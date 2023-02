Λεμεσός: Αρχίζει το γλέντι με τσίκνισμα και Βασιλιά Καρνάβαλο

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 16 Φεβρουαρίου 2023

11.00π.μ.

Καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και κέρασμα μπροστά από την Ελληνική Τράπεζα (οδός Γλάδστωνος) και την Τράπεζα Κύπρου (οδός Αγίου Ανδρέου έναντι εκκλησίας Αγίας Νάπας).

1.30μ.μ.

Η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» τραγουδούν στην Πλατεία Σαριπόλου για όλο τον κόσμο.

5.30μ.μ. Δημοτικό Μέγαρο

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με την Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων (Λεμεσού) διοργανώνουν Έκθεση Ζωγραφικής με θέμα «Καρναβάλι 2023». Συμμετέχουν η Δημοτική και η Παιδική Χορωδία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών.

6.00μ.μ. Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

Η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο) ζωντανεύει και μας παρασέρνει στους ρυθμούς του Καρναβαλιού με μουσική και τραγούδι.

Μαζί μας η ιστορική ομάδα σημαιοφόρων της πόλης Καστιλλιόν Φιορτεντίνο σε ένα φαντασμαγορικό σόου με τεράστιες σημαίες, εντυπωσιακά κοστούμια και ζωντανή μουσική, η ομάδα Κρουστών Batukinio και το συγκρότημα Brazilian Band με 8 μουσικούς και 12 κρουστούς!

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο με τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, τις Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και τις Μαζορέττες Λεμεσού σε πομπή, θα κατευθυνθούν προς την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο).

7.00μ.μ. Ο Βασιλιάς της φλόγας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού εισέρχεται στην πόλη πάνω σε ένα εντυπωσιακό άρμα με τη συνοδεία του. Ακολουθεί η τελετή στέψης και ξεκινά η παρέλαση από την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου και θα ακολουθήσει τη διαδρομή: Ανεξαρτησίας, Αγίου Ανδρέου, Καραϊσκάκη (Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη), Στασίνου, Ανδρέα Δρουσιώτη και θα καταλήξει στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου.

Θα ακολουθήσει ένα καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με τραγούδι και χορό!

Εδώ Λεμεσός! Κοπιάστε όλοι μεταμφιεσμένοι!

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Βραδιά Κανταδόρων

7.00μ.μ. Πλατεία και αυλή του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού

Διαδρομή: Εκκίνηση από το Κανάλι 6 στην Οδό Ειρήνης και κατάληξη στην αυλή Μεσαιωνικού Κάστρου.

Συμμετέχουν οι Κανταδόροι Μοντέρνοι Καιροί, η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων, η ομάδα Κανταδόροι Λεμεσού, οι Κανταδόροι Αρίονες, οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ Λεμεσού, η Χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου Υπαλλήλων ΑΗΚ και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «΄Ιλαντρον».

Η Σχολή χορού Μαχαλλεκίδη χορεύει βαλς και μας ταξιδεύει στην τότε ρομαντική εποχή.

Μαζί μας η ιστορική ομάδα σημαιοφόρων της πόλης Καστιλλιόν Φιορτεντίνο σε ένα φαντασμαγορικό σόου με τεράστιες σημαίες, εντυπωσιακά κοστούμια και ζωντανή μουσική.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

10.30π.μ. Ελληνική Τράπεζα (οδός Γλάδστωνος)

Το τρενάκι του Δήμου θα πραγματοποιεί διαδρομές στο κέντρο της πόλης. Η πρώτη διαδρομή ξεκινά στις 10.30π.μ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όλα τα παιδιά που θα προσέλθουν στον χώρο.

3.00μ.μ. Τα μέλη του Ποδηλατικού Όμιλου Λεμεσού με Καρναβαλίστικη διάθεση ποδηλατούν μέσα στην πόλη.

Εκκίνηση και Τερματισμός: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου.

6.00μ.μ. Εκδήλωση Κανταδόρων έξω από τη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. (Αγίου Ανδρέου)

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με την ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» διοργανώνουν εκδήλωση με καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια. Τραγουδούν οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ Λεμεσού, οι Κανταδόροι Μοντέρνοι Καιροί, οι Κανταδόροι Αρίονες, η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «΄Ιλαντρον».

Κέρασμα από την Eλληνική Τράπεζα.

