Όλα τα Μέτρα με επεξηγήσεις - Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Το Υπουργείο Υγείας έδωσε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τα μέτρα για αναχαίτιση της πανδημίας, ενώ τα μέτρα έχουν ισχύ από την Κυριακή 8 Ιανουαρίου μέχρι την Κυριακή 31 Ιανουαρίου.

Α. Μετακινήσεις:

1. Ποιες ώρες ισχύει η απαγόρευση μετακινήσεων;

Η απαγόρευση μετακινήσεων ισχύει από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας.

2. Για ποιους λόγους επιτρέπεται η μετακίνηση κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας (9 το βράδυ με 5 το πρωί της επόμενης μέρας);

Η μετακίνηση προσώπων κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους:

για σκοπούς εργασίας από και προς τους χώρους εργασίας με την παρουσίαση του Εντύπου Α , συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη.

, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη. για σκοπούς αδήριτης και επείγουσας ανάγκης, δηλαδή για μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά και για μετάβαση για παροχή επείγουσας βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτό-εξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτό-προστατευθούν.

3. Πόσες φορές ανά ημέρα θα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση;

Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση θα επιτρέπεται δύο φορές ανά ημέρα με την αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ερώτημα 4. Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών δύνανται να χρησιμοποιούν το Έντυπο Β για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις τους.

Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς μετάβασης από και προς την εργασία για σκοπούς εργασίας δεν απαιτείται η αποστολή sms, αλλά ο εργαζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει το Έντυπο Α, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη του.

4. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση, με την αποστολή sms;

Εξαίρεση για μετακίνηση με την αποστολή sms επιτρέπεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν η εργασία δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά.

Αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης από και προς επιχειρήσεις/υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί, περιλαμβανομένου και του take-away και του drive-through από τους χώρους εστίασης (μέχρι τις 9 το βράδυ).

Επίσκεψη σε ιατρό/ιατρικό κέντρο ή για αιμοδοσία ή για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης για COVID-19 (rapid test ή PCR) ή μετάβαση σε φαρμακείο ή για εμβολιασμό στα Κέντρα Εμβολιασμού.

Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή

Παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα ή/και συμπολίτες που αδυνατούν να αυτό-εξυπηρετηθούν ή εμπίπτουν σε ομάδες που οφείλουν να αυτό-προστατευτούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού.

Μετάβαση σε χώρο θρησκευτικής λατρείας για σκοπούς ατομικής προσευχής ή για τελετές, όπως κηδείες, γάμους, βαφτίσεις (μέγιστος αριθμός ατόμων σε τελετές τα 10 πρόσωπα).

Φυσική άσκηση, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο ενήλικα άτομα εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων και περιορίζονται στους χώρους όπου επιτρέπεται η πρόσβαση. Επιτρέπεται επίσης η μετάβαση προσώπων σε άλλη Επαρχία, πέραν αυτής που μόνιμα διαμένουν (πρώτη κατοικία), για σκοπούς ατομικής άθλησης στη θάλασσα (κολύμπι και ψάρεμα), νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους. Η μετάβαση είναι για εύλογο διάστημα και δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες και τα πρόσωπα πρέπει να επιστρέψουν την ίδια μέρα στη μόνιμη κατοικία τους, το αργότερο μέχρι τις 9 το βράδυ . Οι μόνιμα διαμένοντες κάτοικοι σε Επαρχίες στις οποίες έχουν πρόσβαση για κολύμπι στη θάλασσα, δεν δύνανται να μεταβούν σε άλλη Επαρχία για σκοπούς κολύμβησης.

Μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων. Τα πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίζουν το Δικαστικό Διάταγμα που να αποδεικνύει ότι έχουν την ευθύνη για τη φύλαξη των παιδιών τους τις συγκεκριμένες μέρες/ώρες της μετακίνησης.

Εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρίες ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις, μαζί με τον συνοδό τους.

Μετακίνηση για μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο.

Μετάβαση από και προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για μεταφορά προσώπων, με την παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου (εισιτήριο) με το οποίο να αποδεικνύεται η ημέρα και η ώρα άφιξης/αναχώρησης.

Μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο εκταρικής και κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας.

Μετακίνηση προσώπων σε καταφύγια ζώων για φροντίδα των ζώων, νοουμένου ότι προσκομίζουν βεβαίωση από επικυρωμένη από αναγνωρισμένη φιλοζωική οργάνωση, καθώς και σχετική απόδειξη γνωστοποίησης της κάθε μετακίνησης τους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όλα τα άτομα που μετακινούνται για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω λόγους οφείλουν να φέρουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο, για σκοπούς ταυτοποίησης σε περίπτωση ελέγχου από τις Αρμόδιες Αρχές.

5. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση χωρίς αποστολή SMS;

Η μετακίνηση χωρίς αποστολή sms επιτρέπεται:

για διακίνηση ατόμων με αναπηρία και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τον συνοδό τους.

για βόλτα για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, νοουμένου ότι θα περιορίζεται στην περιοχή που γειτνιάζει με την οικία (σε ακτίνα 500 μ. από την κατοικία τους) και εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

για μεταφορά ανήλικων παιδιών από και προς τους βρεφικούς, βρεφονηπιοκομικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδική εκπαίδευση.

6. Πόσα άτομα μπορούν να επιβαίνουν σε ιδιωτικό όχημα και πόσους επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν τα ΜΜΜ;

Στα ιδιωτικά οχήματα μπορούν να επιβαίνουν άτομα της ίδιας οικογένειας (νοικοκυριού), περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων της οικογένειας, ανάλογα με τη χωρητικότητα του οχήματος, χωρίς τη χρήση μάσκας. Σε περιπτώσεις μετακίνησης με όχημα ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά, επιτρέπεται να επιβαίνουν στο όχημα μέχρι τρία (3) άτομα, περιλαμβανομένου του οδηγού, με απαραίτητη τη χρήση μάσκας. Για μετακινήσεις για σκοπούς εργασίας με ιδιωτικό όχημα χωρητικότητας πέραν των πέντε (5) ατόμων (π.χ. εργαζόμενοι σε εργοτάξια, μεταφορείς, κτλ), επιτρέπεται να επιβαίνουν μέχρι τέσσερα (4) άτομα, με απαραίτητη χρήση μάσκας. Για σκοπούς εργασίας και σε περίπτωση που το ιδιωτικό όχημα είναι χωρητικότητας κάτω των πέντε (5) ατόμων, επιτρέπεται να επιβαίνουν μέχρι τρία (3) άτομα, με απαραίτητη χρήση μάσκας.

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί, κτλ) καθορίζεται με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.

Β. Κοινωνικές συναθροίσεις :

7. Επιτρέπονται οι κοινωνικές συναθροίσεις σε οικίες;

Οι κοινωνικές συναθροίσεις σε οικίες απαγορεύονται, πλην των μόνιμα διαμενόντων σε αυτές. Νοείται ότι απαγορεύεται η πραγματοποίηση γεύματος/δείπνου σε οικίες για γάμους και βαφτίσεις.

Παράλληλα, επιτρέπεται η παρουσία σε οικίες για σκοπούς:

φύλαξης ανηλίκων και ατόμων με αναπηρία για τη χρονική περίοδο/διάρκεια όπου η φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων είναι απαραίτητη στον χώρο εργασίας τους (π.χ. βρεφονηπιοκόμοι, παιδοκόμοι, κηδεμόνας, φροντιστές, κτλ).

υποβοήθησης προσώπων που αδυνατούν να αυτό-εξυπηρετηθούν (χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, φροντίδα ατόμων, προμήθεια τροφίμων, κοκ). Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παραμένουν μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη φροντίδα του ατόμου, ώστε να μην το εκθέτουν σε κίνδυνο.

εργασίας από επαγγελματίες, όπως ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, οικιακών βοηθών, κηπουρών, ελαιοχρωματιστών, κοκ, καθώς και επαγγελματιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινοτικοί νοσηλευτές, κοκ), μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους.

8. Επιτρέπονται οι συναθροίσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους συναθροίσεων;

Απαγορεύεται η πρόσβαση και οι κοινωνικές συναθροίσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους συναθροίσεων, και συγκεκριμένα σε πλατείες, πάρκα, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, μαρίνες, παραλίες, πεζόδρομους, κτλ.

Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε πάρκα, γραμμικά πάρκα και παραλίες αποκλειστικά για σκοπούς φυσικής άσκησης.

Γ. Αθλητισμός:

9. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων;

Επιτρέπεται η διεξαγωγή των αγώνων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας, χωρίς την παρουσία θεατών. Νοείται ότι η χρήση αποδυτηρίων επιτρέπεται μόνο κατά τη μέρα του αγώνα.

Η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων πρωταθλημάτων, καθώς και οι αθλητικές δραστηριότητες ατόμων κάτω των 18 ετών, αναστέλλεται.

10. Παραμένουν σε λειτουργία οι κλειστοί και ανοιχτοί χώροι άθλησης;

Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, πέραν των εγκαταστάσεων προπόνησης των ομάδων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας και των Εθνικών Ομάδων, καθώς και οι σχολές χορού και άλλες συναφείς σχολές, παραμένουν κλειστές. Νοείται ότι επιτρέπονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Β’ και Γ’ Κατηγορίας μόνο για σκοπούς προπονήσεων.

Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, πέραν από τις ομάδες που αναφέρονται πιο πάνω, όπως σκοπευτήρια, γήπεδα τένις, καλαθόσφαιρας, γκολφ, καράτε, κοκ, σχολών χορού, και άλλων συναφών σχολών.

11. Τι ισχύει για τα κολυμβητήρια;

Τα κολυμβητήρια παραμένουν κλειστά για σκοπούς φυσικής άθλησης. Οι μοναδικές περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση κολυμβητηρίων είναι για θεραπευτικούς σκοπούς στην παρουσία επαγγελματία υγείας (π.χ. φυσιοθεραπευτής) για εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της θεραπείας.

12. Επιτρέπονται οι προπονήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις για ομαδικά ή/και ατομικά αθλήματα;

Οι προπονήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις εξαιρουμένων των πρωταθλημάτων Α’ κατηγορίας και των Εθνικών Ομάδων, επιτρέπονται μόνο για τις ομάδες που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα Β’ και Γ’ Κατηγορίας. Νοείται ότι η χρήση αποδυτηρίων απαγορεύεται.

Επιτρέπεται η προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις με μέγιστο αριθμό προσώπων τα πέντε (5) άτομα, περιλαμβανομένου του προπονητή/γυμναστή.

Νοείται ότι επιτρέπεται η προπόνηση σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις αθλητών/αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ή που διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε (5) άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή/γυμναστή.

13. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η φυσική άσκηση/προπόνηση;

Η φυσική άσκηση/προπόνηση επιτρέπεται μόνο σε δημόσιους υπαίθριους χώρους που επιτρέπεται η πρόσβαση στη βάση του διατάγματος. Συγκεκριμένα σε πάρκα, γραμμικά πάρκα και παραλίες και νοουμένου ότι οι μετέχοντες δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) άτομα και η φυσική άσκηση/προπόνηση γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) ώρες.

Ενδεικτικά,

επιτρέπεται η προπόνηση αθλητή καράτε στην παραλία ή σε πάρκο μόνο με τον προπονητή του.

επιτρέπεται η εκγύμναση ατόμου σε παραλία, πάρκο με ή χωρίς εξοπλισμό (π.χ. TRX, step, fit ball, βάρη, κοκ), νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, περιλαμβανομένου του γυμναστή.

επιτρέπεται το ψάρεμα στη θάλασσα μόνο κατά τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα.

επιτρέπεται το κυνήγι σε χώρους που καθορίζονται από την Υπηρεσία Θήρας τις επιτρεπόμενες μέρες κυνηγιού, κατά τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα.

Δ. Εκκλησιασμός:

14. Επιτρέπεται η λειτουργία των ιερών ναών/ θρησκευτικούς χώρους λατρείας;

Η Θεία Λειτουργία στους ιερούς ναούς/θρησκευτικούς χώρους λατρείας τελείται χωρίς την παρουσία πιστών. Διευκρινίζεται ότι οι πιστοί μπορούν να προσέρχονται στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για ατομική προσευχή, νοουμένου ότι θα διασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (αποστάσεις, μάσκες, μέγιστος αριθμός ατόμων).

Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η παρουσία πιστών και στον προαύλιο χώρο των ναών/θρησκευτικών χώρων λατρείας.

15. Επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών τελετών όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες;

Οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες) τελούνται με μέγιστο αριθμό 10 ατόμων, περιλαμβανομένου του αντρογύνου. Νοείται ότι στα 10 άτομα δεν περιλαμβάνονται οι ιερείς και άλλο εκκλησιαστικό προσωπικό.

Σε περιπτώσεις κηδείας, ο μέγιστος αριθμός των 10 ατόμων αφορά τόσο τη θρησκευτική τελετή όσο και την ταφή.

Ε. Επιχειρήσεις/Υπηρεσίες:

16. Πώς θα λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών;

Ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών (π.χ. δικηγορικά, λογιστικά, αρχιτεκτονικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κοκ) εργάζονται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 15% του προσωπικού τους, με μέγιστο αριθμό των εργαζομένων που μπορεί να βρίσκεται με φυσική παρουσία τα 20 άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό. Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται μέσω τηλεργασίας κατ’ οίκον. Νοείται ότι ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση με 10 άτομα, δύνανται να εργάζονται με φυσική παρουσία 2 άτομα. Επίσης, σε μια επιχείρηση με 200 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός προσώπων που μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα με φυσική παρουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτομα.

