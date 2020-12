Μελέτη PwC: Ανάγκη αναθεώρησης οικονομικού μοντέλου

Την ανάγκη η Κύπρος να αναθεωρήσει να αναθεωρήσει το οικονομικό της μοντέλο και να στοχεύσει σε μια μακροπρόθεσμη, αναθεωρημένη κατεύθυνση, προσαρμοσμένη στη νέα πραγματικότητα, αναδεικνύει η νέα μελέτη με τίτλο «Restart Cyprus: Now» από την PwC Κύπρου για τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Όπως αναφέρει σε δελτίο της PwC Κύπρου, η νέα μελέτη, «Restart Cyprus: Now», περιλαμβάνει στοχευμένες προτάσεις για την επίτευξη του στόχου της ανάκαμψης και της αναδιάταξης της οικονομίας, οι οποίες αφορούν την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

Με επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, παρουσιάζει συγκεκριμένους τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας, καθώς και ενίσχυσης της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα σε σχέση με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία, αναφέρεται.

Στη μελέτη επισημαίνεται και η συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη και στην επιτυχία των οικονομικών πρωτοβουλιών των χωρών. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή και για την Κύπρο να μελετήσει σε βάθος και να αξιοποιήσει τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών και ανάλογων εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη «Restart Cyprus: Now», εστιάζουν στον τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης, στις περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και στον μετασχηματισμό της κρατικής μηχανής. Επιπρόσθετα, επεκτείνεται και στην έρευνα και καινοτομία, στην εκπαίδευση, στις συγκοινωνίες, καθώς και σε άλλα θέματα όπως οι εναλλακτικές επενδύσεις (π.χ. αγροτεχνολογία) και ο βιώσιμος τουρισμός.

Τη μελέτη προλογίζει ο κάτοχος βραβείου Nobel στις Οικονομικές Επιστήμες, Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος συνέβαλε και στη διαμόρφωσή της. Ο Καθηγητής Πισσαρίδης ανέφερε ότι «στασιμότητα σημαίνει οπισθοδρόμηση, ανεξαρτήτως του πόσο καλό είναι το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Η ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και η λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στον πυρήνα του οικονομικού μας συστήματος θα πρέπει να αποτελούν μια συνεχή και αέναη διαδικασία».

Η νέα μελέτη ακολουθεί άλλες δύο μελέτης, υπό τον τίτλο «COVID-19- Impact of the pandemic on the Cyprus Economy» και «Restart Cyprus», οι οποίες επικεντρώνονταν στον αντίκτυπο του πρώτου κύματος της πανδημίας σε 20 σχεδόν κλάδους της οικονομίας και στις εισηγήσεις του οργανισμού σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να προωθηθούν για την επίτευξη της ανάκαμψης αντίστοιχα.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, Ευγένιος Ευγενίου, υπογράμμισε τη σημασία της μελέτης, σημειώνοντας: «Καθώς αντιμετωπίζουμε τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και να αναδιατάξουμε την οικονομία και τα επιχειρηματικά μας μοντέλα.

«Δεν είναι η ώρα για εύκολες λύσεις. Είναι η ώρα που πρέπει να μετασχηματίσουμε την οικονομία και τις επιχειρήσεις έτσι που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα σύμφωνα και με τη κατεύθυνση της ΕΕ για ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Με κοινή στόχευση και συλλογική προσπάθεια μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