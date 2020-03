ΟΕΒ: Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες σε ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού

Η εμφάνιση των πρώτων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με τον νέο κορονωϊό COVID-19 στην Κύπρο αποτελεί πραγματικότητα. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε πανικό, καθιστά ακόμη πιο σημαντική την συμμόρφωση επιχειρήσεων και προσώπων με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας. Με στόχο τον περιορισμό του ρίσκου εξάπλωσης του κορωνοϊού στον χώρο εργασίας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), επιπρόσθετα των συστάσεων που έχει ήδη κοινοποιήσει με σχετικές εγκυκλίους στις 5 Μαρτίου και 28 Φεβρουαρίου αντίστοιχα (http://www.oeb.org.cy/covid-19/), σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ενημερώνει τα μέλη της για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στα κάτωθι περιστατικά: Περίπτωση 1: Άτομο στο χώρο εργασίας έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού και ο ίδιος παρουσιάζει συμπτώματα Στην περίπτωση που εργοδότης εντοπίσει πιθανό κρούσμα, δηλαδή εργαζόμενο για τον οποίο υπάρχει βάσιμη υποψία ότι έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και παρουσιάζει συμπτώματα της λοίμωξης (πυρετός ή/και βήχας ή/και δύσπνοια) οφείλει να απομονώσει τον εργαζόμενο σε χώρο στον οποίο δεν θα έχουν πρόσβαση οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και να καλέσει αμέσως το τηλεφωνικό κέντρο 1420. Εκπαιδευμένο προσωπικό που θα μεταβεί στην επιχείρηση, αφού εξετάσει και αξιολογήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες. Επιπρόσθετα εφαρμόζονται οι «Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνοϊού (SARS – CoV-2) σε χώρους εργασίας» που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας και οι οποίες επισυνάπτονται. Δείτε επίσης: Αυτά είναι τα σχολεία που κλείνουν στην Κύπρο Τι ισχύει τελικά για όσους φθάνουν από Ελλάδα Σε τέτοια περίπτωση, οι συνάδελφοι που έχουν έλθει σε στενή επαφή με τον επηρεαζόμενο εργαζόμενο, παραμένουν επίσης υπό περιορισμό στο χώρο εργασίας και αναμένουν και αυτοί τις οδηγίες που θα δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο εργοδότης οφείλει να απαγορεύσει την πρόσβαση σε χώρους όπου ο επηρεαζόμενος εργαζόμενος εργάζεται ή παρευρίσκεται συστηματικά (π.χ. το γραφείο του εργαζόμενου, χώροι υγιεινής, αίθουσες συνεδριάσεων). Οι χώροι αυτοί, επιφάνειες και πατώματα, θα πρέπει να τύχουν απολύμανσης σύμφωνα με τις «Οδηγίες Απολύμανσης» που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας και οι οποίες επισυνάπτονται. Αφού απολυμανθούν οι χώροι, τότε μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν αμέσως. Εννοείται πως στην περίπτωση που ο εργαζόμενος επιβεβαιωθεί ως ασθενής που έχει προσβληθεί με τον ιό, τότε το περιστατικό τυγχάνει χειρισμού ως απουσία για λόγους ασθενείας και η κάθε επιχείρηση εφαρμόζει την πολιτική που ήδη ακολουθεί για χειρισμό τέτοιων ζητημάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα, αλλά δοθούν οδηγίες όπως αυτοπεριοριστεί στο σπίτι. Περίπτωση 2: Άτομο στο χώρο εργασίας έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού και ο ίδιος δεν παρουσιάζει συμπτώματα Στην περίπτωση που εργοδότης εντοπίσει εργαζόμενο για τον οποίο υπάρχει βάσιμη υποψία ότι έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα αλλά ο ίδιος δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε συμπτώματα της λοίμωξης (πυρετός ή/και βήχας ή/και δύσπνοια), τότε ο εργοδοτούμενος αποστέλλεται σπίτι του υπό περιορισμό και επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο 1420 για περαιτέρω οδηγίες. Για το διάστημα που θα περιοριστεί στο σπίτι, θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας το σχετικό πιστοποιητικό και το περιστατικό θα τύχει χειρισμού ως απουσία για λόγους ασθένειας. Περίπτωση 3: Άτομο στο χώρο εργασίας έχει έρθει σε στενή επαφή με υπό διερεύνηση κρούσμα κορωνοϊού Στην περίπτωση που εργοδότης εντοπίσει εργαζόμενο ο οποίος έχει έρθει σε στενή επαφή με υπό διερεύνηση κρούσμα, τότε ανάλογα με την περίπτωση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: Α) Εργαζόμενοι που εμφανίζουν συμπτώματα: Επικοινωνούν άμεσα με το τηλεφωνικό κέντρο 1420 και ακολουθούν τις οδηγίες που θα δοθούν. Β) Εργαζόμενοι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα: Παραμένουν ψύχραιμοι και αυτοπαρακολουθούνται. Σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1420. Στην περίπτωση που οι οδηγίες αφορούν