Παραπληροφόρηση & ανεντιμότητα: Ζώντας στην «μετα-αλήθεια εποχή»

Η σειρά Life Changing Ideas σε συνεργασία με την CYTA Business, την Global Training και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρουσιάζει τον διακεκριμένο ομιλητή Δρα Daniel Effron, ο οποίος θα μιλήσει για την παραπληροφόρηση, την ανεντιμότητα και την ηθική. Η πρώτη ομιλία της σειράς διοργανώνεται σε συνεργασία και μέσα στα πλαίσια του Cyprus Forum.

Περισσότερα για τον ομιλητή:

Ο Daniel Effron είναι κάτοχος Ph.D. στην κοινωνική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Stanford και B.A. στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Yale. Διετέλεσε καθηγητής στο Kellogg School of Management στο Πανεπιστήμιο Northwestern και ερευνητής στο Κέντρο Ηθικής Edmond J. Safra του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Αυτή τη στιγμή διδάσκει Οργανωτική Συμπεριφορά και Ηγεσία στο London Business School.

Η έρευνα του εξετάζει τις ψυχολογικές διεργασίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δρουν με ανήθικο τρόπο χωρίς ωστόσο να αισθάνονται ανήθικοι. Ερευνά επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαμορφώνουν επικρίσεις για τα λάθη των άλλων. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά (Journal of Personality and Social Psychology, Psychological Science, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Journal of Applied Psychology, Journal of Consumer Research) ενώ συχνά παρουσιάζεται και αναφέρεται σε δημοφιλή μέσα ενημέρωσης όπως οι New York Times, η Washington Post, οι Los Angeles Times, η The Atlantic, το BBC News.

Περισσότερα για την ομιλία:

Διαβάζουμε επανειλημμένα ότι ζούμε σε μια “μετα την αλήθεια” εποχή.

Καθώς τα ψέματα και οι “ψευδείς ειδήσεις” (fake new) ευδοκιμούν, οι πολίτες εμφανίζονται όχι μόνο να πιστεύουν την παραπληροφόρηση, αλλά και να την συγχωρούν/αποδέχονται έστω κι’ αν δεν την πιστεύουν. Η έρευνα του Δρ. Effron καταδεικνύει τρεις ψυχολογικούς παράγοντες οι οποίοι ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αποδέχονται την παραπληροφόρηση: τον κομματισμό, τη φαντασία και την επανάληψη.

Κάθε παράγοντας σχετίζεται με ένα χαρακτηριστικό της “μετα την αλήθεια” κοινωνίας: την πολιτική πόλωση, τους ηγέτες που προωθούν «εναλλακτικά γεγονότα» και την τεχνολογία που ενισχύει την παραπληροφόρηση.

Κεντρική ανησυχία για αυτήν την “μετά την αλήθεια” εποχή είναι το γεγονός ότι όχι μόνο οι άνθρωποι πιστεύουν και διαδίδουν την παραπληροφόρηση - αλλά όταν την αναγνωρίζουν ως ψευδή, εξακολουθούν να διαδίδουν τα ψέματα και να της δίνουν ηθικό υπόβαθρο.

Το ερώτημα είναι: Γιατί δικαιολογούμε την ανεντιμότητα σε ένα “μετά την αλήθεια” κόσμο;

Τι είδους συμπεριφορά οδηγεί τους ανθρώπους να γίνονται ανέντιμοι και να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις; Ο καθηγητής Effron ο οποίος έχει αναλύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά υποστηρίζει:

Ευθυγράμμιση απόψεων/πιστεύω με τις ψευδής ειδήσεις: η παραπληροφόρηση φαίνεται λιγότερο ανήθικη όταν ευθυγραμμίζεται με τις απόψεις , την πολιτική και τις πεποιθήσεις κάποιου.

Φαντασία: Η φαντασία ή η επινόηση μιας άλλης πραγματικότητας μπορεί να μειώσει το βαθμό που οι άνθρωποι καταδικάζουν την παραπληροφόρηση ακόμα και εάν την αναγνωρίζουν ως ψευδή.

Επανάληψη: Το πόσες φορές συναντά κάποιος ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να αυξήσει την πίστη στην παραπληροφόρηση. Μελέτες δείχνουν ότι η επανάληψη μπορεί να μειώσει το βαθμό που οι άνθρωποι καταδικάζουν την παραπληροφόρηση έστω και εάν γνωρίζουν ότι είναι ψευδής.

Η ομιλία του καθηγητή Daniel Effron θα επικεντρωθεί στα εξής:

Πως μπορούμε να κάνουμε... Τους Ανθρώπους

Τα Media

Την Κοινωνία

… να αναγνωρίζουν και να καταδικάζουν τέτοιες συμπεριφορές και να κάνουν παρεμβάσεις με στόχο την μείωση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης.

Η ομιλία θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, ζωντανά με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ή με διαδικτυακή παρουσία.

18:30- 19:30 Ομιλία & ερωτήσεις απαντήσεις

19:30- 20:30 | Networking Cocktail (Δημοτικοί Κήποι πίσω από το Θέατρο)

Εισιτήρια για φυσική ή διαδικτυακή παρουσία μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

Για πληροφορίες όσον αφορά τις εγγραφές ή την έκδοση τιμολογίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα πιο κάτω τηλέφωνα: T: +357 22841715 ή T: +357 22841795

Σημείωση: Η συγκεκριμένη ομιλία του LCI αποτελεί μέρος της ατζέντας του Cyprus Forum. Όσοι/ες αγοράσουν εισιτήρια γι αυτή την ομιλία έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το Cyprus Forum (https://cyprusforum.cy/).

Η σειρά ομιλιών Life Changing Ideas διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Globaltraining. Κύριος χορηγός της συγκεκριμένης ομιλίας είναι η Cyta Business. Την πλατφόρμα ομιλιών Life Changing Ideas στηρίζουν επί σειρά ετών η Ελληνική Τράπεζα. Υποστηρικτές είναι η CYTA, o ΟΠΑΠ Κύπρου, ο ΣΕΛΚ και η Digital Tree.