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

11.30π.μ. Παιδική Καρναβαλίστικη παρέλαση

Εκκίνηση: Παραλιακός Δρόμος, φώτα τροχαίας Δημοσίου Κήπου, με κατεύθυνση προς το παλιό Λιμάνι.

Κατάληξη: Χώρος στάθμευσης του Μόλου που βρίσκεται κάτω από την καφετέρια “Red” (δεύτερος χώρος στάθμευσης).

Οι μικροί μας καρναβαλιστές έχουν την τιμητική τους.

Της παρέλασης θα προπορεύεται ο Βασιλιάς της φλόγας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού με το εντυπωσιακό του άρμα. Συμμετέχουν οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

6.30μ.μ. Εκδήλωση Κανταδόρων έξω από το Πέραμα

Τραγουδούν για σας οι Κανταδόροι Γιωργαλλέτου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή της ομάδας, α. Γιώργο Γιωργαλλέτο. Θα τιμηθούν για την προσφορά τους στους Κανταδόρους Γιωργαλλέτου, παλιοί κανταδόροι.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Χαρουπόμυλος Λανίτη

Ο Χαρουπόμυλος Λανίτη στολίζεται καρναβαλίστικα.

Έκθεση καρναβαλίστικων κοστουμιών σας περιμένει, αφιερωμένη στην α. Λούλα Σιούσμιθ. Έκθεση γελοιογραφίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογράφων «ΓΕΛ.Α.» και το «Εργαστήριο Γελοιογραφίας και Σκίτσου Πιν». Τις εκθέσεις συμπληρώνουν φωτογραφίες από την ΦΕΚ Τμήμα Λεμεσού και αφίσες του Λεμεσιανού Καρναβαλιού. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2023.

8.00μ.μ Το φωνητικό σύνολο από τα Κέντρα ημέρας «Το σπίτι του Μάριου» και «Αικατερίνειο» σε ένα μικρό πρόγραμμα με καρναβαλίστικα τραγούδια, καντάδες και ρυθμικούς διαλόγους.

Τραγουδούν: Σοφία Ψαρούδη, Πέτρος Κλεάνθους, Χριστάκης Αριστείδου

Μπουζούκι/ μαντολίνο: Γεωργία Κόμπου, Ακορντεόν: Νίκος Παντέχης, Κιθάρα: Χριστίνα Λαζάρου, Πιάνο και επιμέλεια: Άννα Αριστείδου

8.30 μ.μ. Λαϊκό Γλέντι με Καντάδες και Τραγούδια με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Διάσταση

Τα τραγούδια ενός λαϊκού αποκριάτικου γλεντιού και τις γνωστές ωραίες καντάδες θα ερμηνεύσουν ο Μπάμπης Τσέρτος με το φωνητικό Σύνολο της Διάστασης και ορχήστρα.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Tickethour (Διάθεση από 7.2.2023)

Τρίτη 21 Φεβρουάριου 2023

8.00μ.μ. Νυχτερινή Παρέλαση Πελλόμασκας

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Lemesos Media Group διοργανώνουν τη νυχτερινή παρέλαση της Πελλόμασκας. Της παρέλασης θα προπορεύεται ο Βασιλιάς του Καρναβαλιού, η Βασιλική Οικογένεια και οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.

Εκκίνηση: Αρχή της οδού Αγκύρας (μπροστά από το τζαμί)

Κατάληξη: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

8.30μ.μ. «Ο χορός της Τρίτης», Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν μασκαρεμένοι σε ένα αλλιώτικο μουσικό πρόγραμμα με ρετρό διάθεση. Το συγκρότημα Λωποδύτες, μια από τις μακροβιότερες μπάντες της Κύπρου θα μας παρασύρει και θα μας ξεσηκώσει σε ένα ρετρό πάρτι με τραγούδια της δεκαετίας του 90.

Το καρναβαλίστικο ξεφάντωμα συνεχίζεται με μουσική και χορό με τον DJ Mad Max.

Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ – Βραβεία για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

8.00 μ.μ. Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού

Χαρουπόμυλος Λανίτη

Ο χώρος διαμορφώνεται σε μουσική σκηνή με την Αντρική Τετραφωνία Λεμεσού σε παλιές καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια, αναπολώντας τις όμορφες ρομαντικές εποχές.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Tickethour (Διάθεση από 7.2.2023)

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

8.00μ.μ. ΒΡΑΔΙΝΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ

Εκκίνηση: Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο)

Κατάληξη: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τον σύνδεσμο «Φίλοι του Λεμεσιανού Καρναβαλιού» διοργανώνουν και φέτος τη Βραδινή Καρναβαλίστικη Ποδαράτη με το σλόγκαν «Νυχτερινά Μασκαροπερπατήματα». Συμμετέχει η ομάδα Κρουστών Batukinio και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Θα προπορεύεται ο Βασιλιάς της Φλόγας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

8.30μ.μ. «Ο Χορός της Πέμπτης», Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

Ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί στο μεγάλο χορό της Πέμπτης για να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε παρέα με 10 υπέροχους μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ζορπά.