κατ’ οίκον περιορισμό, το Υπουργείο Υγείας προχωρεί στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού και το περιστατικό τυγχάνει χειρισμού ως άδεια ασθενείας. Στην περίπτωση που δεν είναι αναγκαίος ο αυτοπεριορισμός του εργαζόμενου, τότε συνεχίζει κανονικά στην εργασία του. Σημαντική σημείωση/ορισμοί*: Α. Ως «Ύποπτο κρούσμα» ορίζεται: 1. Ασθενής με οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια) και χωρίς οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία που να εξηγεί την παρουσία των συμπτωμάτων ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή με ενεργή επιδημία στην κοινότητα (χώρες/περιοχές κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον κατάλογο επηρεαζόμενων χωρών της ΜΕΕ&ΕΛΝ1) 14 ημέρες2 πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή 2. Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19, 14 ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή 3. Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (πυρετό και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το αναπνευστικό πχ. βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια) ΚΑΙ χρειάζεται νοσηλεία ΚΑΙ δεν υπάρχει άλλη αιτία που να δικαιολογεί την κλινική εικόνα Β. Ως «Πιθανό κρούσμα» ορίζεται: 1. Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου: Αδιευκρίνιστο για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 Θετικό αποτέλεσμα αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά τους κορονοϊούς και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 Γ. Επιβεβαιωμένο κρούσμα Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων Κάθε κρούσμα, ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο, θα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων των ΙΥ&ΥΔΥ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22771496 Δ. Η «στενή επαφή» ορίζεται: α) Εκθεση στο πλαίσιο παροχής φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένης της παροχής άμεσης φροντίδας σε ασθενή, εργασίας μαζί με επαγγελματίες που εμφάνισαν λοίμωξη COVID-19, επίσκεψης σε ασθενή ή διαμονής στον ίδιο κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 β) Εργασία με στενή φυσική επαφή ή παραμονή στην ίδια σχολική αίθουσα με ασθενή με COVID-19 γ) Ταξίδι μαζί με ασθενή με λοίμωξη COVID-19, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο δ) Διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με COVID-19. * Τα πιο πάνω είναι οι ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ερμηνείες των εν λόγω εννοιών οι οποίες ενδέχεται κατά διαστήματα να αλλάζουν. Ως εκ τούτου συστήνουμε έντονα να επισκέπτεστε συστηματικά την ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/ και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας. Οδηγίες προς ταξιδιώτες για τον κορωνοϊό Η ΟΕΒ καλεί τις επιχειρήσεις και τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται τακτικά για τις σχετικές οδηγίες που δίνονται προς όσους ταξιδεύουν καθότι αυτές αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται πολύ συχνά. Οι οδηγίες αυτές, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (www.pio.gov.cy) διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της χώρας/περιοχής στην οποία έχει γίνει το ταξίδι και αφορούν επιβάτες οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και έχουν ταξιδέψει στις χώρες αυτές τις τελευταίες 14 μέρες. Πρόσωπα που έχουν ταξιδέψει σε χώρα που ανήκει στην Κατηγορία 1 τίθενται σε περιορισμό υπό ιατρική παρακολούθηση. Πρόσωπα που έχουν ταξιδέψει σε χώρα που ανήκει στην Κατηγορία 2 τίθενται σε αυτοπεριορισμό στην οικία τους για περίοδο 14 ημερών, περιορίζοντας της στενές επαφές και μετακινήσεις, ενώ τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής και αναφέρουν τυχόν συμπτώματα που έχουν στο τηλεφωνικό κέντρο 1420. Πρόσωπα που έχουν ταξιδέψει σε χώρα Κατηγορίας 3 θα πρέπει να αυτοπαρακολουθούνται με περιορισμό μετακινήσεων στις άκρως απαραίτητες και στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να παραμένουν στο σπίτι και να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1420 και να αναφέρουν το πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό τους. Σύμφωνα με προφορικές διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας, στα πρόσωπα αυτά δεν απαγορεύεται η μετάβαση στην εργασία και η επιτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες δεν έχουν ισχύ για ταξιδιώτες που πραγματοποιούν πτήσεις διαμετακόμισης (transit) εκτός αν έχουν διαμείνει στον ενδιάμεσο σταθμό. Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης κατ’ οίκον περιορισμού

