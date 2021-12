Νεότερο/ Πότε αρχίζουν τα self test - 5 σε κάθε εμβολιασμένο

Αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διάθεση των self test στους πολίτες από τις 13 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως η δωρεάν διάθεση των self test από τα Φαρμακεία θα αρχίσει στις 20 Δεκεμβρίου και θα παραχωρηθεί μία συσκευασία που περιλαμβάνει πέντε self tests σε κάθε άτομο που ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα. (H offsite σας ενημέρωσε από το πρωί της Κυριακής για την καθυστέρηση στην διαδικασία με τα self test)

Τονίζεται, πως η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός, ότι το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στις δέουσες ενέργειες για να διασφαλιστεί πως τα self tests που θα αφιχθούν στην Κύπρο θα ανιχνεύουν όλες τις μεταλλάξεις, περιλαμβανομένης και της "Όμικρον".

Τα self tests θα παραχωρούνται απο τα συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ φαρμακεία, με τους δικαιούχους να παρουσιάζουν αποδεικτικό ταυτοποίησης. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους σχήμα. Για όσα άτομα έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα στην Κύπρο και δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα μπορούν να παραλάβουν τα self test απο σημεία που θα τους υποδειχθούν σε κάθε επαρχία.

Τις επόμενες ημέρες θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες ως προς την χρήση και διάθεση των self test.