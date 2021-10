Πρωτοσέλιδα σήμερα (30/10): Τύπος & Online

Η επιδίωξη της Λευκωσίας για ενεργότερη εμπλοκή του Συμβουλίου Ασφαλείας στο Κυπριακό, η αντιπαράθεση της Προεδρίας με τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η πρόσληψη προσώπων με αγορά υπηρεσιών στο δημόσιο, που τελικά έγιναν αορίστου, η κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, και η σύνοδος κορυφής στην Γλασκώβη για το κλίμα, είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου το Σάββατο.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Αυστηρή απάντηση Προεδρίας στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη» γράφει ότι στις μεθόδους που εφάρμοσε κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών επέστρεψε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με σαφή προσπάθεια να ενισχύσει την αντιπολίτευση και να καταγγείλει την Κυβέρνησης. Αλλού γράφει ότι νοσταλγός του χάους και της διάλυσης είναι, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, το ΑΚΕΛ, και σημειώνει χωρίς συμμετοχή άλλων κομμάτων θα γίνει η σημερινή διαδήλωση έξω από το Προεδρικό. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε νέα Navtex και στρατιωτικές ασκήσεις από την Τουρκία.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Από την πίσω πόρτα βόλεμα στο Δημόσιο» γράφει ότι κατά την τελευταία δεκαετία, 80 πρόσωπα που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο με συμβόλαιο αγοράς υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με καθεστώς αυτοεργοδοτούμενου μετατράπηκαν σε δημοσίους υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Αλλού γράφει ότι ο δικηγόρος Α. Πιττάτζης απαιτεί δια αγωγής €100.000 αποζημίωση από τον «Π», γιατί «σφάδαζε από σπαθιά των δημοσιογράφων». Αλλού αναφέρει ότι σκληρή γλώσσα κατά του Προέδρου της ΕΔΕΚ χρησιμοποίησε το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απαξίωση της δικαστικής εξουσίας.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Θέλει τους ‘5’ στη διαδικασία», αναφέρεται σε κινήσεις από Λευκωσίας προς μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επιδιώκοντας ενεργότερη ανάμειξη στο Κυπριακό, κάτι που ευνοούν και τα ίδια. Αλλού γράφει ότι εντυπωσιάζει η μαρίνα Αγίας Νάπας με το έργο να ολοκληρώνεται και να παραδίδεται σε φάσεις. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε ευθύνες σε γιατρούς και νοσηλευτήριο για την υπόθεση μόλυνσης οκτώ ασθενών έπειτα από επέμβαση καταρράκτη, σύμφωνα με το πόρισμα που πάει στην Εισαγγελία.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Αναστασιάδη – Αβέρωφ», αναφέρεται στην εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς που πραγματοποιείται σήμερα στις 10.30 το πρωί έξω από το Προεδρικό. Αλλού γράφει ότι ξεκρέμαστοι μένουν οι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία με την κατάργηση των σχεδίων. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρει ότι καθοριστικής σημασίας είναι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής για 90% των Κυπρίων πολιτών.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Προς ολοταχώς για κλιματικό φιάσκο», γράφει ότι ενόψει της διάσκεψης κορυφής COP26 ο επικεφαλής του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι G20 πρέπει να κάνουν περισσότερα. Αλλού γράφει ότι η ιστοσελίδα Lonely Planet τοποθετεί τη Λευκωσία έκτη στην πρώτη δεκάδα των πόλεων που πρέπει να επισκεφθεί κανείς το 2022. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρει ότι η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη θα μετριάσει την ανοδική πορεία στα περιστατικά της COVID.