Για την έκδοση Βεβαίωσης κατ’ οίκον περιορισμού, οι επηρεαζόμενοι οφείλουν να επικοινωνούν με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας στο τηλέφωνο 22605759. Όσα αναφέρονται στην παράγραφο (γ) της εγκυκλίου της ΟΕΒ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2020 αναφορικά με την συμφωνημένη απομόνωση εργαζομένων, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε όσα άλλα εξιδεικευμένα προβλήματα προκύπτουν από τις επιπτώσεις του κορονωϊου που καθιστούν αναγκαία την απουσία από την εργασία μίας εργαζόμενης/ενός εργαζόμενου. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων για περαιτέρω καθοδήγηση. Ενημέρωση για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό (απολύμανση) μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον κορωνοϊό COVID 19 Οι Yγειονομικές Υπηρεσίες επιθυμούν να πληροφορήσουν τους πολίτες τα ακόλουθα: COVID-19 Η τρέχουσα επιδημία λοίμωξης COVID-19 προκαλείται από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των Coronoviridae, μία μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Οι κορωνοϊοί μεταδίδονται κυρίως μέσω μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων και επαφής, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης. Ο χρόνος επιβίωσης και οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιβίωση του SARS-CoV-2 στο περιβάλλον είναι αυτή τη στιγμή άγνωστες. Σύμφωνα όμως με μελέτες που εκτιμούν την σταθερότητα άλλων κορωνοϊών, εκτιμάται ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες στο περιβάλλον πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Οδηγίες απολύμανσης Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, οι χώροι και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να απολυμαίνονται πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Παρ’ ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των διάφορων απολυμαντικών μέσων κατά του συγκεκριμένου ιού, είναι απαραίτητη η χρήση προϊόντων που περιέχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες αποτελεσματικούς κατά των κορωνοϊών. Aρκετοί αντιμικροβιακοί παράγοντες έχουν ελεγχθεί κατά διαφόρων κορωνοϊών (Πίνακας 1). Κάποια από τα ενεργά συστατικά, π.χ. το υποχλωριώδες νάτριο (που περιέχεται στην οικιακή χλωρίνη) και η αιθανόλη, χρησιμοποιούνται ευρέως σε μη υγειονομικές και μη εργαστηριακές μονάδες.