Νοείται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δύνανται να πωλούν προϊόντα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (online) και να εκτελούν τηλεφωνικές παραγγελίες με κατ’ οίκον αποστολή/παράδοση.

Αναλυτικός κατάλογος θα εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

17. Ποιες επιχειρήσεις/χώροι/κλάδοι αναστέλλουν τη λειτουργία τους;

Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

Κουρεία και κομμωτήρια,

Ινστιτούτα αισθητικής,

Κέντρα δερματοστηξίας,

Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες θεαμάτων, υπαίθρια και ανοικτά αμφιθέατρα,

Χώροι εστίασης *,

Κέντρα διασκέδασης,

Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα**,

Παιδότοποι,

Θεματικά πάρκα, λούνα παρκ, πίστες καρτ, πίστες paintball,

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, ιστορικοί χώροι,

Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι,

Πρακτορεία στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών,

Καζίνο,

Σχολές ερασιτεχνών οδηγών, σχολές οδηγών αυτοκινήτων, σχολές επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής ικανότητας), σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων και Σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ***,

Γυμναστήρια, σχολές χορού, άλλες σχετικές σχολές.

* Νοείται ότι οι χώροι εστίασης μπορούν να προσφέρουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης (delivery) στο ωράριο που καθορίζουν τα ίδια τα υποστατικά και take-away και drive-throughμέχρι τις 9 το βράδυ.

** Νοείται ότι καταστήματα λιανικού εμπορίου εντός των εμπορικών κέντρων δύναται να πωλούν προϊόντα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου με κατ’ οίκον αποστολή/παράδοση.

*** Νοείται ότι στην περίπτωση των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, επιτρέπεται μόνο η λειτουργία των συνεργείων για επιδιορθώσεις (service). Παράλληλα, παραμένουν σε λειτουργία τα συνεργεία αυτοκινήτων και οι άλλες συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΜΟΤ).

18. Ποιες επιχειρήσεις δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους;

Οι επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία, με τήρηση των σχετικών υγειονομικών οδηγιών και πρωτοκόλλων, καθορίζονται στον σχετικό κατάλογο που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

19. Τι ισχύει για τη λειτουργία εργοταξίων και άλλων συναφών επιχειρήσεων;

Τα εργοτάξια και οι άλλες επιχειρήσεις με συναφή δραστηριοποίηση συνεχίζουν τη λειτουργία τους τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Σχετικός κατάλογος των επιχειρήσεων που παραμένουν σε λειτουργία, θα εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

20. Τι ισχύει με τη λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων και τις λαϊκές αγορές;

Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων, όπως υπεραγορές, μίνι-μάρκετ, φρουταρίες, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, παντοπωλεία.

Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η πώληση ειδών λιανικού εμπορίου (π.χ. ρούχα, παπούτσια, καλλυντικά, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, παιχνίδια, κοκ) στις πιο πάνω επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων.

Τα φαρμακεία, οι υπεραγορές, τα μίνι-μάρκετ, οι φρουταρίες, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία και τα παντοπωλεία, από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι τις 10 το πρωί, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρίες.

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με πληρότητα 50% της χωρητικότητάς τους. Απαγορεύεται η λειτουργία λαϊκών αγορών που πωλούν ρούχα, λευκά είδη ή/και άλλα προϊόντα, καθώς και η πλανοδιοπώληση.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν σε λειτουργία.

21. Τα ξενοδοχεία και τα άλλα τουριστικά καταλύματα παραμένουν ανοικτά;

Τα ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη φιλοξενία ατόμων που δεν έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο και εμπίπτουν στις πρόνοιες του Διατάγματος (παράγραφοι 2.9 έως 2.14 και 2.16). Δεν επιτρέπονται οι κρατήσεις για πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Νοείται ότι οι χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων παραμένουν ανοικτοί:

μόνο για την εξυπηρέτηση των ατόμων που φιλοξενούνται στα υποστατικά τους,

με μέγιστο αριθμό ατόμων συνολικά μέχρι 75 πρόσωπα (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι),

(εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι), έξι (6) άτομα ανά τραπέζι,

τηρουμένου του μέτρου ενός ατόμου ανά 3 τ.μ. σε εσωτερικό χώρο και ενός ατόμου ανά 2 τ.μ. σε εξωτερικό χώρο.

22. Πώς θα εργάζεται ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας και Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση εργάζονται με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας στα γραφεία για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και εξυπηρέτηση πολιτών για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Το προσωπικό που αποδεσμεύεται, παραμένει στην οικία του προκειμένου να εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Στο πλαίσιο καθορισμού του προσωπικού ασφαλείας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για περιορισμό υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Εξαιρούνται της πιο πάνω ρύθμισης οι υπηρεσίες που ορίζονται με βάση το Διάταγμα ως οι ουσιώδεις υπηρεσίες.

