμοποιήθηκαν «αχυράνθρωποι», κατά την έκφραση της, με σκοπό το δανεισμό προς όφελος τρίτων.

Επαναδιατυπώνοντας την ερώτηση της, ο μάρτυρας είπε ότι τα ποσά των δανείων που είχαν δοθεί βρίσκονταν εντός του ορίου δανεισμού που είχε τεθεί και δεν χρειαζόταν η έγκριση του εφόρου.

Ακολούθως, ο δικηγόρος Πέτρος Σταύρου ήγειρε ένσταση στην προσπάθεια της Κατηγορούσας Αρχής να καταθέσει στο δικαστήριο ως τεκμήριο φάκελο που παραλήφθηκε από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ζητώντας χρόνο για να μελετήσει το περιεχόμενο του φακέλου. Το ίδιο αίτημα υπέβαλαν και οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης.

Το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα επαναορίζοντας την υπόθεση για τις 23, 30 και 31 Μαρτίου, στις 9 το πρωί.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 48 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, ψευδών λογαριασμών, αθέμιτης κτήσης περιουσίας, κατάχρησης εξουσίας καθώς και αδικήματα συγκάλυψης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα αδικήματα προέκυψαν κατά τη σύναψη 7 δανείων από τη ΣΠΕ Στροβόλου με παράνομο τρόπο.

Στις 24/10/2019, όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 21/12/2017 και στις 27/3/2018 η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

