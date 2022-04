Οι δράσεις ΕΕ για στήριξη Κύπρου στην καταπολέμηση της πανδημίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την Κύπρο με συγκεκριμένες δράσεις ανάκαμψης με στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως αναφέρει δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, μέχρι στιγμής, 22 χώρες της ΕΕ έχουν λάβει το πράσινο φως για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα για να ενισχύσουν τις οικονομίες τους και να βοηθήσουν την ανάκαμψη από τον COVID-19.

Από την αρχή της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης. Το πρόγραμμα Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU) παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για να τεθούν οι βάσεις για μια υγιή και γρήγορη ανάκαμψη. Το REACT-EU συνεχίζει και επεκτείνει τα προηγούμενα μέτρα Επενδυτικής Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να μετριάσουν τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, προστίθεται.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο και τις δράσεις που η κυπριακή κυβέρνηση υλοποιεί. Στόχος είναι η ενίσχυση και προστασία του Γενικού Συστήματος Υγείας και των κρατικών νοσοκομείων, ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ταυτόχρονα, στόχος είναι και η ενίσχυση της πρόληψης και ανίχνευσης του ιού και η πρόληψη της εξάπλωσής του και κατά συνέπεια η προστασία της δημόσιας υγείας στην Κύπρο.

Σε σχέση με τους εμβολιασμούς, επισημαίνεται ότι μέχρι και την Τετάρτη 23 Μαρτίου του 2022 είχαν γίνει συνολικά 1.762.121 δόσεις από τις οποίες 665.045 αφορούν 1ες δόσεις, οι 641.853 2ες δόσεις και οι 455.223 ενισχυτικές δόσεις. Το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που εμβολιάστηκε με τουλάχιστον μια δόση είναι 75,4% και ποσοστό που ουσιαστικά ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα είναι 72,4%, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Επιπλέον, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνουν την ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων, τόσο με τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως αναπνευστήρες, οθόνες παρακολούθησης, όσο και με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για ιατρούς και νοσηλευτές, την αγορά φαρμάκων για ίαση των ασθενών με COVID-19, την αγορά εμβολίων COVID-19 και την αγορά αντιδραστηρίων και άλλων αναλωσίμων που αφορούν τις μοριακές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση ενήργησε εγκαίρως για να λάβει μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, διασφαλίζοντας έτσι ότι η οικονομία θα επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της διαφάνειας, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως μετά από έλεγχο πράξεων που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας στο Υπουργείο Υγείας, ως δικαιούχος του έργου “Δράσεις για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή”, δεν εντοπίστηκαν ευρήματα και ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Συγκεκριμένα, συνολικές δαπάνες ύψους €28.628.702,88 που είχαν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λογιστική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021 για το συγκεκριμένο έργο και δαπάνες ύψους €13.191.152,42 ελέγχθηκαν από την KPMG Ltd χωρίς να εντοπιστούν μη επιλέξιμες δαπάνες, τονίζει το δελτίο Τύπου.

Οι υπόλοιπες δαπάνες ύψους €15.437.550,46 που αφορούσαν στην αγορά εμβολίων και φαρμάκων, ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς επίσης να εντοπιστούν μη επιλέξιμες δαπάνες.

Η Κύπρος ακολουθεί τους στόχους των στρατηγικών εμβολιασμού κατά του COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