Νέες απαντήσεις από Υπ. Υγείας μετά τις αλλαγές στο Διάταγμα

Κατηγορία 2: Αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης από και προς επιχειρήσεις/υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί, περιλαμβανομένου και του take - away και του drive - through από τους χώρους εστίασης (μέχρι τις 8:30 το βράδυ). Νοείται ότι η αγορά/προμήθεια αλκοολούχων ποτών από χώρους εστίασης δεν επιτρέπεται ούτε για take - away ή drive - through .