Λεμεσός: Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην πορεία Race for the Cure

Η πρόληψη είναι η μεγαλύτερη θεραπεία κατά του καρκίνου τόνισαν για μια ακόμη φορά όσοι συμμετείχαν στην πορεία Race for the Cure, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση παγκόσμια, για την υγεία των γυναικών στην Ευρώπη. Το Race for the Cure διοργανώνεται σε 150 πόλεις με συνολικές συμμετοχές πέραν του ενός εκατομμυρίου σε όλο τον κόσμο.

Η πορεία, υπό την αιγίδα της Europa Donna πραγματοποιήθηκε το πρωί για πρώτη φορά στη Λεμεσό και συγκεκριμένα κατά μήκος της επίχωσης από το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και σ’ αυτή συμμετείχε πλήθος κόσμου. Η εκκίνηση δόθηκε στην πλατεία του παλιού λιμανιού, στην παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Ευθύμιου Δίπλαρου, του ιδρυτή και Ιατρικού Διευθυντή του ΓΟΚ Νικόλαου Ζαμπόγλου και του Εκτελεστικού Διευθυντή της Europa Donna Κύπρου Μάριου Χαραλαμπίδη.

Σε δηλώσεις του ο ιατρικός διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου Νίκος Ζάμπογλου υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης για αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο κ. Ζάμπογλου αναφέρθηκε στην προσφορά του Γερμανικού Ογκολογικού, το οποίο όπως είπε, θα μετονομαστεί σε Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και θα διαθέτει πλέον διαγνωστικό, χειρουργικό Τμήμα και γενικά όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Ανέφερε ότι το Κέντρο που έκλεισε στις 30 Οκτωβρίου 5 χρόνια ζωής, έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα πάνω από 36 χιλιάδες ασθενείς και όλες οι υπηρεσίες που παρέχει είναι εντός του ΓεΣΥ.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Ευθύμιος Δίπλαρος αναφέρθηκε στο δικαίωμα των καρκινοπαθών στη λήθη. Σε ότι αφορά τον καρκίνο του μαστού, κάλεσε τις γυναίκες όπως προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης διατέθηκαν προς πώληση μπλουζάκια, τα έσοδα των οποίων δόθηκαν στην Europa Donna Κύπρου.

ΚΥΠΕ