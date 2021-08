Πάει προς Απ. Ανδρέα η πετρελαιοκηλίδα - Σε συναγερμό οι αρχές

Για την πετρελαιοκηλίδα που πλησιάζει την Κύπρο από την Συρία μίλησε στο κρατικό ραδιόφωνο η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, κ. Μαρίνα Αργυρού η οποία όπως ανέφερε, αναμένεται να επηρεάσει σήμερα το Ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Η τελευταία δορυφορική εικόνα έδειχνε ότι η πετρελαιοκηλίδα κινείτο προς το Ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

Έχουμε διαβιβάσει, σημείωσε η κ. Αρργυρού, στο κατοχικό καθεστώς την όλη πληροφόρηση και αναφέραμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να βοηθήσει στην υπόθεση της πιθανής πετρελαιοκηλίδας.

Ήδη έχει κινητοποιηθεί αντιρυπαντικό σκάφος για να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα καθώς και άλλα μέσα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Όπως φαίνεται από ανάρτηση στο Twitter του Κέντρου Αριστείας "Ερατοσθένης", η πετρελαιοκηλίδα είχε πλησιάσει πολύ κοντά στο Ακρωτήρι αργά χθες το βράδυ.

🛢️ The @ERATOSTHENESCoE of the @CyUniTech is monitoring the #oilspill spotted by @CopernicusEU #Sentinel1 satellite drifting from the coast of #Syria towards #Cyprus. pic.twitter.com/IaOoLlg8VR

— EXCELSIOR H2020 (@excelsior2020eu) August 30, 2021