Πίνακας 1. Αντιμικροβιακοί παράγοντες με αποτελεσματικότητα κατά διαφόρων κορωνοϊών

Αντιμικροβιακός παράγοντας Συγκέντρωση Ελεγμένος κορωνοϊός Αιθανόλη 70% HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV Υποχλωριώδες νάτριο 0.1-0.5% 0.05-0.1% HCoV-229E SARS-CoV Ιωδιούχος ποβιδόνη 10% (1%) HCoV-229E Γλουτεραλδεϋδη 2% HCoV-229E Ισοπροπανόλη 50% MHV-2, MHV-N, CCV Χλωριούχο βενζαλκόλιο 0.05% MHV-2, MHV-N, CCV Χλωριώδες νάτριο 0.23% MHV-2, MHV-N, CCV Φορμαλδεϋδη 0.7% MHV-2, MHV-N, CCV

Παρόλο που δεν υπάρχουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των παραπάνω αντιμικροβιακών παραγόντων κατά του συγκεκριμένου ιού SARS-CoV-2, προτείνεται η χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:50 αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%) μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό ατομικό εξοπλισμό. Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός τρόπος εφαρμογής και απόρριψης του εξοπλισμού. Επισυνάπτεται έντυπο για την ορθολογική χρήση του Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (ΑΠΕ).

Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εφόσον χρησιμοποιηθεί προστατευτικός εξοπλισμός που δεν είναι μίας χρήσης, επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. 0.1% υποχλωριώδες νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα απολυμαντικά, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση των απολυμαντικών πρέπει ο χώρος να είναι καλά αεριζόμενος.

Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3

Προστατευτικά γυαλιά

Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μίας χρήσης

Γάντια μίας χρήσης

Όλες οι επιφάνειες που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί, όπως τοίχοι και παράθυρα, η λεκάνη της τουαλέτας και οι επιφάνειες του μπάνιου, πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες, σεντόνια, κλπ) πρέπει να πλένονται με καυτό νερό (90oC) και προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των υφασμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο ή απολυμαντικά μέσα ειδικά για τα υφάσματα αυτά.

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της απολύμανσης

Οι διευκρινήσεις αφορούν τον καθαρισμό και την απολύμανση σχολείων/πανεπιστημίων, χώρων εργασίας, δωματίων ξενοδοχείων, χώρων αναμονής, μαθητικών/φοιτητικών εστιών και οικοτροφείων όπου έχει παραμείνει για κάποιο χρόνο ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19. Οι δημόσιοι χώροι από όπου έχει απλώς περάσει το συμπτωματικό άτομο, όπως οι διάδρομοι, συστήνεται να καθαρίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες καθαρισμού του φορέα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού/απολυμαντικού και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Οι επιφάνειες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή το συμπτωματικό άτομο θα πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Αυτές οι επιφάνειες περιλαμβάνουν:

αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά

όλες τις επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί όπως μπάνια, τουαλέτες, πόμολα, τηλέφωνα, θρανία, υπολογιστές κ.α.

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων, κ.α., πρέπει να χρησιμοποιούνται πανάκια/υφάσματα μίας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού καθώς και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές. Τα πανάκια/υφάσματα, το χαρτί και οι κεφαλές από τις σφουγγαρίστρες θα πρέπει να απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικές σακούλες και να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά απόβλητα στην περίπτωση που ο καθαρισμός αφορά χώρους από όπου έχει περάσει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πρέπει να αποφεύγεται το πιτσίλισμα και o ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης.

Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καθαριστούν, πλυθούν ή/και απολυμανθούν όπως περιγράφεται παραπάνω, όπως π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρισμός με ατμό.