Τραγουδούν ο Χοβίκ, ο Γιώργος Καλοπαίδης, ο Γιώργος Σταματάρης και η Έλενα Παπαπαναγιώτου.

Το καρναβαλίστικο ξεφάντωμα συνεχίζεται με μουσική και χορό από τον DJ Bereck

Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ – Βραβεία για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

7.00μ.μ. Παιδικές Χορωδίες – Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια από την Παιδική Χορωδία των Ονείρων, τη Χορωδία του Ωδείου Μουσικοί Ορίζοντες Αγίας Φύλας, την Παιδική Χορωδία Μελωδίες και Χρώματα , την Ορχήστρα Ωδείου Ελικώνας, οι Performers by Vassiliki Antoniou, την Παιδική Χορωδία, το Moυσικό Εργαστήρι της Πολιτιστικής Κίνησης Επιλογή και την Cantus Choral Music Center.

Συμμετέχουν οι Μαζορετούλες Κυπρίων Οδηγών, οι Μαζορέτούλες Λεμεσού και η Φιλαρμονική Ορχήστρα νέων του Δήμου Λεμεσού

Είσοδος €5

8.30 μ.μ.

Χαρουπόμυλος Λανίτη

'' THE PARTY GOES ON ''

Μαζί μας ο αγαπημένος σε όλους Πασχάλης με την μπάντα του, σε ένα party γεμάτο επιτυχίες από τους Olympians και τις δεκαετίες 60' 70' 80' 90' μέχρι σήμερα.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Tickethour (Διάθεση από 7.2.2023)

8:30μ.μ. Πλατεία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ΤΕΠΑΚ

“THE BIG STREET PARTY – CARNIVAL EDITION Vol.7”

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΚΛΙΚ FM και CHOICE FM διοργανώνουν για 7η συνεχόμενη χρονιά το καρναβαλίστικο BIG STREET PARTY.

Μουσική από διακεκριμένους DJ, shows και άλλες εκπλήξεις.

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

10.00π.μ ΗΜΕΡΙΔΑ- Ιστορία και το αύριο της καντάδας στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού

Η Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή σε συνεργασία με το δήμο Λεμεσού διοργανώνουν ημερίδα με θέμα την Ιστορία και το αύριο της καντάδας.

Ομιλητές: κ Παναγιώτης Μπαρμπάτης μαέστρος - ερευνητής, κ. Χριστάκης Σεργίδης ερευνητής, κα Χαρά Χαραλάμπους, μουσικολόγος υποψήφια διδάκτωρ.

Μέσα από την ημερίδα θα καταγράφει ιστορικά η πορεία της καντάδας από τα Επτάνησα μέχρι να καταλήξει στη Λεμεσό. Θα συγκριθεί το είδος της καντάδας της Λεμεσού με το επτανησιακό και το αθηναϊκό είδος και θα εξεταστούν οι λόγοι που η δημοτικότητα του είδους έχει αρχίσει να φθίνει και αν θα μπορούσε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Στο τέλος κάθε διάλεξης θα υπάρχει ανοιχτή συζήτηση.

Οι τρεις θεματολογίες που θα αναλυθούν είναι:

Παναγής Μπαρμπάτης: "Η επτανησιακή και Αθηναϊκή καντάδα το χθες και το σήμερα"

Ο κ. Χριστάκης Σεργιδης: Καντάδες και κανταδόροι της Λεμεσού.

Η κα Χαρά Χαραλάμπους: "Πολιτιστική σημασία για διαφύλαξη της Λεμεσιανής καντάδας".

10.30π.μ. Ελληνική Τράπεζα (οδός Γλάδστωνος)

Το τρενάκι του Δήμου Λεμεσού θα πραγματοποιεί διαδρομές στο κέντρο της πόλης. Η πρώτη διαδρομή ξεκινά στις 10.30π.μ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όλα τα παιδιά που θα προσέλθουν στο χώρο.