23. Πώς θα λειτουργούν τα Δικαστήρια;

Τα Δικαστήρια θα εξετάζουν μόνο επείγουσες υποθέσεις και η λειτουργία τους ρυθμίζεται με εγκύκλιο που θα εκδώσει το Ανώτατο Δικαστήριο.

24. Πώς θα λειτουργούν τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς;

Η λειτουργία των στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς θα ρυθμιστεί στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών που θα εκδώσει το Υπουργείο Άμυνας.

25. Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων, εκθέσεων, συνελεύσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων, εξετάσεων;

Αναστέλλεται η διεξαγωγή συνεδρίων, συνελεύσεων, εκθέσεων και δημοσιογραφικών διασκέψεων. Νοείται ότι επιτρέπεται η διενέργειά τους ηλεκτρονικά (online).

Επιτρέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων και/ή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχώ και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, σε χώρους για τους οποίους δίνεται έγκριση από το Υπουργείο Υγείας.

Στ. Νοσηλευτήρια/Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα/Οίκοι Ευγηρίας/Κέντρα Αποκατάστασης/Άλλες Κλειστές Δομές:

26. Πώς θα λειτουργούν τα νοσηλευτήρια; Θα επιτρέπονται οι επισκέψεις σε ιατρό; Θα διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις;

Τα νοσηλευτήρια τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν τη λειτουργία τους με πλαφόν που καθορίζει το μέγιστο ποσοστό της πληρότητάς τους στο 70% των κλινών, περιλαμβανομένων και των κλινών ΜΕΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας.

Οι επισκέψεις ασθενών σε ιατρούς ή/και ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα επιτρέπονται, χωρίς την παρουσία συνοδού. Νοείται ότι σε περιπτώσεις ανήλικων, επιτρέπεται η συνοδεία από έναν εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων, ενώ σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να μετακινηθεί μόνος του, επιτρέπεται να συνοδεύεται από ένα επιπλέον άτομο.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με το πλαφόν και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας.

27. Τα Οδοντιατρεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους;

Τα Οδοντιατρεία παραμένουν σε λειτουργία για την αντιμετώπιση μόνο των έκτακτων/επειγόντων περιστατικών και μόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού. Νοείται ότι ο ασθενής συνοδεύεται από μόνο ένα άτομο μόνο εάν πρόκειται για ανήλικό ή για άτομο που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.

28. Οι επαγγελματίες υγείας, όπως είναι οι φυσιοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, οι νοσηλευτές της κατ’ οίκον νοσηλείας, κ.ά, συνεχίζουν να εργάζονται;

Ναι, οι επαγγελματίες υγείας, και συγκεκριμένα οι φυσιοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, οι νοσηλευτές της κατ’ οίκον νοσηλείας, συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, νοουμένου ότι εφαρμόζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

29. Τι ισχύει για τους οίκους ευγηρίας και τις άλλες δομές;

Εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση επισκέψεων σε διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης, άλλα ιδρύματα φιλοξενίας ηλικιωμένων και άλλες κλειστές δομές. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, η Διεύθυνση του υποστατικού δύναται να δίνει εξαιρέσεις για επισκέψεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ζ. Εκπαίδευση :

30. Πώς θα γίνεται η εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές και Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;

Η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες θα γίνεται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα εργαστηριακά μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία, με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

31. Τι ισχύει για τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και την προδημοτική και ειδική εκπαίδευση;

Τα πιο πάνω παραμένουν σε λειτουργία σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας.

32. Τι ισχύει για τη λειτουργία των φροντιστηρίων, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων και πώς θα διδάσκονται τα ιδιαίτερα απογευματινά μαθήματα;

Τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα παραμένουν κλειστά και η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά μέσω τηλεκπαίδευσης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που προσφέρουν κατ’ οίκον μαθήματα ή ιδιαίτερα (εκπαιδευτικός και ένας μαθητής) θα πρέπει να εφαρμόσουν τηλεκπαίδευση/εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την περίοδο που θα βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα.

Το μέτρο για διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων εφαρμόζεται ενδεικτικά σε περιπτώσεις όπως: μαθήματα μουσικής (μουσικά όργανα, φωνητική, χορωδία, κοκ), ζωγραφικής, τέχνης, γυμναστικής, χορού, θεάτρου, ξένων γλωσσών, ενισχυτική διδασκαλία σχολικών μαθημάτων (μαθηματικά, χημεία, φυσική, ιστορία, κτλ).