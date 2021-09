Πρωτοσέλιδα σήμερα (11/9): Τύπος & Online

Η παρέμβαση και οι προειδοποιήσεις του Αρχιεπισκόπου προς τους κληρικούς για τους εμβολιασμούς, η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων από πολιτικούς, ο κατάλογος των ατόμων που κατέχουν άδεια οπλοφορίας, οι εξελίξεις στο θέμα της τιμής του ηλεκτρισμού και η χθεσινή πυρκαγιά στο Αρμενοχώρι, προβάλλονται ως κύρια θέματα στα σημερινά πρωτοσέλιδα.

Η «Αλήθεια» γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τους κόβει το βήχα» ότι ο Αρχιεπίσκοπος προειδοποίησε τους κληρικούς που αρνούνται τον εμβολιασμό και παροτρύνουν μισθούς να μην εμβολιαστούν ότι θα τους κόψει το μισθό. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις δηλώσεις Τατάρ για μεταβίβαση της Κύπρου στην Τουρκία και γράφει ότι ο άνθρωπος τρελάθηκε. Αλλού γράφει για νέες βαριές κατηγορίες Βαρνάβα κατά Σιζόπουλου.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Πολιτικοί …ξέχασαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις» γράφει ότι νυν και πρώην βουλευτές, υπουργοί και άλλοι υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι δεν έχουν καταθέσει φορολογικές δηλώσεις επί σειρά ετών. Αλλού γράφει ότι τα τεστ αντισωμάτων πρόδωσαν ασθενείς με πλαστά safepass. Σε άλλο θέμα γράφει για στροφή σε στοχευμένα μέτρα στήριξης της οικονομίας.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο του θέμα «Κυκλοφορούν και οπλοφορούν» γράφει ότι δεκάδες πολιτικοί, επιχειρηματίες, πρώην αστυνομικοί, δημοσιογράφοι κ.ά. κατέχουν άδεια οπλοφορίας. Αλλού δημοσιεύει φωτογραφία της Διανελλείου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας και αναφέρεται σε εικόνες ντροπής. Σε άλλο θέμα γράφει για οδηγό λεωφορείου με καταδίκη για σεξουαλικά αδικήματα.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Κινητικότητα για μειώσεις στον ηλεκτρισμό έφεραν οι προτάσεις και οι πιέσεις του ΑΚΕΛ» αναφέρεται σε αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής και σκέψεις για απορρόφηση του αυξημένου κόστους. Αλλού γράφει ότι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο το 63% των Κυπρίων δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση για τη διαχείριση των κονδυλίων από την ΕΕ. Αλλού γράφει ότι η ΚΥΣΟΑ ζητά ένταξη παιδιών με αναπηρίες και στις Τεχνικές.