3.00μ.μ. Η Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου Λεμεσού σε καρναβαλίστικη διαδρομή μέσα στην πόλη. Θα ξεκινήσουν από το χώρο στάθμευσης Εναερίου με κατάληξη την Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου.

7.00 μ.μ. Κανταδόροι έξω από το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Τραγουδούν οι Κανταδόροι Γιωργαλλέτου, οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ Λεμεσού, οι Κανταδόροι Μοντέρνοι Καιροί, οι Κανταδόροι Αρίονες, η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού», η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «΄Ιλαντρον».

Από τις 6.00 μ.μ. θα τραγουδούν έξω από το Δημοτικό Παττίχειο Θέατρο το Φωνητικό Σχήμα Γεωργίας Πρωτοπαπά και η χορωδία Μουσικές Περιπλανήσεις.

Ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί να τραγουδήσετε και να χορέψετε με τους Κανταδόρους.

8.30 μ.μ.

Χαρουπόμυλος Λανίτη

Γιώργος Γάκης and the Ζilla Project

“Keep on rock and rollin”- χορευτικό και διασκεδαστικό πρόγραμμα από τον Elvis μέχρι και τους Beatles.

Time Surfers Party Band

Ρετρό πάρτι σε ρυθμούς «70s and more» με το 8μελές συγκρότημα Time surfers Party Band για να διασκεδάσουμε με τα ντίσκο τραγούδια που αγαπήσαμε από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Tickethour (Διάθεση από 7.2.2023)

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

Εκκίνηση: Κυκλοφοριακός Κόμβος Αγίου Νικολάου

Κατάληξη: Φώτα τροχαίας Πολεμιδιών (Fairways)

1.00μ.μ. Της παρέλασης θα προηγηθούν η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, οι Κανταδόροι, η ομάδα κρουστών Batukinio και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Παρέλαση με επικεφαλή τον Βασιλιά της φλόγας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού και τη συνοδεία του, με άρματα και ομάδες πεζών.

Τα εντυπωσιακά άρματα του Δήμου Λεμεσού θα εμπλουτίσουν την φετινή παρέλαση.

Κατά τη διάρκεια της καρναβαλίστικης παρέλασης ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει συμπολίτες μας για την πολύτιμη προσφορά τους στο Λεμεσιανό καρναβάλι.

9.00μ.μ. Υπαίθριος Καρναβαλίστικος Χορός – Πλατεία Παλιού Λιμανιού

Αποχαιρετούμε το Λεμεσιανό καρναβάλι με Πανηγυρικό υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό, μασκαρεμένους και μουσική με το συγκρότημα Los Carnavalos. Ένα απόλυτα καρναβαλίστικο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλα τα στυλ της καθιερωμένης πλέον από το Λεμεσιανό καρναβάλι χορευτικής μουσικής, που απαιτεί το καρναβαλίστικο ξεφάντωμα.

Θα ακολουθήσει χορευτικό πρόγραμμα με DJ

Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ – Βραβεία για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις.

Διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων ελευθέρας εισόδου για το Χαρουπόμυλο Λανίτη

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Λεμεσιανού Καρναβαλιού που θα πραγματοποιηθούν στο Χαρουπόμυλο Λανίτη είναι δωρεάν για το κοινό.

Η διαδικασία εξασφάλισης προσκλήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, είτε μέσω την ιστοσελίδας www.tickethour.com.cy , είτε από το ταμείο του Παττιχείου Δημοτικού θεάτρου, είτε από τα καταστήματα της ACS Courier.

H εξασφάλιση των προσκλήσεων θα γινεται με σειρά προτεραιότητας. Ο μέγιστος αριθμός που θα μπορεί ένα άτομο να κρατήσει εισιτήριο είναι 4.

Το πρόγραμμα υπόκειται σε απρόβλεπτες αλλαγές.

Για πληροφορίες: Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού

Τηλ. 25745919

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την Τσικνοπέμπτη 16/02/2023, χρησιμοποιήστε τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και τους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης στην επίχωση, στη Σπύρου Αραούζου και στην οδό Αγκύρας. Για την Παιδική Παρέλαση 19/02/2023 και τη Μεγάλη Παρέλαση 26/02/2023, χρησιμοποιήστε δωρεάν τους χώρους στάθμευσης του ΤΕΠΑΚ, τον χώρο στάθμευσης, έναντι Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου «Πάνος Σολομωνίδης» και όλους τους δημοτικούς χώρους.