Παρ’ ότι είναι ακόμα άγνωστο σε ποιο χρονικό σημείο μηδενίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης από το περιβάλλον, εκτιμάται ότι αυτός θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Μελέτες που έχουν γίνει με τους ιούς SARS-CoV και MERS-CoV δείχνουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κίνδυνος είναι πιθανό να μειωθεί σημαντικά μέσα σε 72 ώρες. Για τον λόγο αυτό, αν είναι εφικτό, συστήνεται να γίνει ο καθαρισμός 72 ώρες μετά από την παρουσία του πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος στο χώρο, γιατί το ιικό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Συστήνεται να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού καθαριότητας στις περιπτώσεις πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση επαφών και παρακολούθηση για 14 ημέρες μετά τον καθαρισμό. Βιβλιογραφία European Center for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020. COVID-19: guidance for educational settings, updated 28 February 2020, Department of Education and Public Health England, https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19/guidance-to-educational-settings-about-covid-19#section-13 . COVID-19: decontamination in non-healthcare settings, published 26 February 2020, Public Health England, https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings.

Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορων o ϊού ( SARS - CoV -2) σε χώρους εργασίας Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και στην συρροή κρουσμάτων πνευμονίας στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, στην Κίνα τα οποία οφείλονται στο νέο στέλεχος κορωνoϊού (SARS-CoV-2) και σας πληροφορούμε τα ακόλουθα. Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που αναγνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ΄60 και μπορούν να προκαλέσουν νόσο σε ανθρώπους και σε διάφορα ζώα (συμπεριλαμβανομένων θηλαστικών και πουλιών). Στους ανθρώπους μπορούν να προκαλέσουν από λιγότερο σοβαρή ασθένεια, όπως το κοινό κρυολόγημα, μέχρι και πιο βαριά νόσο όπως πνευμονία. Τα συμπτώματα της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό περιλαμβάνουν κυρίως πυρετό, βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια με αλλοιώσεις και στους δύο πνεύμονες. Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού σε χώρο εργασίας η ενημέρωση του προσωπικού και η προμήθεια προστατευτικού υλικού συμβάλλουν στην οργανωμένη και ψύχραιμη αντιμετώπιση και στην αποφυγή δημιουργίας καταστάσεων πανικού. Ο έγκαιρος σχεδιασμός και η αποτελεσματική πρόληψη και ενημέρωση θα διασφαλίσει την υγείας των επισκεπτών και του προσωπικού, αλλά και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του γραφείου. Ύποπτο κρούσμα θεωρείται ένα άτομο που: Έχει ταξιδέψει σε περιοχές όπου θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση λοίμωξης από κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην κοινότητα. Παρακαλώ παρακολουθείτε τα δελτία τύπου του Υπουργείου Υγείας για ενημέρωση των χωρών. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ έχει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού όπως πυρετό, βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια. Με βάση τα πιο πάνω, όλα οι εργασιακοί χώροι θα πρέπει να τύχουν ενημέρωσης και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ως ακολούθως: < >Σε όλους τους χώρους των γραφείων να υπάρχει καλός εξαερισμός, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και σαπούνι, ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Aν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC). Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.Καθαρισμός και απολύμανση τακτικά, επιφανειών, πόμολων και πάγκων εργασίας.Καλός και συχνός αερισμός του χώρου εργασίας μας.Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμαΑποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίωνΑποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1-2 μέτρα) με άτομα που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στον εργασιακό χώρο επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων όπως θερμόμετρα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.Όνομα και Επίθετο εργαζομένουΧώρα ΠροέλευσηςΣυμπτώματα εργαζομένουΔιεύθυνση εργασιακού χώρουΝα απομονωθεί ο εργαζόμενος από τους άλλους εργαζομένους.Αν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή δύσπνοια) χορηγείται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.Αν υπάρχει συνάδελφος του εργαζομένου, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, πρέπει να χορηγηθεί σε αυτόν απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του εργαζομένου (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.Δώστε στο υπόλοιπο προσωπικό την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο χώρο του εργαζομένου.Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου. Σε περίπτωση μεταφοράς του εργαζομένου θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανση του χώρου εργασίας ως περιγράφεται στο έντυπο για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό (απολύμανση) μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον κορωνοϊό. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά όλα τα μέλη σας και ελπίζω στην συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.