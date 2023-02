Νέος σεισμός στα σύνορα Τουρκίας–Συρίας - Αισθητός & Κύπρο

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και τοπική ώρα 19:04 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους σεισμικής ροπής Mw=6.4.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή της Αντιόχειας (Antakya), κοντά στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας. Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο (σε ακτίνα πέραν των 500 χιλιομέτρων από το επίκεντρό του), ενώ στην Κύπρο έγινε αισθητός σε ολόκληρο το νησί.

Ο σεισμός αυτός θεωρείται μετασεισμός του πολύ ισχυρού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου 2022 (Mw=7.8). Περισσότερες πληροφορίες: http://gsd-seismology.org.cy/en/origins/83961/event

Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Η σχετική πληροφόρηση (σεισμικές παράμετροι, διαδραστικοί χάρτες κ.τ.λ.) δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-seismology.org.cy και http://www.moa.gov.cy/gsd και στον λογαριασμό Twitter του Τμήματος @CY_earthquakes

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση 6.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:04 στην Τουρκία. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση 9 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκειας στην Τουρκία και 75 χλμ. της Λατάκιας στη Συρία.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km W of #Antioch (#Turkey) 4 min ago (local time 20:04:28)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/AYezy25hm1

— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023